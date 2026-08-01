Pumas aplasta 5-1 a Bravos de Juárez con triplete de Juninho y escala al segundo lugar de la Liga MX

Pumas golea a Bravos de Juárez en la Jornada 3 de la Liga MX (Pumas MX/FB)

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Los Pumas de la UNAM ofrecieron una contundente exhibición ofensiva y derrotaron por marcador de 5-1 a Bravos de Juárez en el Estadio Olímpico Benito Juárez, resultado con el que sumaron su segunda victoria de visitante del torneo y escalaron al segundo lugar de la clasificación general de la Liga MX.

El gran protagonista de la noche fue el delantero brasileño Juninho, quien firmó un espectacular triplete y lideró a un conjunto universitario que prácticamente resolvió el encuentro en los primeros 30 minutos gracias a las enormes facilidades defensivas del conjunto fronterizo.

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Desde el silbatazo inicial, el equipo auriazul mostró mayor intensidad, posesión de balón y profundidad, mientras que Bravos lució desordenado, sin capacidad para contener los ataques visitantes.

Juninho abrió el camino con un doblete en apenas cuatro minutos

El marcador se inauguró al minuto 17 mediante un tiro penal ejecutado por Juninho, quien engañó por completo al guardameta Sebastián Jurado para colocar el 1-0.

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Apenas cuatro minutos después, el brasileño volvió a hacerse presente. Tras recibir un pase del paraguayo Robert Morales, Juninho aprovechó un desvío del defensor Haret Ortega para enviar el balón al fondo de las redes y firmar su doblete al minuto 21.

La superioridad universitaria era tan evidente que el atacante celebró con mesura su segunda anotación, reflejando el amplio dominio que ejercía Pumas sobre un rival completamente superado.

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Robert Morales amplió la ventaja antes del descanso

Pumas dominó a Bravos de Juárez desde la primera mitad (Pumas MX/FB)

La presión constante rindió nuevamente frutos al minuto 39. Uriel Antuna envió un preciso centro al área y Robert Morales apareció para conectar un sólido remate de cabeza dentro del área chica, colocando el 3-0 y dejando prácticamente sentenciado el compromiso antes del descanso.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría con una cómoda ventaja para los universitarios, Bravos logró descontar en el tiempo agregado.

Al minuto 45+3, José Luis Rodríguez encabezó un contragolpe por el costado izquierdo, dejó atrás a un par de defensores y sacó un potente disparo de derecha que pegó en el poste antes de ingresar a la portería defendida por Keylor Navas, marcando el 3-1.

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Error defensivo sentencia a Bravos y Juninho completa su triplete

Cualquier posibilidad de reacción de los locales desapareció apenas iniciada la segunda mitad.

Al minuto 48, un grave error del defensor Gilberto Sepúlveda permitió que Juninho recuperara el balón completamente solo frente al arco. El delantero se quitó a Sebastián Jurado con un elegante regate y definió sin oposición para completar su triplete y colocar el 4-1.

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Con la amplia ventaja en el marcador, Pumas administró el encuentro con tranquilidad, manteniendo la posesión y controlando los tiempos del partido.

Guillermo Martínez cerró la goleada

Guillermo Martínez en festejo de gol, durante el partido correspondiente a la jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, entre los Bravos de FC Juárez y los Pumas de la UNAM, realizado en realizado en el estadio Olímpico Benito Juárez. Foto: Imago7/ Alejandro Rodríguez

El técnico universitario aprovechó la ventaja para realizar modificaciones, y uno de los cambios también encontró recompensa.

Guillermo Martínez, quien ingresó al terreno de juego al minuto 75, aprovechó un espacio dentro del área para marcar el quinto gol al minuto 83, sellando la goleada definitiva de 5-1.

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El tanto confirmó una actuación redonda para los universitarios, que mostraron contundencia ofensiva y aprovecharon cada error defensivo de Bravos.

Pumas asciende, Bravos sigue hundido

Con este resultado, Pumas llegó a seis puntos de nueve posibles, producto de dos victorias en tres jornadas, colocándose en el segundo lugar de la clasificación y consolidándose como uno de los equipos más sólidos en este arranque del campeonato.

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En contraste, Bravos de Juárez continúa viviendo un complicado inicio de torneo. El conjunto fronterizo permanece en el último lugar de la tabla general, con una diferencia de goles de -7 y apenas una anotación a favor, cifras que reflejan los problemas defensivos y la falta de funcionamiento colectivo.

La escuadra dirigida por los universitarios resolvió el compromiso en menos de media hora y confirmó que atraviesa un buen momento futbolístico, mientras que Juárez deberá corregir rápidamente si pretende abandonar el fondo de la clasificación en las próximas jornadas de la Liga MX.

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