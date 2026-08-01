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El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

El embajador norteamericano felicitó por la captura de Ramón Ángel N, señalado como autor intelectual del asesinato del alcalde de Carlos Manzo

El embajador de EEUU en México reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie
El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la detención de Ramón Ángel N, alias el "R1" Crédito: X/ @hoysololeslie
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La captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, generó un amplio reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos, luego de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, destacara la operación realizada por las autoridades mexicanas contra uno de los presuntos líderes criminales vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de sus redes sociales, el diplomático estadounidense felicitó a las instituciones mexicanas por la detención del presunto delincuente, señalado como el autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

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Ronald Johnson destaca cooperación entre México y Estados Unidos

En su mensaje, Ronald Johnson reconoció el trabajo de las fuerzas de seguridad mexicanas y aseguró que la detención representa un paso importante en la lucha contra las organizaciones criminales.

“Reconozco a nuestros socios mexicanos por la exitosa detención de R1”, escribió el embajador.

Asimismo, afirmó que la operación envía un mensaje contundente contra quienes generan violencia y participan en el tráfico de drogas sintéticas.

“Quienes generan violencia y trafican fentanilo rendirán cuentas”, señaló.

Johnson agregó que la cooperación bilateral continuará enfocada en combatir a los grupos delictivos.

“Juntos, Estados Unidos y México seguiremos desmantelando cárteles como el CJNG para hacer más seguras a nuestras comunidades”, expresó.

DEA felicita a la SSPC y a la Defensa

Members of the Drug Enforcement Administration (DEA) arrive to attend the sentencing hearing for Ismael "El Mayo" Zambada, the Sinaloa cartel co-founder, in Brooklyn, New York, U.S., July 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid
Members of the Drug Enforcement Administration (DEA) arrive to attend the sentencing hearing for Ismael "El Mayo" Zambada, the Sinaloa cartel co-founder, in Brooklyn, New York, U.S., July 20, 2026. REUTERS/Brendan McDermid

Por su parte, la DEA también reconoció públicamente el operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

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La agencia estadounidense compartió el mensaje difundido previamente por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en el que informó sobre la captura de “El R1”.

En su publicación, la DEA escribió:

“Felicitaciones por la exitosa operación y arresto de R1 por la SSPC y las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano”.

El reconocimiento fue difundido en las cuentas oficiales de la agencia, resaltando la coordinación entre las instituciones mexicanas encargadas del combate al crimen organizado.

¿Quién es “El R1”?

Ramón Ángel "N" "El R1" CJNG
Cuando "El R1", segundo al mando del CJNG, fue liberado Ricardo Mejía Berdeja calificó los hechos como "un sabadazo" (Foto: Twitter/@SSPCMexico)

De acuerdo con la información proporcionada por Omar García Harfuch, Ramón Ángel es identificado como el principal líder de “Los Rs”, una de las células criminales consideradas entre las más violentas vinculadas al CJNG.

Las autoridades federales señalaron que este grupo mantiene presencia en diversos municipios de Michoacán, entre ellos:

  • Apatzingán.
  • Uruapan.
  • Morelia.

Además, también tendría operaciones en el estado de Jalisco.

Según la SSPC, esta organización criminal está relacionada con diversos delitos de alto impacto, entre ellos:

  • Extorsión.
  • Homicidios.
  • Tráfico de drogas.

Las autoridades indicaron que estas actividades ilícitas han afectado directamente a productores agrícolas, empresarios y familias de distintas regiones de Michoacán.

Lo relacionan con el asesinato del alcalde de Uruapan

La alcaldesa compartió junto con el mensaje una fotografía de Carlos Manzo junto a uno de sus hijos. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz
La alcaldesa compartió junto con el mensaje una fotografía de Carlos Manzo junto a uno de sus hijos. Crédito: Facebook - Grecia Quiroz

Las investigaciones federales señalan a “El R1” como el presunto autor intelectual del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido en noviembre de 2025.

La captura forma parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para desarticular estructuras criminales responsables de hechos violentos en la entidad.

Las autoridades consideran que la detención representa un avance importante para esclarecer el homicidio del entonces presidente municipal y continuar con el proceso judicial correspondiente.

Refuerzan estrategia contra el crimen organizado

El reconocimiento público por parte del embajador Ronald Johnson y de la DEA ocurre en un contexto de estrecha cooperación entre México y Estados Unidos para combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas, especialmente aquellas involucradas en la producción y distribución de fentanilo.

La detención de Ramón Ángel N, alias “El R1”, representa uno de los golpes recientes más relevantes contra una de las células criminales señaladas por operar en Michoacán y Jalisco, mientras ambos gobiernos mantienen la colaboración en materia de seguridad para debilitar las capacidades operativas de los grupos delictivos que generan violencia en ambos lados de la frontera.

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