“Fuera Murat”: así fue el repudio al senador antes de que Sheinbaum saliera a defenderlo en Oaxaca

Durante la entrega de Viviendas para el Bienestar en Huajuapan de León, la mandataria federal interviene con el micrófono y enumera tres aportes del legislador, pese a las consignas de rechazo entre asistentes

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Durante un evento de entrega de Viviendas para el Bienestar en Huajuapan de León, Oaxaca, el senador de Morena y exgobernador priista Alejandro Murat fue recibido con gritos de rechazo por parte de asistentes, entre ellos consignas de “fuera Murat”. Ante la situación, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó la palabra para respaldarlo públicamente.

Rechazo en el evento

Murat, quien también encabezó el Infonavit durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, saludaba a los presentes cuando comenzaron los abucheos. La reacción se dio en su propio estado, donde parte de la población aún mantiene una postura crítica hacia su gestión como gobernador.

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Antecedente: un tuit de 2016 que resurgió en redes

En medio del repudio hacia Alejandro Murat, usuarios en redes sociales recuperaron una publicación de Andrés Manuel López Obrador, entonces fuera del poder, fechada el 29 de enero de 2016. En ese mensaje, hoy borrado de la plataforma pero replicado en capturas de pantalla que circulan en internet, el hoy expresidente cuestionó la designación del propio Murat como candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca por tratarse del hijo de José Murat, también exgobernador del estado.

De acuerdo con capturas que circulan en redes sociales, López Obrador escribió que esa designación “demuestra que en vez de república existe una monarquía hereditaria y corrupta”. La publicación no ha sido verificada de manera independiente en su fuente original, pues corresponde a una cuenta que ya no está activa en la plataforma X (antes Twitter).

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El resurgimiento del mensaje se da justo cuando Murat, ahora senador de Morena —el partido fundado por López Obrador—, fue recibido con abucheos en su natal Oaxaca.

La publicación, fechada el 29 de enero de 2016 y ya eliminada, circula en capturas en internet y cuestiona la candidatura del priista a Oaxaca por ser hijo de José Murat, exgobernador

La defensa de Sheinbaum

La mandataria federal tomó el micrófono y señaló que reconocería “tres cosas buenas” de Murat, “aunque no les guste”. Entre los puntos que mencionó están:

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Su voto a favor de la reforma al Poder Judicial .

Su labor al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado .

Su participación en la reducción de los impuestos que Estados Unidos pretendía aplicar al envío de remesas, así como su trabajo reciente en defensa de connacionales en ese país.

“También hay que reconocer lo bueno de las personas”, expresó la presidenta, quien cerró su intervención con un reconocimiento explícito hacia el senador.

Al término del acto de Viviendas para el Bienestar en Huajuapan de León, el exgobernador asegura ante medios que acompaña a Claudia Sheinbaum para “seguir transformando” Oaxaca y dice estar halagado por el reconocimiento

La respuesta de Murat

Al concluir el evento, Murat habló con medios de comunicación y afirmó que acompañó a la presidenta para “seguir cerrando el puño y seguir transformando” Oaxaca. Sostuvo además que quienes “tengan la piel delgada” deberían “hacerse a un lado”, e insistió en que su intención es continuar trabajando junto a Sheinbaum.

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Respecto al reconocimiento de la presidenta, el senador dijo sentirse halagado y señaló que continuará “trabajando por esa transformación”.

Cuestionado sobre el origen del rechazo

Un reportero le preguntó directamente si los reclamos en su contra correspondían a su gestión como gobernador o a su paso por el Infonavit. Murat respondió que “la historia evaluará” su desempeño y afirmó sentirse “sumamente satisfecho” con los resultados obtenidos en ambos cargos.

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Contexto político

Murat dejó las filas del PRI para integrarse a Morena, partido desde el cual actualmente ejerce como senador. Pese al respaldo mostrado por Sheinbaum en el evento, el episodio evidencia que el rechazo hacia su figura persiste entre sectores de la población oaxaqueña, a pesar del respaldo mostrado por la presidenta.