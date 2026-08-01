¿La tortilla engorda? Esto dice la ciencia sobre el alimento que sigue siendo clave en la dieta mexicana

Tortillas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En el debate sobre alimentación saludable, la tortilla de maíz suele ser señalada como un obstáculo para quienes buscan perder peso. Sin embargo, diversos argumentos desmienten este mito y resaltan el valor nutricional de este alimento fundamental de la cocina mexicana.

El maíz, uno de los pilares de la gastronomía de México, se consume principalmente en forma de este producto y es considerado esencial en la dieta diaria. En comunidades rurales, aporta cerca del 70% de las calorías y la mitad de las proteínas consumidas cotidianamente, de acuerdo con la Alianza por la salud alimentaria.

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Su beneficio principal es su alto contenido de hidratos de carbono complejos, además de ser fuente de calcio, fibra y potasio, y presentar bajo nivel de grasas y sodio.

La sugerencia de los especialistas es priorizar estos nutrientes, como las tortillas 100% de maíz, para obtener energía de calidad mientras se limita el consumo de productos altos en grasa.

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Estas son las propiedades curativas de la tortilla artesanal de maíz

Las tortillas artesanales, hechas a partir de maíces criollos y mediante nixtamalización, sobresalen por su alto contenido de calcio, fibra, aminoácidos esenciales y vitamina B3. Este proceso ancestral mejora la absorción de nutrientes y aporta beneficios a la digestión y a la prevención de carencias alimenticias.

En contraste, las tortillas mecanizadas e industriales pierden parte de su riqueza nutrimental, ya que suelen elaborarse con harinas procesadas y pueden contener aditivos para prolongar su vida útil. Estas versiones ofrecen menos calcio, hierro y fibra, aunque siguen siendo un aporte energético en la dieta diaria. Mientras que las famosas tortillas hechas con maíz azul, suman antioxidantes que ayudan a proteger las células.

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Tortillas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por ello, expertos en nutrición recomiendan preferir las tortillas artesanales nixtamalizadas, privilegiando su origen y preparación tradicional.

Otra de las recomendaciones fundamentales es consultar las etiquetas e informarse sobre los ingredientes, para poder tomar decisiones más saludables y aprovechar al máximo los beneficios de este alimento emblemático.

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¿Qué aporta más calorías: una rebanada de pan integral o una tortilla de maíz?

El pan integral y la tortilla de maíz son comidas cotidianas en México, pero presentan diferencias marcadas tanto en su elaboración como en su perfil nutricional. Mientras el pan integral se prepara con harinas y requiere horneado, la tortilla es fruto de la nixtamalización del maíz, un proceso que mejora la absorción de minerales esenciales.

En términos calóricos, una rebanada de pan integral de 35 gramos aporta cerca de 88 calorías, 15 gramos de carbohidratos y 4 gramos de proteína. Por su parte, una tortilla de maíz, de 30 gramos, contiene 68 calorías, 13 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína, además de ser baja en sodio y libre de colesterol.

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Derivado de estos datos, se puede concluir que una pieza de pan equivale a poco más de una tortilla en aporte energético. Elegir entre ambos depende de los objetivos y necesidades nutricionales de cada persona, por lo que consultar a un especialista en salud es recomendable antes de modificar la dieta diaria.