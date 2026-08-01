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El día que Ese Pérez estuvo a punto de quedarse ciego: así lo contó en LCDLFM 2026

El creador de contenido narró el episodio ante sus compañeros del reality de Televisa

Ese Pérez entra a La Casa de los Famosos México
El creador de contenido aseguró que buscará llegar lejos con su humor (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El ambiente habitual de convivencia en La Casa de los Famosos México se transformó en un instante cuando Ese Pérez compartió una experiencia personal desconocida para muchos. El creador de contenido abrió un momento de intimidad en el reality, sorprendiendo a sus compañeros con el relato de un episodio que marcó su vida y su salud.

¿Cómo fue que Ese Pérez casi queda ciego?

Durante una conversación espontánea, Ese Pérez explicó que una discusión de tránsito en la colonia Roma, en la Ciudad de México, cambió su destino de manera irreversible.

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Según narró, mientras grababa un video sobre una ciclovía, un cruce de palabras con un joven ciclista terminó en enfrentamiento físico. Aunque el altercado inicial pareció quedar ahí, la situación se agravó más tarde.

“Yo iba vloggeando, me dicen que me quite, pero no lo hice con la intención de molestar. Era un morrito. Ni lo dejé bajar de su bicicleta, lo clavé a golpes”.

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Ese Pérez -México- 17 julio
El creador de contenido fue confirmado para el reality de Televisa (Jovani Pérez/Infobae)

El influencer relató que, tras el primer incidente, el ciclista volvió, pero esta vez acompañado de varias personas. Ese Pérez recordó el instante en que, al salir a despedir su grabación, recibió un golpe directo en el ojo con una piedra.

“Siento el piedrazo en el mero ojo, ni me pegaron, ni nada, solo fue eso”, expresó el participante. El impacto fue tal que perdió la visión al momento.

La gravedad de la lesión lo llevó a buscar atención médica de inmediato, pero enfrentó obstáculos inesperados. Fue rechazado en el primer hospital al que acudió, por lo que tuvo que trasladarse hasta el Estado de México para ser atendido. Allí, una médica logró estabilizarlo, aunque finalmente debió regresar a la capital para recibir tratamiento especializado.

ese perez -México- 17 julio
El joven fue confirmado para LCDLFM 2026 (Instagram)

A pesar de los esfuerzos médicos, las secuelas del traumatismo resultaron irreversibles.

“Me rompieron el cristalino, el lente con el que nacemos. Veo muy poquito, mínimo”, confesó Ese Pérez ante el grupo, dejando una impresión profunda entre los presentes.

El testimonio de Ese Pérez responde a la inquietud sobre qué le ocurrió realmente: una agresión derivada de una disputa de tránsito le provocó una pérdida visual permanente en uno de sus ojos.

El propio comediante detalló que el altercado marcó un antes y después en su vida, obligándolo a adaptarse a nuevas circunstancias y a reflexionar sobre la violencia cotidiana.

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