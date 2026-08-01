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Esteban Solari rompe la euforia tras el triunfo de Pumas frente a Juárez: “No somos los mejores”

El entrenador también adelantó que el plantel ya cambió el enfoque hacia su debut en la Leagues Cup

Esteban Solari es el nuevo director técnico de Pumas (REUTERS/Eloisa Sánchez)
(REUTERS/Eloisa Sánchez)
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Pumas dio un golpe de autoridad en la Jornada 3 del Apertura 2026 al imponerse 5-1 a Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado que le permitió llegar a seis puntos y enlazar su segunda victoria consecutiva en el torneo.

Sin embargo, el contundente triunfo no cambió el discurso de Esteban Solari, quien prefirió mantener la mesura y llamó a su equipo a no caer en el exceso de confianza, al recordar que el campeonato apenas comienza.

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Solari pide humildad pese al triunfo de Pumas

Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026
(Imago7/ Alejandro Rodríguez)

Al finalizar el encuentro, el estratega argentino reconoció el buen desempeño de sus dirigidos, aunque dejó claro que un solo resultado no modifica la realidad del equipo dentro del torneo.

Ni una cosa ni la otra. No éramos ni los peores cuando perdimos la primera fecha, ni somos los mejores ahora que ganamos la tercera fuera de casa”, expresó Solari.

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El técnico también destacó que uno de los principales objetivos del plantel es mantener la identidad que caracteriza al club, basada en el trabajo, la humildad y el respeto.

Lo dije varias veces, en nuestra identidad de grupo de personas tenemos gente humilde, gente trabajadora y gente que respeta los valores de la universidad. Hoy creo que hasta el final fuimos respetuosos con el rival. No escatimamos”, señaló.

Además, reconoció la dificultad de visitar a Juárez, aunque consideró que Pumas fue justo vencedor gracias al funcionamiento colectivo mostrado durante los 90 minutos.

Más allá de las dificultades que puede tener el rival, creo que también nosotros hicimos un gran partido. Hay que darle ese mérito a mis jugadores, venir a jugar esta cancha”, añadió.

Pumas ya piensa en la Leagues Cup

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Pese al buen momento que vive el conjunto universitario, Solari insistió en que el equipo debe mantener la concentración, ya que el semestre apenas inicia y los objetivos se definirán más adelante.

Hay que tener los pies en la tierra porque es la tercera fecha, el campeonato es muy largo. Generalmente, por experiencia, lo más importante es cómo se terminan los torneos, no cómo se comienzan”, afirmó.

El entrenador también adelantó que el plantel ya cambió el enfoque hacia su debut en la Leagues Cup, donde enfrentará al Charlotte FC, un torneo en el que espera que sus jugadores se adapten rápidamente al estilo de juego de los clubes de la MLS.

Cambiamos de competición, ahora vamos a jugar en Estados Unidos ante equipos de una liga que practica un fútbol totalmente distinto al que se juega en México, con más transiciones, y tenemos que estar preparados para esos partidos”, aseguró.

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