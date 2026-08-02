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Receta de chilaquiles con huevo y salsa roja: prepara un desayuno mexicano fácil y delicioso

Crujientes totopos, una mezcla de sabores tradicionales y un platillo casero que puedes disfrutar cualquier día de la semana con ingredientes sencillos

Plato de chilaquiles con totopos, salsa roja, dos huevos fritos, queso, cebolla morada, cilantro y crema. Contiene aguacate, lima, una taza de café y cubiertos.
La receta de chilaquiles con salsa roja usa ingredientes comunes y permite ajustar el picante al variar la cantidad de chiles serranos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los chilaquiles con huevo y salsa roja son uno de los desayunos más representativos de la cocina mexicana. Su combinación de tortillas fritas, una salsa elaborada con jitomate y chiles, además del huevo como complemento, da como resultado un platillo completo que puede servirse tanto en casa como en reuniones familiares.

Una de las ventajas de esta receta es que no requiere ingredientes difíciles de conseguir. Con productos que suelen estar presentes en la cocina, es posible preparar un desayuno con un sabor tradicional y listo en poco tiempo. Además, cada persona puede ajustar el nivel de picante según sus preferencias sin modificar la esencia del platillo.

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Aunque existen distintas versiones en todo el país, la preparación con salsa roja es una de las más populares. La clave está en lograr una salsa bien sazonada y mezclar los totopos justo antes de servir para conservar una textura agradable sin que pierdan por completo su consistencia.

Ingredientes y preparación para los chilaquiles con huevo y salsa roja

Plato de chilaquiles con tortillas, salsa roja, dos huevos fritos, queso, cebolla morada, cilantro, crema, rebanadas de aguacate y lima.
La preparación con salsa roja destaca entre las versiones de chilaquiles en México, con una salsa bien sazonada como base del platillo. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si buscas una receta práctica para disfrutar en casa, estos son los ingredientes y el paso a paso para prepararla.

Ingredientes

  • 10 tortillas de maíz cortadas en triángulos
  • Aceite para freír
  • 5 jitomates
  • 2 chiles serranos
  • 1/4 de cebolla
  • 1 diente de ajo
  • 1 taza de caldo de pollo o agua
  • Sal al gusto
  • 4 huevos
  • 100 gramos de queso fresco desmoronado
  • 1/2 taza de crema
  • 1/4 de cebolla fileteada
  • Cilantro picado al gusto

Preparación

  • Fríe las tortillas en suficiente aceite hasta que estén doradas y crujientes. Escurre sobre papel absorbente.
  • Hierve los jitomates, los chiles, la cebolla y el ajo durante unos minutos.
  • Licúa los ingredientes cocidos con el caldo de pollo o agua y agrega sal al gusto.
  • Cocina la salsa en una sartén durante aproximadamente 10 minutos.
  • Fríe los huevos al gusto.
  • Incorpora los totopos a la salsa y mezcla durante unos segundos para que se impregnen sin perder completamente su textura.
  • Sirve los chilaquiles con los huevos encima.
  • Agrega queso fresco, crema, cebolla fileteada y cilantro picado antes de llevar a la mesa.

Consejos para lograr una mejor textura y sabor

Plato de barro con totopos cubiertos de salsa roja, un huevo frito, queso desmoronado, crema, aros de cebolla morada y cilantro.
Los chilaquiles con huevo y salsa roja aprovechan tortillas de maíz del día anterior para hacer totopos y ayudar a reducir el desperdicio de alimentos. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los aspectos más importantes de esta receta es el momento en que los totopos entran en contacto con la salsa. Si se mezclan durante demasiado tiempo, perderán su consistencia; en cambio, si se incorporan justo antes de servir, conservarán un equilibrio entre lo crujiente y lo suave que caracteriza a los chilaquiles.

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La salsa también influye en el resultado final. Cocinarla unos minutos después de licuarla permite que los sabores se integren y que alcance una mejor consistencia. Si prefieres un toque menos picante, basta con reducir la cantidad de chiles serranos sin modificar el resto de los ingredientes.

Como complemento, el queso fresco, la crema, la cebolla fileteada y el cilantro aportan contraste de sabores y texturas. Estos ingredientes se añaden al final para mantener su frescura y darle una mejor presentación al platillo.

Un desayuno tradicional que nunca pasa de moda

Plato de chilaquiles con totopos, salsa roja, dos huevos fritos, queso blanco, crema y perejil picado. Al fondo, aguacate rebanado y limas.
Un desayuno mexicano de chilaquiles con totopos cubiertos de salsa roja, dos huevos fritos, queso desmoronado y crema, acompañado de aguacate y lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los chilaquiles con huevo y salsa roja son una opción versátil que puede disfrutarse tanto en el desayuno como en el almuerzo. Su preparación sencilla y el uso de ingredientes comunes los convierten en una alternativa práctica para cualquier ocasión, sin necesidad de invertir demasiado tiempo en la cocina.

Otra de sus ventajas es que permiten aprovechar tortillas de maíz del día anterior para elaborar los totopos, una práctica habitual en muchos hogares mexicanos. Esto contribuye a reducir el desperdicio de alimentos y mantiene viva una de las recetas más tradicionales de la gastronomía nacional.

Servidos recién preparados y acompañados de una bebida caliente o un jugo natural, los chilaquiles con huevo y salsa roja continúan siendo uno de los platillos favoritos por su sabor, facilidad de preparación y capacidad para reunir a la familia alrededor de la mesa.

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