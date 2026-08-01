Abandonan restos humanos y mensaje intimidante bajo puente de Escuinapa, Sinaloa: no hay detenidos

Agentes de la Guardia Nacional mexicana acordonan una zona de una carretera federal bajo un puente con luces de emergencia encendidas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una cabeza humana con un mensaje amenazante fue abandonada la tarde de ayer bajo el puente que conecta la carretera libre México 15 con la autopista de cuota Mazatlán-Tepic, en la comunidad de Tecualilla, municipio de Escuinapa, Sinaloa. El hallazgo fue reportado a las 19:18 horas en el kilómetro 164+400 por transeúntes que alertaron a las autoridades, quienes confirmaron que los restos corresponden aparentemente a un hombre cuya identidad no fue revelada de forma oficial.

El descubrimiento ocurrió horas después de que, en la madrugada del mismo viernes, la comerciante María Azucena, de 50 años, fue asesinada a balazos dentro de su negocio de comida en la misma comunidad de Tecualilla. Las autoridades investigan si ambos hechos guardan relación entre sí.

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De acuerdo con los primeros reportes, la cabeza humana fue localizada debajo del puente vehicular en el punto exacto donde confluyen la carretera libre México 15 y la autopista de cuota. A un costado de los restos, los elementos de seguridad encontraron una cartulina con un texto de contenido intimidatorio, cuyo contenido exacto no fue dado a conocer por las autoridades como parte de la estrategia de investigación.

Los primeros en llegar al lugar fueron agentes de la Guardia Nacional, quienes corroboraron el hallazgo y acordonaron el perímetro de inmediato. La zona permaneció resguardada hasta el arribo del personal especializado de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

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Agentes de la Guardia Nacional de México resguardan una carretera federal por la noche, bajo un puente, con luces de emergencia rojas y azules iluminando la zona. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado abre la investigación

Los peritos de la Fiscalía General del Estado procesaron la escena del crimen y recabaron los indicios disponibles. Posteriormente, los restos fueron levantados y trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se les practicaron los estudios correspondientes para determinar la identidad de la víctima.

Los agentes de investigación iniciaron las primeras indagatorias con el propósito de establecer la identidad del fallecido y las circunstancias del hecho. Una de las líneas de trabajo consistió en localizar el resto del cuerpo, cuyo paradero se desconocía al cierre de los reportes iniciales.

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El medio El Sol de Sinaloa informó que la víctima podría ser un hombre identificado como Julio N., de 50 años, quien fue reportado como desaparecido durante esa semana. Las autoridades no confirmaron ni descartaron oficialmente esta versión.

El doble hallazgo en Tecualilla el 31 de julio de 2026

La jornada del viernes 31 de julio dejó dos escenas del crimen en la misma comunidad de Tecualilla, en el sur de Escuinapa. El primero ocurrió alrededor de las 5:30 horas, cuando clientes de una “cachimba” —puesto de comida sobre carretera— encontraron sin vida a María Azucena dentro de su establecimiento, ubicado a un costado de la autopista Mazatlán-Tepic.

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Policías acordonan una calle mojada en México con cinta de "No Pase" y luces de patrulla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La comerciante presentaba impactos de bala y fue atendida en el lugar por elementos de la Guardia Nacional, quienes confirmaron su deceso. El segundo hallazgo, el de la cabeza humana, se registró más de 13 horas después en el mismo corredor vial.

Las autoridades no confirmaron un vínculo entre ambos casos al cierre de las primeras informaciones. No obstante, la coincidencia geográfica y temporal colocó a Tecualilla en el centro de las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

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Sin detenidos ni identidad confirmada

Al cierre de los reportes del viernes, las corporaciones de seguridad no habían informado sobre personas detenidas en relación con el abandono de la cabeza humana. La identidad oficial de la víctima tampoco fue divulgada, en espera de los resultados del Semefo.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continuarán para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con los responsables. El mensaje escrito en la cartulina también forma parte del expediente ministerial, aunque su contenido se mantiene bajo reserva.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción 'No Pase Policía' y luces de emergencia al fondo señala una zona de investigación en una calle mojada de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los hechos del 31 de julio en Tecualilla se suman a una serie de episodios de violencia registrados en el sur de Sinaloa durante las últimas semanas. El municipio de Escuinapa ha concentrado varios operativos de las fuerzas de seguridad en respuesta al incremento de incidentes en la zona.