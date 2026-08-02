Plataforma mexicana que brindar atención psicológica gratuita a venezolanos afectados por los sismos

Guardar

La plataforma mexicana HOPE ofrece atención psicológica gratuita a venezolanos afectados por los sismos ocurridos el 24 de junio, mediante un esquema de terapias en línea y donativos solidarios.

Desde julio de 2026, la organización extiende su iniciativa #HopePorVenezuela a la sociedad, empresas y gobiernos, con el objetivo de sumar esfuerzos y atender las secuelas emocionales que permanecen después de una emergencia.

PUBLICIDAD

El modelo que ya es viral en redes sociales permite apoyar a quienes enfrentan ansiedad, miedo, culpa, insomnio o estado de alerta, consecuencias frecuentes tras un desastre natural.

HOPE impulsa donaciones para financiar terapias

La campaña #HopePorVenezuela convierte cada donativo en sesiones gratuitas para personas que no cuentan con recursos para recibir atención profesional. El movimiento busca ampliar el alcance de la ayuda a través de la iniciativa #DonaUnaSesión, que permite que ciudadanos, empresas y gobiernos financien desde una hasta miles de terapias. De acuerdo con Mafer Olvera, fundadora y directora general de HOPE, “después de una emergencia como la que vivió Venezuela existe una necesidad inmediata de recuperar vivienda, servicios y condiciones básicas de vida, pero también hay personas que necesitan recuperar su sensación de seguridad”.

PUBLICIDAD

(rs)

Olvera explica que la atención psicológica ayuda a procesar lo ocurrido y reconocer las emociones derivadas de una experiencia traumática. La plataforma mexicana utiliza un modelo de intervención profesional a distancia, a través de videollamadas, para garantizar que la ayuda llegue a quienes la requieren, sin importar su ubicación o condición económica.

Consecuencias emocionales tras los sismos del 24 de junio

La reconstrucción emocional es uno de los retos principales tras un desastre. El sismo que sacudió Venezuela el 24 de junio dejó secuelas que no se limitan a las pérdidas materiales. Para Leannys Romero Rujano, venezolana de 25 años, el sentimiento de culpa apareció al compararse con quienes perdieron todo. “Sentía culpa por tener un lugar donde dormir mientras muchas personas lo habían perdido todo. Hasta que busqué ayuda y con las terapias de HOPE entendí que también necesitaba atender mis propias emociones para poder seguir apoyando a los demás”, relata.

PUBLICIDAD

Este tipo de reacciones son frecuentes en sobrevivientes y testigos, incluso cuando conservan la vivienda o la integridad física. El acompañamiento psicológico permite abordar el miedo, la incertidumbre y la sensación de inseguridad, factores que pueden permanecer durante semanas o meses después del evento.

Voluntarios y familiares también requieren apoyo

Los efectos emocionales no se limitan a quienes sufren pérdidas materiales. El desgaste alcanza a voluntarios, familiares y miembros de comunidades que concentran sus esfuerzos en ayudar a otros. El agotamiento, el insomnio y la ansiedad pueden persistir incluso después de que termina la etapa crítica de la emergencia. Sahir Rangel, venezolano de 22 años, identificó esta situación en su entorno: “Muchas personas dedicaron todo su tiempo a ayudar a otros, pero olvidaron cuidarse. Buscar apoyo psicológico también permite recuperar fuerzas para acompañar a quienes más lo necesitan”.

PUBLICIDAD

La atención a quienes ofrecen ayuda es clave para evitar que el cansancio emocional afecte la capacidad de respuesta comunitaria en el mediano plazo.

Modelo solidario y atención profesional

El modelo de HOPE integra la solidaridad de donantes con la atención profesional de terapeutas. Cada donación recibida a través de la plataforma financia sesiones gratuitas para personas venezolanas que atraviesan crisis emocionales. La organización habilitó un espacio en línea donde cualquier persona puede realizar aportaciones, con la opción de elegir el número de terapias que desea donar.

PUBLICIDAD

Mafer Olvera resalta: “Si bien una emergencia como ésta puede durar segundos, sus consecuencias emocionales pueden permanecer durante mucho tiempo. Por eso creemos que reconstruir también significa recuperar la confianza, volver a sentirse seguro y encontrar fuerzas para continuar. Cuando una persona recibe ayuda a tiempo, la solidaridad deja de ser una intención y puede convertirse en una posibilidad real de recuperación”.

Llamado a sumar esfuerzos

La campaña #HopePorVenezuela invita a la sociedad, organizaciones y gobiernos a sumarse para construir una red de apoyo internacional que permita atender los efectos emocionales del sismo. HOPE mantiene abierta su plataforma para recibir donativos y canalizar terapias hacia quienes más lo necesitan en Venezuela.

PUBLICIDAD

El movimiento apuesta por una respuesta integral ante las emergencias, donde la salud mental ocupa un lugar prioritario en la reconstrucción de las comunidades.