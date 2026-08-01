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Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

Amigos y familiares del músico dieron su pésame en redes sociales

soldis c4 -México- 1 agosto
Amigos y familia se despidieron del rapero en redes (Facebook)
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El rapero tapatío Soldis C4 habría sido asesinado a balazos la tarde de este 31 de julio en la colonia Lázaro Cárdenas, en Guadalajara, Jalisco, mientras aparentemente grababa lo que sería un nuevo videoclip, de acuerdo con reportes de TV Azteca Jalisco y medios locales.

¿Qué se sabe del caso?

El ataque ocurrió en el cruce de Miguel Orozco Camacho y Diego Montenegro.

“Se grababa un video musical de rap cuando el mánager aparentemente de una agrupación es sorprendido por un hombre el cual llega de manera directa y le efectúa múltiples detonaciones de arma de fuego. Aparentemente recibe dos impactos en cráneo, dos más en lo que es la espalda y bueno, pues lamentablemente ya la llegada de los paramédicos indican que ya no cuenta con signos vitales”, señaló el corresponsal de TvAzteca.

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El Occidental detalló que el atacante habría escapado y vecinos habrían sido los que se comunicaron al 911 para solicitar la ayuda correspondiente.

Los medios locales coincidieron que en la escena, peritos localizaron al menos once casquillos de calibre 9 milímetros.

La Fiscalía del Estado de Jalisco inició una carpeta de investigación y personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses trasladó el cuerpo al anfiteatro de la ciudad.

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El área permaneció acordonada durante varias horas mientras agentes ministeriales recopilaban testimonios y evidencias.

soldis c4 -México- 1 agosto
Amigos y familia se despidieron del rapero en redes (Facebook)

El rapero fue despedido en redes sociales

Tras difundirse la noticia del asesinato, las redes sociales del artista se llenaron de mensajes de despedida y condolencias.

En Facebook, colegas y amigos del rapero publicaron mensajes como:

“Hoy nos toca despedir a una voz real del barrio. Gracias por tu música, por tu historia y por representar la vida de barrio a través de las rimas”, escribió Rolando Aquino.

soldis c4 -México- 1 agosto
Amigos y familia se despidieron del rapero en redes (Facebook)

Otros usuarios expresaron incredulidad y dolor. “No me la creo mi bros, como decías, un honor haberte conocido. Un abrazo hasta el cielo”, publicó Osvaldo Martínez.

En los comentarios destacaron palabras de cariño, recuerdos y agradecimientos por su música.

“Siempre vivirás en mi corazón, te quiero mucho y un abrazo hasta el cielo”, escribió Meridy Laguna. Decenas de seguidores lamentaron el homicidio y enviaron mensajes de apoyo a la familia del rapero.

Familiares convocaron al velorio

La hermana del rapero, Rubí Hinojosa, publicó en redes sociales la convocatoria para despedir a Soldis C4.

Informó que el velorio se realizaría en la funeraria San Ramón a partir de las 10:00 horas de este 1 de agosto, invitando a quienes quisieran acompañar. La familia agradeció las muestras de apoyo recibidas.

La comunidad del rap local y seguidores del artista respondieron a la convocatoria, compartiendo mensajes de solidaridad y respeto. La noticia generó conmoción entre quienes seguían la carrera de Soldis C4 y colaboraron con él en distintos proyectos musicales.

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Amigos y familia se despidieron del rapero en redes (Facebook)

Quién era Soldis C4

De acuerdo con su perfil en Spotify, Soldis C4 fue un rapero originario de Guadalajara, considerado uno de los pioneros del rap mexicano.

Colaboró con exponentes reconocidos como C-Kan, Crhas Lokote, QBA, Toser One y Mudo Beats. Su música reflejaba historias del barrio y la vida urbana.

En la plataforma de streaming sumaba más de 3,200 oyentes mensuales.

Entre sus canciones más populares se encuentran El Destino del Barrio, Por Mi Familia, Antes Que Ustedes, Vagos y Camino Volando. El rapero había construido una comunidad sólida en torno a su música, que abordaba temas de identidad, pertenencia y realidad social en los barrios tapatíos.

El asesinato de Soldis C4 recordó otros crímenes recientes contra raperos en la zona metropolitana de Guadalajara. El 2 de septiembre de 2023, Lefty SM fue baleado en su domicilio en Zapopan y falleció poco después en un hospital, mientras que en 2018, Yosie Locote fue hallado sin vida en la colonia Tetlán Río Verde.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades aún no se han pronunciado al respecto.

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