Máscara Dorada conquista nuevamente la Leyenda de Plata 2026 y confirma que es el nuevo rostro del CMLL

El espectacular luchador levantó nuevamente el histórico trofeo tras vencer a Komander en una final memorable.

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La Arena México volvió a ser escenario de una de las funciones más importantes del calendario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). En la edición número 22 del Torneo Leyenda de Plata, Máscara Dorada levantó el codiciado trofeo tras imponerse a Komander, figura de All Elite Wrestling (AEW), en una final que mantuvo al público al filo de sus asientos.

Los dos espectaculares gladiadores volvieron a verse las caras sobre el ring de la llamada “Catedral de la Lucha Libre”, ahora con el prestigioso reconocimiento que honra la memoria de El Santo como máximo premio. Desde el inicio, ambos ofrecieron un choque lleno de vuelos, castigos y maniobras de alto riesgo que provocaron la reacción constante de los aficionados.

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El joven luchador derrotó a Komander en una espectacular final y volvió a escribir su nombre entre los grandes del torneo dedicado a El Santo. (Foto: Diego Cedrix)

Durante varios pasajes del encuentro, el originario de Reynosa parecía tener el control y estuvo cerca de quedarse con la victoria. Sin embargo, Máscara Dorada encontró la manera de revertir la situación y selló el triunfo, convirtiéndose en doble ganador del Torneo Leyenda de Plata, un logro que muy pocos pueden presumir.

El tapatío volvió a conquistar el torneo que honra a El Santo tras imponerse a uno de los luchadores más espectaculares del momento. (Foto: Diego Cedrix)

El mexicano venció a Komander y levantó por segunda ocasión el trofeo de la Leyenda de Plata. (Foto: Diego Cedrix)

El ambiente alcanzó su punto máximo cuando miles de asistentes corearon el tradicional “Esto es Lucha”, reconociendo el espectáculo que brindaron ambos luchadores. Con este resultado, Komander se quedó a un paso de ingresar al selecto grupo de vencedores del histórico certamen.

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La estrella del CMLL salió con la mano en alto tras una final que provocó el grito de "¡Esto es lucha!" en la Arena México (Foto: Diego Cedrix)

El mexicano evitó que la figura de AEW ganara el prestigioso torneo y consiguió su segundo campeonato de Leyenda de Plata. (Foto: Diego Cedrix)

Entre los campeones que han conquistado este torneo destacan nombres como Scorpio Jr., El Hijo del Santo, Negro Casas, Black Warrior, El Felino, Hijo del Perro Aguayo, Atlantis, Místico, Volador Jr. y La Máscara.

Komander estuvo cerca de la victoria, pero el mexicano reaccionó para quedarse con uno de los trofeos más importantes del Consejo. (Foto: Diego Cedrix)

El espectacular luchador levantó nuevamente el histórico trofeo tras vencer a Komander en una final memorable. (Foto: Diego Cedrix)

El mexicano superó a la estrella de AEW en una espectacular final y volvió a levantar el histórico trofeo que rinde homenaje a El Santo.

Hechicero supera a Roderick Strong en su primera defensa mundial

El campeón mundial pesado logró su primera defensa titular al someter al integrante de AEW con su llave "El Conjuro".

El Campeonato Mundial de Peso Completo del CMLL también estuvo en juego y Hechicero respondió a la presión al defender exitosamente el cinturón frente al estadounidense Roderick Strong, representante de AEW.

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La victoria tuvo un sabor especial para el llamado Alquimista del Ring, ya que meses atrás había sufrido una dolorosa derrota frente a Strong cuando buscaba convertirse en retador al campeonato que entonces pertenecía a Claudio Castagnoli.

Ahora, la historia fue distinta. Hechicero logró hacer rendir a su rival utilizando su ya conocida llave ‘El Conjuro’, la misma maniobra con la que anteriormente conquistó el campeonato mundial pesado del Consejo.

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Persephone mantiene vivo su reinado

La campeona resistió el castigo de la estadounidense y conservó el Campeonato Mundial Femenil en una intensa batalla.

En la rama femenil, Persephone confirmó que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera al defender exitosamente el Campeonato Mundial Femenil del CMLL frente a Tessa Blanchard.

Aunque la retadora logró conectar su conocido ‘Cruxificio’, la campeona reaccionó con un espectacular mortal hacia atrás que derivó en la cuenta definitiva de tres segundos, desatando la celebración de los aficionados que presenciaron su primera defensa titular en la Arena México.

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Queda pactado un nuevo duelo de apuestas

La confrontación de estos dos se oficializó una vez que Star Jr. humillara a Zandokan Jr.

La rivalidad entre Star Jr. y Zandokan Jr. alcanzó un nuevo nivel. Tras arrancarle ilegalmente la máscara al líder del Galeón Fantasma durante el combate de relevos, Star Jr. consiguió provocar a su rival y convencerlo de disputar un Máscara contra Cabellera en el 93 Aniversario del CMLL.

El incidente también influyó en el resultado del combate, ya que el equipo integrado por Último Guerrero, Bárbaro Cavernario y Zandokan Jr. terminó llevándose la victoria después de aprovechar la polémica acción.

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Aunque su equipo cayó en el combate, Star Jr. desató una nueva rivalidad al arrancarle la máscara ilegalmente a Zandokan Jr.

Thunder Rosa conquista el campeonato nacional

La luchadora tijuanense puso fin al reinado de India Sioux tras imponerse con su poderoso Fire Thunder Driver.

Otra de las grandes protagonistas fue Thunder Rosa, quien derrotó a India Sioux para convertirse en la nueva Campeona Nacional del CMLL.

La luchadora nacida en Tijuana puso punto final al reinado de su rival gracias a su poderoso Fire Thunder Driver, movimiento con el que consiguió la cuenta de tres y añadió un nuevo campeonato a su trayectoria.

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Titán lidera el triunfo del CMLL y Douki guía a Japón

El Inmortal definió el combate con el "Nudo Marino" tras una espectacular asistencia de Neón frente a representantes de REV Pro y MLW.

Como parte de la preparación rumbo al Grand Prix Internacional 2026, Titán encabezó la victoria del CMLL sobre representantes de REV Pro y MLW al derrotar a Leon Cage con su ‘Nudo Marino’, luego de una espectacular asistencia de Neón, quien neutralizó a Austin Aries con un vuelo por encima de la tercera cuerda.

El representante de NJPW derrotó a Xelhua en el duelo definitivo para darle la victoria a la legión japonesa rumbo al Grand Prix Internacional 2026.

En otra eliminatoria internacional, el conjunto japonés se quedó con el triunfo gracias a Douki, quien superó al poblano Xelhua mediante una poderosa super DDT desde la cuerda superior. El representante de NJPW continuará su gira en México y formará parte del equipo extranjero que participará en el Grand Prix Internacional 2026 del CMLL el próximo 7 de agosto.

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