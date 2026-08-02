Acusan de campaña anticipada a Andrea Chávez rumbo a las elecciones 2027

Andrea Chávez participa en una asamblea informativa en Chihuahua, con un cartel de fondo. (@AndreaChavezTre)

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Usuarios de redes sociales acusan a Andrea Chávez Treviño, coordinadora estatal de afiliación del Partido del Trabajo (PT) en Chihuahua, quien busca competir por la gubernatura del estado en las elecciones 2027, de realizar campaña política anticipada al “promocionar” su imagen.

El señalamiento se da luego de que Chávez Treviño asistiera como invitada especial a la asamblea informativa de PT Chihuahua, el pasado sábado 1 de agosto en el Teatro al aire libre en la Deportiva Norte, Santo Niño.

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Algunos internautas señalaron que la senadora con licencia habría violado el artículo 134 de la Constitución mexicana, que prohíbe a los servidores públicos usar la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, para incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada.

La norma constitucional establece que toda comunicación difundida por poderes públicos, órganos autónomos y cualquier ente de los tres órdenes de gobierno debe limitarse a fines informativos, educativos o de orientación social. Los servidores públicos, además, tienen en todo momento la obligación de aplicar los recursos bajo su responsabilidad con imparcialidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

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El Partido del Trabajo arropó a Andrea Chávez en Chihuahua, y Morena apareció después en el mismo acto

Cuestionada por Fuenteinformativa acerca de quién convocó la asamblea, Andrea Chávez evadió responder, un acto promovido como informativo en defensa de la soberanía nacional que abrió dudas sobre si correspondía a Morena, al PT o a la ruta personal de la legisladora rumbo a la Coordinación Estatal de la 4T.

A la pregunta directa sobre quién organizó la reunión, Chávez respondió: “Convocan a todos los morenistas, todos los obradoristas, no solamente obradorista-morenista, también hay petista, también hay simpatizantes del Partido Verde”. Cuando se le insistió sobre una convocatoria específica, agregó: “A mí me invitaron ahora algunos compañeros fundadores de Morena”.

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Simpatizantes del partido Morena asisten a una asamblea informativa de Andrea Chávez en Chihuahua, con banderas y carteles visibles en la multitud. (@Alfie_Acosta)

La publicación señala que la convocatoria se difundió en redes sociales por simpatizantes de Morena, pero también desde páginas oficiales del partido y de la dirigente estatal del PT. Esa mezcla dejó sin claridad si la asamblea formaba parte de los encuentros nacionales que Morena realiza cada fin de semana, si era parte de la agenda de Chávez en su búsqueda de la coordinación local o si se trató de un mitin exclusivamente petista.

En los primeros momentos del evento, el lugar estuvo cubierto con banderas, lonas y playeras en rojo y amarillo. Después, operadores morenistas comenzaron a repartir banderas de Morena y de México, así como cachuchas del partido, antes de la llegada de la senadora y hasta casi una hora de iniciado el acto.

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El antecedente incluye la disputa por la candidatura de 2027

La definición de candidaturas para 2027 en Chihuahua ha encendido tensiones entre los partidos aliados de la llamada 4T. El Partido Verde, por voz de su coordinador nacional electoral, Arturo Escobar, condicionó cualquier alianza local con Morena a la postulación de Cruz Pérez Cuéllar como abanderado estatal. Esta postura generó reacciones inmediatas en el escenario político.

Andrea Chávez y el presidente municipal de Ciudad Juárez contenderán por la candidatura al gobierno de Chihuahua. (redes sociales)

El PT respondió agrupándose en torno a Chávez, en lo que se percibió como un movimiento para consolidar su apoyo. La asamblea de este sábado se convirtió en el escenario donde se evidenciaron los desacuerdos y las estrategias internas de los partidos.

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Aunque, la presidenta de Morena, Ariadna Montiel, aseguró que su alianza con el PT y PVEM se encuentra a salvo.