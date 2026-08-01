México
Agregar Infobae enGoogle

Ni “caramelo” ni mestizo: estas son las tres razas caninas mexicanas reconocidas por la Federación Canófila Mexicana

La FCM establece criterios estrictos para otorgar el estatus de raza, como estudios genéticos, registros genealógicos y análisis para estudiar su estabilidad hereditaria

El calupoh es producto de la hibridación entre perro y lobo gris mexicano
El calupoh es producto de la hibridación entre perro y lobo gris mexicano
Guardar

En México, la Federación Canófila Mexicana (FCM) reconoce solo tres razas caninas nativas, pese a la presencia de perros en el territorio desde hace aproximadamente ocho mil años. El chihuahueño, el xoloitzcuintle y el calupoh son los únicos perros mexicanos con aval oficial, según explicó Elizardo Valadez Franco de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Cabe destacar que el “perro caramelo” no figura en este listado debido a que no cumple con los requisitos científicos ni zootécnicos exigidos por los organismos especializados, sin embargo, la mayoría de los perros que viven en calles y espacios públicos carecen de linaje definido y son conocidos popularmente como mestizos o criollos.

PUBLICIDAD

La FCM solo reconoce tres razas originarias de México

La Federación Canófila Mexicana establece criterios estrictos para otorgar el estatus de raza a una población canina. Se requiere una combinación de estudios genéticos, registros genealógicos y análisis arqueológicos para probar tanto la historicidad como la estabilidad hereditaria de los ejemplares.

perro caramelo
(Redes sociales)

No obstante, también existe una regulación a nivel internacional, la Federación Cinológica Internacional (FCI), la cual reúne alrededor de 95 países afiliados, incluido México, y establece los estándares. “Si no existiera una organización de este tipo, cada quien haría su propio chihuahua o su gran danés; tiene que haber un estándar que se respete de manera general”, explicó Valadez Franco.

PUBLICIDAD

Para la FCM, hasta ahora, solo tres perros mexicanos cumplen con los requisitos: el chihuahueño, el xoloitzcuintle y el calupoh.

El chihuahueño, también conocido como chihuahua, es el perro de menor tamaño en el mundo. Su origen se ubica en el norte de México y su reconocimiento internacional data del 4 de diciembre de 1959, según la Federación Cinológica Internacional. Los ejemplares presentan orejas grandes, cabeza redondeada y un carácter vivaz, además de una gran variedad de colores en el pelaje.

El xoloitzcuintle es una de las razas más antiguas del continente. Se distingue principalmente por su piel desnuda, aunque existen ejemplares con pelo. El xoloitzcuintle fue considerado sagrado en culturas prehispánicas y está vinculado a rituales funerarios y creencias sobre el tránsito al inframundo. Su estandarización como raza fue oficializada el 6 de noviembre de 1961.

Perro chihuahua (Freepik)
Perro chihuahua (Freepik)

El calupoh es producto de la hibridación entre perro y lobo gris mexicano, una práctica que se remonta al México prehispánico. El primer ejemplar reconocido fue identificado en 1999 tras un intenso trabajo arqueozoológico y genético. Según la Federación Canófila Mexicana, el calupoh ya cuenta con estándares definidos de color, tamaño y morfología, lo que permite su reproducción controlada y su reconocimiento como raza nacional.

Estas tres razas representan la diversidad genética y cultural de la especie canina en México, y su reconocimiento es el resultado de décadas de investigación, análisis histórico y trabajo científico conjunto.

El “perro caramelo” carece de aval científico y técnico

En abril de 2026, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México anunció el reconocimiento simbólico del “perro caramelo” como una “raza” mexicana, con el objetivo de fomentar la adopción y visibilizar a estos ejemplares. Sin embargo, expertos en genética y zootecnia advierten que esta medida carece de sustento científico.

Perro Xoloitzcuintle
Xoloitzcuintle (Getty Images)

Luis Eduardo Arozamena Montfort, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM explicó que para que un perro sea considerado raza, se requieren criterios estrictos: estudios genéticos, reproducción controlada, estabilidad hereditaria y la definición de estándares precisos.

El “perro caramelo” es un perro mestizo, producto de múltiples cruces, cuya diversidad genética impide establecer uniformidad en tamaño, temperamento o estructura. Según Arozamena Montfort, este proceso formal de reconocimiento de una raza implica décadas de trabajo.

Temas Relacionados

UNAMperro mexicanocalupohperro xoloitzcuintleperro chihuahuamascotasmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

Sus funciones abarcan desde presidir el Consejo Académico de Posgrado hasta atender al alumnado

Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

Las operaciones respaldan a 135 concesionarios y generan más de tres mil empleos directos

Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

El silencio en Instagram, las fotos eliminadas y mensajes de desamor alimentan versiones de un distanciamiento que ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Hallan arma larga, cartuchos y cámaras irregulares durante operativo en Novolato, Sinaloa

Abandonan restos humanos y mensaje intimidante bajo puente de Escuinapa, Sinaloa: no hay detenidos

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

“Se coló un cholo” así fue la burla de Aldo Rendón al look de Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

DEPORTES

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Máscara Dorada conquista nuevamente la Leyenda de Plata del CMLL 2026 y confirma que es el nuevo rostro del CMLL

Esteban Solari rompe la euforia tras el triunfo de Pumas frente a Juárez: “No somos los mejores”