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José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

El silencio en Instagram, las fotos eliminadas y mensajes de desamor alimentan versiones de un distanciamiento que ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora

Un hombre y una mujer posan de pie junto a un muro de piedra con el mar, acantilados y formaciones rocosas al fondo bajo un cielo azul
Ninguno de los dos se pronunció al respecto. Derbez conserva las fotos con Dalay en su cuenta y ambos se siguen en la plataforma (José Eduardo Derbéz/Instagram)
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José Eduardo Derbez y Paola Dalay están en el centro de los rumores de separación tras seis años de relación. La presunta ruptura, atribuida a una infidelidad, estalló en redes sociales a finales de julio de 2026, cuando la modelo borró todas las fotografías que compartía con el actor en su perfil de Instagram.

Ninguno de los dos se pronunció al respecto. Derbez conserva las fotos con Dalay en su cuenta y ambos se siguen en la plataforma, pero el silencio público de la pareja no frenó la ola de especulaciones.

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El actor junto a su novia Paola se convertirán en padres primerizos Crédito: YouTube@Jose Eduardo Derbez

Cómo comenzaron los rumores

Fue la creadora de contenido Chamonic3, especializada en espectáculos, quien encendió la polémica. A través de Instagram, publicó que había recibido información sobre un distanciamiento entre ambos.

“Me cuentan que José Eduardo y Paola Dalay, mamá de su hija, están separados, pues ella borró fotos que tenía junto a él y ahora, al parecer, se están tirando indirectas en historias y redes”, escribió la influencer.

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A eso se sumó que Dalay compartió una canción de desamor en sus historias y que, según reportes sin fuente identificada, habría publicado en reiteradas ocasiones que estaba comiendo sola y no respondía cuando le preguntaban por Derbez.

Hombre con barba y bigote usa gorra negra y gafas de sol, camiseta blanca; al fondo, sillón gris y cuadros en la pared con figuras geométricas
A eso se sumó que Dalay compartió una canción de desamor en sus historias y que, según reportes sin fuente identificada, habría publicado en reiteradas ocasiones que estaba comiendo sola (José Eduardo Derbéz/Instagram)

Las últimas señales públicas entre la pareja

Un hombre de espaldas lleva a una niña pequeña en sus hombros dentro de un centro comercial. La niña usa blusa a cuadros rojos y jeans
José Eduardo Derbez lleva a su hija en los hombros mientras caminan por un centro comercial moderno. (José Eduardo Derbéz/Instagram)

Los intercambios entre ambos en redes sociales se detuvieron hace semanas. El 21 de junio, Día del Padre, Dalay dejó un mensaje en la publicación del actor: “Te amo, feliz día mi amor”. Diez días después, el 1 de julio, Derbez comentó “Wow” en una fotografía de la modelo.

Esos dos registros son los que usuarios viralizaron como los últimos vestigios públicos de la relación. Desde entonces, no hubo más interacciones visibles entre ellos.

La hija en común y la custodia temporal

José Eduardo Derbez reconoció que lo más difícil es separarse de su hija.
“Él es quien se está haciendo responsable y está al cuidado de la bebé, no de manera definitiva”, declaró Chagra, quien también afirmó que desde hace tiempo sabía que la relación había llegado a su fin.(@jose_eduardo92, Instagram)

El periodista de espectáculos Pablo Chagra reveló que Derbez se encuentra al cuidado de Tessa, la hija que ambos tuvieron el 30 de junio de 2024, mientras Dalay está de vacaciones. Chagra precisó que la situación no implica una custodia definitiva.

“Él es quien se está haciendo responsable y está al cuidado de la bebé, no de manera definitiva”, declaró Chagra, quien también afirmó que desde hace tiempo sabía que la relación había llegado a su fin.

Tessa es nieta de los actores Eugenio Derbez y Victoria Ruffo.

Quién es José Eduardo Derbez

Actor mexicano nacido el 14 de abril de 1992 en la Ciudad de México, Derbez debutó en televisión de niño en Derbez en cuando, el programa de su padre. Su carrera despegó con la telenovela juvenil Miss XV (2012) y se consolidó en Qué pobres tan ricos (2013-2014) y Vino el amor (2016-2017).

En años recientes protagonizó la serie Renta congelada y condujo Miembros al Aire. También participó en cine con títulos como El roomie (2024) y Mesa de Regalos (2025).

Quién es Paola Dalay

Modelo e influencer nacida el 22 de marzo de 2002, Paola Dalay González Hernández acumula más de 865 mil seguidores en Instagram con contenido de moda, belleza y estilo de vida. La relación con Derbez comenzó en 2019, cuando el actor le escribió tras ver una fotografía suya en la plataforma.

La pareja hizo pública su relación hacia finales de 2020 y nunca contempló el matrimonio. “Para nunca habrá boda, ya no es obligatorio casarse”, dijo Dalay en una transmisión en vivo durante su embarazo, donde también descartó tener más hijos tras el nacimiento de Tessa.

El antecedente del blindaje digital

Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)
Paola Dalay y José Eduardo Derbez deciden no mostrar el rostro de su hija Tessa en redes sociales para protegerla de comentarios negativos. (RS)

En febrero de 2026, Dalay ya había tomado una decisión similar respecto a su vida privada: dejó de mostrar a Tessa en redes sociales por los comentarios negativos que recibía.

“Me cansé un poquito de tanto comentario fuera de lugar, comentarios innecesarios, hate o ‘consejos’ no pedidos, críticas de cómo llevamos la educación de nuestra hija”, explicó en ese entonces. Algunos medios señalan esa decisión como contexto para entender el borrado reciente de fotos, aunque ninguna versión ha sido confirmada por los involucrados.

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