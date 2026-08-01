Quién es Javier de la Fuente Hernández, el nuevo secretario general de la UNAM, y cuáles serán sus funciones

Javier de la Fuente Hernández fue nombrado como secretario General de la UNAM. | UNAM

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Javier de la Fuente Hernández fue nombrado como secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en sustitución de Patricia Dávila, quien ocupó el mismo cargo por tres años.

El nombramiento generó polémica debido a que ocurrió pocas horas después de que se reportó la salida de Patricia Dolores Dávila Aranda, sin que la UNAM lo informara directamente, y de que se anunció la realización del examen de control ante las anomalías que se detectaron en el resultado de los exámenes de ingreso a licenciatura.

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que Javier de la Fuente cuenta con una sólida trayectoria académica y reconocido compromiso con la universidad. Pero, ¿Quién es el nuevo secretario general?

Trayectoria de Javier de la Fuente

De acuerdo con la UNAM, Javier de la Fuente es profesor de Carrera Titular “C” de Tiempo Completo, Cirujano Dentista por la Facultad de Odontología, Maestro en Ciencias por la University of London y Doctor en Equidad e Innovación en Educación por la Universidad de Oviedo.

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Fue director de la Facultad de Odontología por dos periodos, de 2004 a 2010. Estuvo al frente de la Secretaría de Desarrollo Institucional, responsabilidad desde la cual impulsó la aprobación del proyecto de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad León, en Guanajuato, de la cual fue fundador y primer director.

En 2017 se desempeñó como secretario de Atención a la Comunidad Universitaria y en 2018 como Coordinador de la Unidad de Extensión en San Miguel de Allende, Guanajuato. También fue integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM hasta 2025.

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¿Cuáles serán sus funciones?

Según la UNAM, la Secretaría General coadyuva con la persona titular de la Rectoría en la dirección de la Universidad, a través de diversos cuerpos colegiados, la coordinación de programas para la superación y mejor desempeño del personal académico; la vigilancia de la Legislación Universitaria en materia de inscripción y revalidación de estudios, así como los trámites correspondientes.

Sus principales funciones son:

Colaborar con la persona titular de la Rectoría en la dirección de la Universidad.

Presidir el Consejo Académico de Posgrado.

Propiciar la interacción entre entidades académicas para desarrollar y reestructurar programas de posgrado; participar en la definición de políticas y lineamientos del Sistema de Estudios de Posgrado; y elaborar el Plan de Desarrollo del Sistema de Estudios de Posgrado de la UNAM.

Establecer el marco general para la evaluación educativa del alumnado y propiciar la profesionalización de ese proceso.

Colaborar con la persona titular de la Rectoría en la coordinación del sistema participativo de planeación y evaluación académicas.

Coordinar programas de apoyo para el desarrollo integral del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Proponer modelos curriculares innovadores acordes con la realidad nacional e internacional.

Auxiliar a las entidades académicas en el diseño, implementación y evaluación de planes y programas de estudio.

Coadyuvar en el diseño e implementación de estrategias de enseñanza y aprendizaje novedosas.

Apoyar y coordinar la labor de los cuerpos colegiados para fortalecer su participación en la conducción académica de la UNAM.

Contribuir al cumplimiento de las funciones sustantivas de la Universidad, en particular en la formación de profesionistas y técnicos útiles a la sociedad, mediante los servicios de administración escolar que ofrece la UNAM.

Promover innovaciones educativas para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en los distintos niveles educativos.

Establecer y coordinar el marco general de apoyo para la superación y mejor desempeño del personal académico.

Dar validez a los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje durante la vida académica del alumnado, desde el ingreso hasta la conclusión de los estudios.

Otorgar validez a estudios realizados en instituciones distintas a la UNAM mediante la incorporación y la revalidación de estudios, y fomentar la vinculación académica, cultural y deportiva entre la Universidad Nacional y su Sistema Incorporado.

Vigilar el cumplimiento de la legislación sobre inscripción y revalidación de estudios, así como los procedimientos y trámites administrativos inherentes.

Conducir el Programa Institucional de Tutoría.

Propiciar canales de vinculación entre comunidades académicas para ampliar sus relaciones con otros universitarios.

Fomentar el intercambio entre universitarios y asesorar a entidades académicas y dependencias universitarias sobre posibilidades y modalidades de cooperación institucional.

Orientar el servicio social integral hacia la atención de las áreas más necesitadas del país y de los requerimientos de la comunidad universitaria, con actividades coordinadas con organismos universitarios e instancias externas.

Promover modelos de atención para el alumnado y las y los egresados, con el fin de facilitar su incorporación al mercado laboral en condiciones acordes con sus expectativas y las de potenciales empleadores.

Establecer y mantener vínculos con las y los egresados para que continúen integrados a la comunidad universitaria.

Apoyar los trabajos de los programas adscritos a esta Secretaría.

Cumplir las funciones que le confiera la persona titular de la Rectoría y la Legislación Universitaria.

Patricia Dávila deja cargo como secretaria general de la UNAM

La UNAM aclaró que el nombramiento de Javier de la Fuente se dio luego de que esta tarde la doctora Patricia Dolores Dávila Aranda presentó su renuncia al rector Lomelí al cargo de secretaria General, el cual desempeñaba a partir del 21 de noviembre de 2023.

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Lomelí Vanegas reconoció el trabajo de Dávila Aranda en favor del bachillerato, así como su contribución decisiva a las reformas realizadas en esta gestión, y le deseó éxito en sus proyectos académicos futuros.