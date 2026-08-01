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Pagos digitales crecen en México, pero el efectivo sigue siendo el método preferido

Las causas de este fenómeno incluyen desinformación y desconfianza que dificultan la adopción de mecanismos digitales

Billetes de peso mexicano y monedas apilados junto a un teléfono móvil con aplicación de banca digital y gráficos. Fondo de tienda con estanterías y productos.
Billetes y monedas de peso mexicano se apilan junto a un teléfono móvil que exhibe una aplicación de banca digital en el interior de una tienda tradicional. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En el actual entorno global, donde la digitalización avanza de manera acelerada y surgen procesos como la tokenización, México mantiene una fuerte preferencia por el efectivo en sus operaciones cotidianas.

A pesar del impulso de nuevas tecnologías, la transición hacia esquemas digitales enfrenta obstáculos sociales, económicos y culturales. De acuerdo con especialistas, la economía mexicana muestra rezagos frente a naciones que han adoptado con mayor rapidez los sistemas electrónicos.

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Según César Francisco Duarte Rivera, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, el uso del efectivo sigue siendo predominante. Ocho de cada 10 transacciones en el país se efectúan con billetes y monedas, mientras que en Brasil la proporción es de cuatro de cada 10 y en Estados Unidos de tres de cada 10. Este hábito refleja la persistencia de modelos tradicionales y una baja confianza en la banca virtual.

Aunque este proceso se promueve desde hace años, gran parte de la ciudadanía se muestra renuente a utilizar aplicaciones de pago. Las causas de este fenómeno incluyen desinformación y desconfianza que dificultan la adopción de mecanismos digitales.

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La tokenización y sus implicaciones en la economía mexicana

La tokenización, definida como el proceso por el cual un activo físico o monetario se transforma en una representación digital conocida como “token”, constituye uno de los pasos más avanzados de la digitalización financiera. El especialista de la UNAM explicó que este mecanismo permite convertir, por ejemplo, el título de propiedad de un departamento en un objeto virtual que representa el valor y los derechos sobre ese inmueble.

Esta innovación facilita la trazabilidad y agiliza las operaciones, permitiendo que las transferencias se realicen casi de manera instantánea y sin intermediarios. Asimismo, ofrece ventajas como la posibilidad de dividir inversiones en pequeñas partes, haciendo accesible la participación para quienes antes no podían reunir grandes sumas de dinero.

Infografía sobre tokenización con título, texto explicativo, gráficos, íconos de dinero, edificio, casa, globo terráqueo y logo de Infobae.
Una infografía de Infobae detalla el proceso de tokenización de activos, sus ventajas para la inversión digital y los riesgos asociados a la ciberseguridad y la regulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de esto, el proceso también implica riesgos. Quienes carecen de experiencia en mercados inmobiliarios o financieros pueden verse perjudicados al destinar recursos en proyectos que no estén bien regulados o estructurados. Además, la digitalización exige una infraestructura adecuada y expone a los usuarios a ciberataques, pues la información personal se vuelve un activo vulnerable dentro de este entorno.

Transformación para lograr un entorno digital

En México, la prevalencia del efectivo tiene raíces profundas. Duarte Rivera manifestó que existen razones históricas, sociales y culturales detrás de la escasa confianza en bancos y tarjetas, lo que aleja al país de la posibilidad de convertirse en una sociedad sin billetes y monedas en corto o mediano plazo. El flujo de dinero fuera del sistema formal favorece la evasión de controles y dificulta la implementación plena de mecanismos digitales.

El gobierno federal y el Banco de México han impulsado plataformas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y el Cobro Digital (CoDi), con la finalidad de modernizar las transacciones y promover una economía digital. Sin embargo, la adopción de estas herramientas sigue siendo limitada entre la población, tanto por la falta de información como por el temor a la supervisión y el control estatal.

De acuerdo con el investigador, antes de avanzar hacia la tokenización, es indispensable fortalecer la regulación y supervisión por parte del Banxico para evitar que estos procesos queden en manos de intereses privados y proteger a los usuarios. Aunque es posible que la proporción de operaciones en efectivo se reduzca en los próximos años, resulta difícil prever una transformación total.

El dinero físico, además de su función económica, posee un valor simbólico que refuerza la identidad nacional. Según el académico, su desaparición completa parece lejana, ya que seguirán cumpliendo un papel relevante, aun cuando la digitalización continúe avanzando.

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