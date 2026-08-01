México
Agregar Infobae enGoogle

“Se coló un cholo” así fue la burla de Aldo Rendón al look de Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos México

El estilista lanzó un comentario sobre su atuendo en la primera fiesta y el creador de contenido respondió con humor, mientras otros habitantes se sumaron al intercambio entre risas

Collage de dos imágenes: un hombre gesticulando y una persona de espaldas con fondo rojo, y un joven sonriendo frente a un SUV con dos pulgares arriba.
El comentario llegó en cuanto el influencer apareció en la celebración del viernes. “¿Quién lo invitó? ¡Se coló un cholo!" (Composición: Captura de pantalla: ViX/@eseperezoficial)
Guardar

Aldo Rendón se burló del look de Ese Pérez en la primera fiesta de La Casa de los Famosos México 2026: lo llamó “cholo colado” y desató una cadena de bromas que terminó en carcajadas generales.

El comentario llegó en cuanto el influencer apareció en la celebración del viernes. “¿Quién lo invitó? ¡Se coló un cholo!”, lanzó el estilista al ver el atuendo de Jesús Ángel Pérez Bravo, nombre real del creador de contenido.

PUBLICIDAD

Lejos de molestarse, Ese Pérez respondió en el mismo tono: “Soy el del valet parking, jefe”, lo que disparó una nueva ronda de risas entre los presentes.

El intercambio no paró ahí. Otros habitantes se sumaron con variaciones de la broma: “el del valet no se quiere salir” y “el dealer no se quiere ir” fueron las frases que circularon entre carcajadas, mientras Ese Pérez aguantaba el fuego cruzado con humor.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón habla sobre el significado que él le da a la palabra "inmunda". Video: Instagram/aldorendon

Quién es Ese Pérez, el blanco de la broma

Su canción “Pídete una miche, carnal” acumuló millones de reproducciones y consolidó su vínculo con el mundo del regional mexicano. (Ig/eseperezoficial)
Su canción “Pídete una miche, carnal” acumuló millones de reproducciones y consolidó su vínculo con el mundo del regional mexicano. (Ig/eseperezoficial)

Jesús Ángel Pérez Bravo llegó a La Casa de los Famosos México como el habitante número 11 de la cuarta temporada y el único perfil nativo de redes sociales del elenco. Tiene 26 años, es originario de Culiacán, Sinaloa, y construyó su popularidad en TikTok con un registro de comedia urbana y anécdotas de barrio que lo llevaron a superar 1.5 millones de seguidores.

Su canción “Pídete una miche, carnal” acumuló millones de reproducciones y consolidó su vínculo con el mundo del regional mexicano. Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, le dedicó un mensaje de apoyo en la pantalla gigante de la casa al momento de su ingreso.

La lengua afilada de Aldo, un patrón dentro y fuera de la casa

Ya dentro de la casa, el estilista protagonizó un enfrentamiento con Cynthia Klitbo durante la prueba semanal. La actriz lo acusó de no haber pedaleado en el orden correcto; él respondió que fue el primero en participar y cerró el intercambio con un: “Si te vas a poner así, yo también me sé poner bien perr” (ig/aldorendon)
Ya dentro de la casa, el estilista protagonizó un enfrentamiento con Cynthia Klitbo durante la prueba semanal. La actriz lo acusó de no haber pedaleado en el orden correcto; él respondió que fue el primero en participar y cerró el intercambio con un: “Si te vas a poner así, yo también me sé poner bien perr” (ig/aldorendon)

El episodio con Ese Pérez no fue el primero protagonizado por el estilista. Antes de ingresar al reality, Rendón declaró en el podcast Pipiris Nights que Mariana Ochoa “es insoportable”, tras una sesión de fotos con OV7 en la que abandonó el set por desacuerdos con el vestuario.

Ya dentro de la casa, el estilista protagonizó un enfrentamiento con Cynthia Klitbo durante la prueba semanal. La actriz lo acusó de no haber pedaleado en el orden correcto; él respondió que fue el primero en participar y cerró el intercambio con un: “Si te vas a poner así, yo también me sé poner bien perr”. El roce se resolvió minutos después con una disculpa de Rendón.

También generó reacciones al recibir su abrigo con estampado animal para la gala de nominación. Ante las preguntas de sus compañeros sobre si era piel auténtica, respondió: “Es un tigre de verdad, a mí los que les gustan los animales me la pel…”, para aclarar de inmediato que era una broma y mandar saludos a Pedro Sola, en referencia a la polémica reciente del conductor de Ventaneando sobre perros en situación de calle.

La reconciliación con Ochoa y el lado menos filoso del estilista

Pese a su reputación, Rendón cerró el capítulo con Mariana Ochoa en la primera cena de nominados. La cantante confesó que entró al reality con miedo: “Este va a ser el Adrián Marcelo de la otra temporada y me va a hacer la vida de cuadritos”.

El estilista reconoció ante ella que amplificó el conflicto cuando pudo ignorarlo. “Cualquier roce que tuvimos atrás fue una pndjd*, porque ni siquiera existió ni te acordabas. Es una anécdota que yo conté que sacaron de contexto para hacer todo un trip. Y yo le di más su vuelo”, admitió.

Aldo nominado y Ese Pérez, parte del mismo grupo

Fue también Rendón quien, días antes, le señaló a Ese Pérez que su cercanía con Yanet García podría leerse como acoso (IG)
Fue también Rendón quien, días antes, le señaló a Ese Pérez que su cercanía con Yanet García podría leerse como acoso (IG)

La convivencia entre ambos no se limita a las bromas. En la misma primera fiesta, Rendón, Ese Pérez, Karina Torres y Gema Garoa protagonizaron un beso de cuatro que circuló en redes sociales. Después del momento, Aldo comentó en tono de broma: “Somos las viejas del S”.

Fue también Rendón quien, días antes, le señaló a Ese Pérez que su cercanía con Yanet García podría leerse como acoso: “Yanet se está cambiando de cuarto por el acoso que le das”, le dijo el estilista, en uno de los pocos momentos en que su comentario apuntó a frenar una situación en lugar de encenderla.

Rendón enfrenta la primera placa de nominados de la temporada junto a otros cinco participantes. La eliminación está programada para el domingo 2 de agosto. El reguetonero El Malilla publicó un video en redes sociales para pedir votos a favor del estilista: “Necesitamos su voto para nuestra nominada, Aldo Rendón, su jota favorita”.

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos MéxicoReality showLa Casa de los Famosos 2026Aldo Rendonmexico-noticiasmexico-entretenimientoNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

La cantante regiomontana cuenta que el tema nace de la tristeza, los duelos y las traiciones, pero los convierte en una celebración de despertar, disfrutar el presente y reconocer la felicidad cotidiana

Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

Tienes golondrinas en casa y sus excrementos te molestan: esto es lo que puedes hacer

Si no sabes cómo actuar ante la presencia de golondrinas y sus excrementos en tu vivienda, aquí tienes las mejores alternativas de limpieza y prevención recomendadas por expertos

Tienes golondrinas en casa y sus excrementos te molestan: esto es lo que puedes hacer

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

Te decimos cómo quedó la tabla final de nominados antes de la próxima Gala de Eliminación

¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

Congreso de Nuevo León pide a la CNBV revisar posible compra de BanFeliz

El diputado Mario Alejandro Soto Esquer exhortó a la autoridad financiera a evaluar la solvencia, honorabilidad y perfil de quienes busquen asumir el control

Congreso de Nuevo León pide a la CNBV revisar posible compra de BanFeliz
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: Estados Unidos felicita a México por la captura de “El R1”

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

Así fue la carrera criminal de “Tony Montana”: del Cártel Milenio a operar bajo las órdenes de su hermano “El Mencho” en el CJNG

Refuerzan seguridad en Cuautla con operativo de los tres órdenes de gobierno, a dos meses de la detención de su alcalde

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

El día que Ese Pérez estuvo a punto de quedarse ciego: así lo contó en LCDLFM 2026

Gloria Trevi lanza “Pompas de Jabón” y se vuelve viral gracias a Aarón Mercury

¿Quién ganó la salvación en La Casa de los Famosos México 2026 este 31 de julio?

Alicia Villarreal enfrenta nuevo problema legal presuntamente relacionado con Cruz Martínez, podría terminar en embargo

DEPORTES

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Pumas aplasta 5-1 a Bravos de Juárez con triplete de Juninho y escala al segundo lugar de la Liga MX

Dueño de Queretaro desmiente llegada de Vozinha, portero sensación del Mundial 2026

Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio