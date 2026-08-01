Hallan arma larga, cartuchos y cámaras irregulares durante operativo en Novolato, Sinaloa

El armamento, los cartuchos, el chaleco táctico y las cámaras de videovigilancia quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. (X @sspsinaloa1)

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Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron un arma larga tipo AK-47, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un chaleco táctico y retiraron cinco cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió mientras personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la comunidad como parte de las acciones coordinadas para inhibir la presencia de grupos delictivos.

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Durante el patrullaje, los agentes detectaron diversos objetos abandonados a un costado de una vialidad. Al aproximarse para inspeccionar el área, confirmaron que se trataba de un arma de fuego de alto poder y equipo táctico, por lo que procedieron a asegurar el sitio.

Aseguran armamento y equipo táctico

Tras la revisión del lugar, las autoridades localizaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, cinco cargadores para arma larga, 150 cartuchos útiles del mismo calibre y un chaleco táctico en el que se encontraban colocados los cargadores abastecidos.

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Además del armamento, el personal de la BOI detectó la existencia de cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de la zona.

Elementos de la BOI reforzaron los recorridos de vigilancia en Villa Juárez, donde localizaron el armamento abandonado. (X @sspsinaloa1)

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener vigilancia sobre los accesos a determinadas comunidades, una práctica conocida como “halconeo”, por lo que las cámaras fueron desmontadas y aseguradas.

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Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si está relacionado con alguna organización delictiva que opere en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante este operativo, ya que los objetos fueron encontrados abandonados.

La violencia continúa en distintos puntos de Sinaloa

El aseguramiento en Navolato ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados en otras zonas del estado. Horas antes, un hombre fue asesinado a balazos en una zona de invasiones ubicada en el fraccionamiento La Providencia, al sur de Culiacán.

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La víctima fue identificada como Isaías “N”, de 49 años de edad, vecino de la colonia Los Huizaches. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó a una choza construida con láminas, madera y material reciclable, donde abrió fuego en su contra.

Un hombre fue asesinado por un grupo de sujetos armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre la avenida San Jorge y Santa Rita, a espaldas del Mercado Humberto Gómez Campaña y a pocos metros del Mercado de Abastos.

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Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja únicamente corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante las diligencias, peritos localizaron y aseguraron varios casquillos para armas de grueso calibre que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

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Hasta el momento no se han dado a conocer las características de los responsables ni se reportan personas detenidas por este homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del lugar, el inmueble donde ocurrió el ataque ya había sido escenario de otro hecho violento el pasado 9 de mayo, cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en ese mismo sitio, lo que refleja la persistencia de la violencia en distintos sectores de la capital sinaloense mientras continúan los operativos de seguridad en municipios como Navolato.

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