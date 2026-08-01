México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

Dueño de Queretaro desmiente llegada de Vozinha, portero sensación del Mundial 2026

Pese a los rumores que lo colocaban en la Liga MX, el portero caboverdiano no llegaría al conjunto queretano

Vozinha no llegará a Querétaro. REUTERS/Paul Childs
Vozinha no llegará a Querétaro. REUTERS/Paul Childs
Guardar

En los últimos días, distintos reportes señalaron que el guardameta podría llegar a la Liga MX para reforzar a Querétaro, una versión que rápidamente llamó la atención debido al impacto mediático que generó su actuación mundialista.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo distinto después de una declaración emitida por uno de los principales dirigentes del club.

Querétaro niega interés por el arquero caboverdiano

Las versiones sobre una posible llegada de Vozinha a los Gallos Blancos comenzaron a circular luego de que trascendiera que el portero enfrentaba complicaciones para concretar su incorporación a Colo-Colo de Chile.

PUBLICIDAD

Ante ese escenario, algunos reportes indicaron que el conjunto queretano estaría dispuesto a presentar una oferta para quedarse con los servicios del guardameta.

La información tomó fuerza debido a que el arquero se encuentra entre los nombres más reconocidos que dejó el Mundial 2026, torneo en el que sorprendió con actuaciones destacadas frente a selecciones de gran nivel.

PUBLICIDAD

Su experiencia y liderazgo bajo los tres postes despertaron el interés de distintos equipos, especialmente después de que Cabo Verde protagonizara una participación histórica.

No obstante, cuando el rumor comenzó a multiplicarse en redes sociales y medios especializados, la respuesta desde la institución mexicana fue inmediata.

Ed Malyon, copropietario de Querétaro y vicepresidente de Innovatio Capital, negó públicamente que el club estuviera trabajando en la contratación del guardameta africano.

Una reportera de TUDN había lanzado detalles de la supuesta operación, sin embargo, Malyon salió a desmentirlo.

(captura de pantalla)
(captura de pantalla)

Con ello, la directiva buscó poner fin a las especulaciones que vinculaban al futbolista con la organización queretana.

Aunque los rumores de mercado suelen evolucionar rápidamente, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde negociaciones entre ambas partes.

El fenómeno Vozinha tras su histórica actuación en el Mundial

A sus 40 años, Vozinha logró convertirse en una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo 2026. El arquero fue una pieza fundamental para que Cabo Verde compitiera de manera destacada ante algunas de las selecciones más poderosas del torneo.

Sus intervenciones, liderazgo y capacidad para responder en momentos de máxima presión provocaron que su nombre trascendiera mucho más allá del futbol africano.

Incluso después de la eliminación de su selección, el guardameta continuó siendo tema de conversación debido al reconocimiento que recibió por parte de aficionados y especialistas.

Vozinha y Cabo Verde estuvieron cerca de eliminar a Messi y Argentina. Reuters/Nathan Ray Seebeck
Vozinha y Cabo Verde estuvieron cerca de eliminar a Messi y Argentina. Reuters/Nathan Ray Seebeck

Esa notoriedad también elevó el interés alrededor de su futuro profesional. Diversos clubes fueron relacionados con el portero durante las semanas posteriores al torneo, especialmente porque su desempeño demostró que todavía cuenta con condiciones para competir al más alto nivel.

Para equipos que buscan experiencia y liderazgo en la portería, el perfil de Vozinha resulta atractivo. Sin embargo, la realidad es que, al menos por ahora, Querétaro ha descartado cualquier movimiento para intentar incorporarlo a su plantilla.

El caso refleja cómo una destacada actuación en una Copa del Mundo puede transformar la carrera de un futbolista y convertirlo en protagonista del mercado internacional.

Aunque los rumores colocaron a Vozinha en la órbita de la Liga MX, la postura de la dirigencia de Querétaro deja claro que, por el momento, el héroe de Cabo Verde deberá seguir buscando destino lejos del Estadio Corregidora mientras se define el siguiente capítulo de una trayectoria que ganó relevancia global gracias al Mundial 2026.

Temas Relacionados

VozinhaQueretaro FcLiga MXmexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Los Xolos compartieron el furor generado por el futbolista mexicano en su llegada a San Luis Potosí, de cara al partido de la Liga Mx

Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Muere actor de “El Laberinto del Fauno” y Guillermo del Toro se despide de él: “Un hombre estupendo”

Manolo Solo murió a los 62 años y así lo despidió el director mexicano

Muere actor de “El Laberinto del Fauno” y Guillermo del Toro se despide de él: “Un hombre estupendo”

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 31 de julio

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 31 de julio

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de julio? Línea 8 del STC con severos retrasos por lluvias

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este viernes en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro CDMX y Metrobús hoy 31 de julio? Línea 8 del STC con severos retrasos por lluvias

La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón revela la razón por la que dejó de ser el stylist de Galilea Montijo

El stylist aseguró que su relación laboral concluyó en los mejores términos

La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón revela la razón por la que dejó de ser el stylist de Galilea Montijo
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

Así fue la carrera criminal de “Tony Montana”: del Cártel Milenio a operar bajo las órdenes de su hermano “El Mencho” en el CJNG

Refuerzan seguridad en Cuautla con operativo de los tres órdenes de gobierno, a dos meses de la detención de su alcalde

Él es el hijo del R-1, exnovio de Valeria Márquez que habría pedido su feminicidio: vivía entre yates, fiesta y el mar

Narcos concentran el tráfico de droga en el Pacífico: CJNG y Cártel de Sinaloa siguen activos

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 31 de julio: prueba semanal ganada, les permite tener el 100% del presupuesto

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 31 de julio: prueba semanal ganada, les permite tener el 100% del presupuesto

Harry Styles en CDMX: todos los precios oficiales de mercancía, alimentos y bebidas dentro del Estadio GNP Seguros

Muere actor de “El Laberinto del Fauno” y Guillermo del Toro se despide de él: “Un hombre estupendo”

La Casa de los Famosos México 2026: Aldo Rendón revela la razón por la que dejó de ser el stylist de Galilea Montijo

Bellakath reta a Yeri Mua a una pelea física: “Te quiero romper el hocicote”

DEPORTES

Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Tijuana utiliza video de Gilberto Mora para burlarse del Atlético San Luis

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos este 31 de julio

El futuro de Tigres: entre estadio nuevo y la posible llegada de otros dueños

Equipo árabe prepararía propuesta millonaria por Erik Lira

Protestas por ascenso y descenso en la Liga de Expansión traerían consecuencias, advierte la FMF