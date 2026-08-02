Piojo Herrera se rinde ante Cruz Azul y Joel Huiqui tras el triunfo del Atlante: “Le ganamos al mejor equipo del país”

Miguel “Piojo” Herrera aseguró que el Atlante venció al mejor equipo del país, luego de la victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Banorte en la jornada 3 del Apertura 2026 (REUTERS)

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Miguel “Piojo” Herrera aseguró que el Atlante venció al mejor equipo del país, luego de la victoria sobre Cruz Azul en el Estadio Banorte en la jornada 3 del Apertura 2026. En conferencia posterior al partido, Herrera reconoció el trabajo de su colega Joel Huiqui, entrenador de la Máquina, y resaltó la presión que enfrentó su rival.

La declaración de Herrera también incluyó un mensaje directo: “Hoy le ganamos al mejor equipo del país. Felicitar a Joel y recomendarle que siga trabajando, porque ya es un exitoso y aguantó la presión de saber que si no era campeón se iba”. Con este resultado, el conjunto azulgrana sumó puntos clave en el inicio del torneo.

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Jugadores del Atlante festejan tras anotar uno de los tres goles con los que derrotaron al campeón Cruz Azul en el torneo mexicano. Estadio Azteca, Ciudad de México, México. 1 de agosto de 2026. REUTERS/Eloisa Sánchez

El técnico de los Potros también resaltó el entorno que afrontó Huiqui en la banca durante la temporada pasada respecto a su permanencia. “Aguantó la presión de saber que si no era campeón se iba”, remarcó el estratega al referirse a la situación de Joel como director de Cruz Azul.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Atlante's Daniel Gonzalez in action with Cruz Azul's Erik Lira REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlante logró imponerse ante Cruz Azul 3 goles a 2 en un duelo marcado por la intensidad y las expectativas altas. El triunfo coloca a los Potros en una posición favorable para las siguientes jornadas. Herrera reiteró que el trabajo y la constancia de su equipo permitieron superar a un rival que había sido señalado como favorito desde antes del partido.

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Atlante se impone ante la Máquina

Atlante derrotó 3-2 a Cruz Azul en el Estadio Banorte y terminó con el paso perfecto de los dirigidos por Joel Huiqui en la jornada 3 del Apertura 2026. Los Potros aprovecharon un penal fallado por Toro Fernández y resistieron la presión de los últimos minutos, con el portero Jiménez como figura al detener un tiro clave en tiempo agregado. El resultado deja a Cruz Azul con su primera derrota del torneo y posiciona a Atlante en la parte alta de la tabla.

Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul coach Joel Huiqui embraces Atlante coach Miguel Herrera before the match REUTERS/Eloisa Sanchez

Durante los minutos finales, Cruz Azul intensificó su ataque y consiguió un penal tras la intervención del VAR, pero la ejecución fue detenida por el arquero Jiménez, quien se consolidó como uno de los protagonistas del encuentro. El equipo dirigido por Joel Huiqui intentó igualar el marcador hasta el último suspiro, pero el conjunto dirigido por Herrera supo manejar la presión y asegurar los tres puntos en calidad de visitante.

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Próximos compromisos de la Máquina y los Potros

El calendario de Cruz Azul y Atlante se transforma en agosto, cuando ambos conjuntos mexicanos interrumpen su participación en la Liga MX para enfocarse en el primer tramo de la Leagues Cup 2026. Este torneo internacional representa un reto adicional y una vitrina para medirse ante clubes de Estados Unidos y Canadá.

El equipo de Cruz Azul iniciará su andadura en la competencia el jueves 6 de agosto enfrentando a Philadelphia. Posteriormente, volverá a la cancha el domingo 9 de agosto para medirse ante NYC FC. Su ronda de grupos concluirá el jueves 13 de agosto con el duelo frente al Chicago Fire.

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Soccer Football - Liga MX - Cruz Azul v Atlante - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - August 1, 2026 Cruz Azul's Gabriel Fernandez in action with Atlante's Martin Fernandez REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul

Cruz Azul vs Philadelphia | jueves 6 de agosto

Cruz Azul vs NYC FC | domingo 9 de agosto

Cruz Azul vs Chicago Fire | jueves 13 de agosto

Por su parte, Atlante se pone a prueba desde el martes 4 de agosto, cuando se enfrentará a Whitecaps. El segundo partido está programado para el sábado 8 de agosto frente a Real Salt Lake. Finalmente, cerrará esta etapa el martes 11 de agosto midiéndose ante Minnesota.

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Atlante

Atlante vs Whitecaps | martes 4 de agosto

Atlante vs vs Real Salt Lake | sábado 8 de agosto

Atlante vs Minnesota | martes 11 de agosto