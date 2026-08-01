“Se coló un cholo” así fue la burla de Aldo Rendón al look de Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos México

El comentario llegó en cuanto el influencer apareció en la celebración del viernes. “¿Quién lo invitó? ¡Se coló un cholo!" (Composición: Captura de pantalla: ViX/@eseperezoficial)

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Aldo Rendón se burló del look de Ese Pérez en la primera fiesta de La Casa de los Famosos México 2026: lo llamó “cholo colado” y desató una cadena de bromas que terminó en carcajadas generales.

El comentario llegó en cuanto el influencer apareció en la celebración del viernes. “¿Quién lo invitó? ¡Se coló un cholo!”, lanzó el estilista al ver el atuendo de Jesús Ángel Pérez Bravo, nombre real del creador de contenido.

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Lejos de molestarse, Ese Pérez respondió en el mismo tono: “Soy el del valet parking, jefe”, lo que disparó una nueva ronda de risas entre los presentes.

El intercambio no paró ahí. Otros habitantes se sumaron con variaciones de la broma: “el del valet no se quiere salir” y “el dealer no se quiere ir” fueron las frases que circularon entre carcajadas, mientras Ese Pérez aguantaba el fuego cruzado con humor.

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Aldo Rendón habla sobre el significado que él le da a la palabra "inmunda". Video: Instagram/aldorendon

Quién es Ese Pérez, el blanco de la broma

Su canción “Pídete una miche, carnal” acumuló millones de reproducciones y consolidó su vínculo con el mundo del regional mexicano. (Ig/eseperezoficial)

Jesús Ángel Pérez Bravo llegó a La Casa de los Famosos México como el habitante número 11 de la cuarta temporada y el único perfil nativo de redes sociales del elenco. Tiene 26 años, es originario de Culiacán, Sinaloa, y construyó su popularidad en TikTok con un registro de comedia urbana y anécdotas de barrio que lo llevaron a superar 1.5 millones de seguidores.

Su canción “Pídete una miche, carnal” acumuló millones de reproducciones y consolidó su vínculo con el mundo del regional mexicano. Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, le dedicó un mensaje de apoyo en la pantalla gigante de la casa al momento de su ingreso.

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La lengua afilada de Aldo, un patrón dentro y fuera de la casa

Ya dentro de la casa, el estilista protagonizó un enfrentamiento con Cynthia Klitbo durante la prueba semanal. La actriz lo acusó de no haber pedaleado en el orden correcto; él respondió que fue el primero en participar y cerró el intercambio con un: “Si te vas a poner así, yo también me sé poner bien perr” (ig/aldorendon)

El episodio con Ese Pérez no fue el primero protagonizado por el estilista. Antes de ingresar al reality, Rendón declaró en el podcast Pipiris Nights que Mariana Ochoa “es insoportable”, tras una sesión de fotos con OV7 en la que abandonó el set por desacuerdos con el vestuario.

Ya dentro de la casa, el estilista protagonizó un enfrentamiento con Cynthia Klitbo durante la prueba semanal. La actriz lo acusó de no haber pedaleado en el orden correcto; él respondió que fue el primero en participar y cerró el intercambio con un: “Si te vas a poner así, yo también me sé poner bien perr”. El roce se resolvió minutos después con una disculpa de Rendón.

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También generó reacciones al recibir su abrigo con estampado animal para la gala de nominación. Ante las preguntas de sus compañeros sobre si era piel auténtica, respondió: “Es un tigre de verdad, a mí los que les gustan los animales me la pel…”, para aclarar de inmediato que era una broma y mandar saludos a Pedro Sola, en referencia a la polémica reciente del conductor de Ventaneando sobre perros en situación de calle.

La reconciliación con Ochoa y el lado menos filoso del estilista

Pese a su reputación, Rendón cerró el capítulo con Mariana Ochoa en la primera cena de nominados. La cantante confesó que entró al reality con miedo: “Este va a ser el Adrián Marcelo de la otra temporada y me va a hacer la vida de cuadritos”.

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El estilista reconoció ante ella que amplificó el conflicto cuando pudo ignorarlo. “Cualquier roce que tuvimos atrás fue una pndjd*, porque ni siquiera existió ni te acordabas. Es una anécdota que yo conté que sacaron de contexto para hacer todo un trip. Y yo le di más su vuelo”, admitió.

Aldo nominado y Ese Pérez, parte del mismo grupo

Fue también Rendón quien, días antes, le señaló a Ese Pérez que su cercanía con Yanet García podría leerse como acoso (IG)

La convivencia entre ambos no se limita a las bromas. En la misma primera fiesta, Rendón, Ese Pérez, Karina Torres y Gema Garoa protagonizaron un beso de cuatro que circuló en redes sociales. Después del momento, Aldo comentó en tono de broma: “Somos las viejas del S”.

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Fue también Rendón quien, días antes, le señaló a Ese Pérez que su cercanía con Yanet García podría leerse como acoso: “Yanet se está cambiando de cuarto por el acoso que le das”, le dijo el estilista, en uno de los pocos momentos en que su comentario apuntó a frenar una situación en lugar de encenderla.

Rendón enfrenta la primera placa de nominados de la temporada junto a otros cinco participantes. La eliminación está programada para el domingo 2 de agosto. El reguetonero El Malilla publicó un video en redes sociales para pedir votos a favor del estilista: “Necesitamos su voto para nuestra nominada, Aldo Rendón, su jota favorita”.

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