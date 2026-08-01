Dueño de Queretaro desmiente llegada de Vozinha, portero sensación del Mundial 2026

Vozinha no llegará a Querétaro. REUTERS/Paul Childs

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En los últimos días, distintos reportes señalaron que el guardameta podría llegar a la Liga MX para reforzar a Querétaro, una versión que rápidamente llamó la atención debido al impacto mediático que generó su actuación mundialista.

Sin embargo, la situación tomó un rumbo distinto después de una declaración emitida por uno de los principales dirigentes del club.

Querétaro niega interés por el arquero caboverdiano

Las versiones sobre una posible llegada de Vozinha a los Gallos Blancos comenzaron a circular luego de que trascendiera que el portero enfrentaba complicaciones para concretar su incorporación a Colo-Colo de Chile.

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Ante ese escenario, algunos reportes indicaron que el conjunto queretano estaría dispuesto a presentar una oferta para quedarse con los servicios del guardameta.

La información tomó fuerza debido a que el arquero se encuentra entre los nombres más reconocidos que dejó el Mundial 2026, torneo en el que sorprendió con actuaciones destacadas frente a selecciones de gran nivel.

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Su experiencia y liderazgo bajo los tres postes despertaron el interés de distintos equipos, especialmente después de que Cabo Verde protagonizara una participación histórica.

No obstante, cuando el rumor comenzó a multiplicarse en redes sociales y medios especializados, la respuesta desde la institución mexicana fue inmediata.

Ed Malyon, copropietario de Querétaro y vicepresidente de Innovatio Capital, negó públicamente que el club estuviera trabajando en la contratación del guardameta africano.

Una reportera de TUDN había lanzado detalles de la supuesta operación, sin embargo, Malyon salió a desmentirlo.

(captura de pantalla)

Con ello, la directiva buscó poner fin a las especulaciones que vinculaban al futbolista con la organización queretana.

Aunque los rumores de mercado suelen evolucionar rápidamente, hasta el momento no existe una confirmación oficial que respalde negociaciones entre ambas partes.

El fenómeno Vozinha tras su histórica actuación en el Mundial

A sus 40 años, Vozinha logró convertirse en una de las historias más llamativas de la Copa del Mundo 2026. El arquero fue una pieza fundamental para que Cabo Verde compitiera de manera destacada ante algunas de las selecciones más poderosas del torneo.

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Sus intervenciones, liderazgo y capacidad para responder en momentos de máxima presión provocaron que su nombre trascendiera mucho más allá del futbol africano.

Incluso después de la eliminación de su selección, el guardameta continuó siendo tema de conversación debido al reconocimiento que recibió por parte de aficionados y especialistas.

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Vozinha y Cabo Verde estuvieron cerca de eliminar a Messi y Argentina. Reuters/Nathan Ray Seebeck

Esa notoriedad también elevó el interés alrededor de su futuro profesional. Diversos clubes fueron relacionados con el portero durante las semanas posteriores al torneo, especialmente porque su desempeño demostró que todavía cuenta con condiciones para competir al más alto nivel.

Para equipos que buscan experiencia y liderazgo en la portería, el perfil de Vozinha resulta atractivo. Sin embargo, la realidad es que, al menos por ahora, Querétaro ha descartado cualquier movimiento para intentar incorporarlo a su plantilla.

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El caso refleja cómo una destacada actuación en una Copa del Mundo puede transformar la carrera de un futbolista y convertirlo en protagonista del mercado internacional.

Aunque los rumores colocaron a Vozinha en la órbita de la Liga MX, la postura de la dirigencia de Querétaro deja claro que, por el momento, el héroe de Cabo Verde deberá seguir buscando destino lejos del Estadio Corregidora mientras se define el siguiente capítulo de una trayectoria que ganó relevancia global gracias al Mundial 2026.

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