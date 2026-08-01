México
Agregar Infobae enGoogle

¿La tortilla engorda? Esto dice la ciencia sobre el alimento que sigue siendo clave en la dieta mexicana

Su beneficio principal es su alto contenido de hidratos de carbono complejos, además de ser fuente de calcio, fibra y potasio

Mujer cocina tortillas de maíz en comal de barro sobre fuego de leña. Hay un molcajete, cuencos con salsas y una pila de tortillas.
Tortillas (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En el debate sobre alimentación saludable, la tortilla de maíz suele ser señalada como un obstáculo para quienes buscan perder peso. Sin embargo, diversos argumentos desmienten este mito y resaltan el valor nutricional de este alimento fundamental de la cocina mexicana.

El maíz, uno de los pilares de la gastronomía de México, se consume principalmente en forma de este producto y es considerado esencial en la dieta diaria. En comunidades rurales, aporta cerca del 70% de las calorías y la mitad de las proteínas consumidas cotidianamente, de acuerdo con la Alianza por la salud alimentaria.

PUBLICIDAD

Su beneficio principal es su alto contenido de hidratos de carbono complejos, además de ser fuente de calcio, fibra y potasio, y presentar bajo nivel de grasas y sodio.

La sugerencia de los especialistas es priorizar estos nutrientes, como las tortillas 100% de maíz, para obtener energía de calidad mientras se limita el consumo de productos altos en grasa.

PUBLICIDAD

Estas son las propiedades curativas de la tortilla artesanal de maíz

Las tortillas artesanales, hechas a partir de maíces criollos y mediante nixtamalización, sobresalen por su alto contenido de calcio, fibra, aminoácidos esenciales y vitamina B3. Este proceso ancestral mejora la absorción de nutrientes y aporta beneficios a la digestión y a la prevención de carencias alimenticias.

En contraste, las tortillas mecanizadas e industriales pierden parte de su riqueza nutrimental, ya que suelen elaborarse con harinas procesadas y pueden contener aditivos para prolongar su vida útil. Estas versiones ofrecen menos calcio, hierro y fibra, aunque siguen siendo un aporte energético en la dieta diaria. Mientras que las famosas tortillas hechas con maíz azul, suman antioxidantes que ayudan a proteger las células.

Tortillas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez
Tortillas. REUTERS/Jose Luis Gonzalez

Por ello, expertos en nutrición recomiendan preferir las tortillas artesanales nixtamalizadas, privilegiando su origen y preparación tradicional.

Otra de las recomendaciones fundamentales es consultar las etiquetas e informarse sobre los ingredientes, para poder tomar decisiones más saludables y aprovechar al máximo los beneficios de este alimento emblemático.

¿Qué aporta más calorías: una rebanada de pan integral o una tortilla de maíz?

El pan integral y la tortilla de maíz son comidas cotidianas en México, pero presentan diferencias marcadas tanto en su elaboración como en su perfil nutricional. Mientras el pan integral se prepara con harinas y requiere horneado, la tortilla es fruto de la nixtamalización del maíz, un proceso que mejora la absorción de minerales esenciales.

En términos calóricos, una rebanada de pan integral de 35 gramos aporta cerca de 88 calorías, 15 gramos de carbohidratos y 4 gramos de proteína. Por su parte, una tortilla de maíz, de 30 gramos, contiene 68 calorías, 13 gramos de carbohidratos y 2 gramos de proteína, además de ser baja en sodio y libre de colesterol.

Derivado de estos datos, se puede concluir que una pieza de pan equivale a poco más de una tortilla en aporte energético. Elegir entre ambos depende de los objetivos y necesidades nutricionales de cada persona, por lo que consultar a un especialista en salud es recomendable antes de modificar la dieta diaria.

Temas Relacionados

tortillatortilla de maizalimentosdietafamilia mexicanasaludmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

Sus funciones abarcan desde presidir el Consejo Académico de Posgrado hasta atender al alumnado

Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Sigue con Infobae México las noticias más importantes sobre los acontecimientos violentos en el país

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

Las operaciones respaldan a 135 concesionarios y generan más de tres mil empleos directos

Infraestructura sustentable genera empleos y fortalece servicios estratégicos en México

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

El silencio en Instagram, las fotos eliminadas y mensajes de desamor alimentan versiones de un distanciamiento que ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

Detienen a “Iker”, presunto líder de una red de huachicol fiscal en el Estado de México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Hallan arma larga, cartuchos y cámaras irregulares durante operativo en Novolato, Sinaloa

Abandonan restos humanos y mensaje intimidante bajo puente de Escuinapa, Sinaloa: no hay detenidos

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

ENTRETENIMIENTO

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

Aylín Mujica anuncia estreno de nueva temporada de “Top Chef VIP” en medio del duelo por su hijo Mauro

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

“Se coló un cholo” así fue la burla de Aldo Rendón al look de Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

DEPORTES

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

Chivas sigue sin despegar y Hormiga González protagoniza ‘berrinche’ al salir del partido ante Puebla

La mexicana Romina Hinojosa manda emotivo mensaje antes de hacer historia en el Tour de Francia Femenil 2026

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Máscara Dorada conquista nuevamente la Leyenda de Plata del CMLL 2026 y confirma que es el nuevo rostro del CMLL

Esteban Solari rompe la euforia tras el triunfo de Pumas frente a Juárez: “No somos los mejores”