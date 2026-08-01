México
Agregar Infobae enGoogle

Hallan arma larga, cartuchos y cámaras irregulares durante operativo en Novolato, Sinaloa

Integrantes de la Base de Operaciones Interinstitucional localizaron un fusil AK-47, cargadores, cartuchos y un chaleco táctico, además de retirar cinco cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular

El armamento, los cartuchos, el chaleco táctico y las cámaras de videovigilancia quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. (X @sspsinaloa1)
El armamento, los cartuchos, el chaleco táctico y las cámaras de videovigilancia quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. (X @sspsinaloa1)
Guardar

Elementos de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI) aseguraron un arma larga tipo AK-47, cargadores abastecidos, cartuchos útiles, un chaleco táctico y retiraron cinco cámaras de videovigilancia instaladas de forma irregular durante un operativo realizado en la sindicatura de Villa Juárez, perteneciente al municipio de Navolato, Sinaloa.

El aseguramiento ocurrió mientras personal del Ejército Mexicano, Policía Estatal Preventiva y Policía Municipal realizaba recorridos de seguridad y vigilancia en distintos puntos de la comunidad como parte de las acciones coordinadas para inhibir la presencia de grupos delictivos.

PUBLICIDAD

Durante el patrullaje, los agentes detectaron diversos objetos abandonados a un costado de una vialidad. Al aproximarse para inspeccionar el área, confirmaron que se trataba de un arma de fuego de alto poder y equipo táctico, por lo que procedieron a asegurar el sitio.

Aseguran armamento y equipo táctico

Tras la revisión del lugar, las autoridades localizaron un fusil AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros, cinco cargadores para arma larga, 150 cartuchos útiles del mismo calibre y un chaleco táctico en el que se encontraban colocados los cargadores abastecidos.

PUBLICIDAD

Además del armamento, el personal de la BOI detectó la existencia de cinco cámaras de videovigilancia instaladas de manera irregular en distintos puntos de la zona.

Elementos de la BOI reforzaron los recorridos de vigilancia en Villa Juárez, donde localizaron el armamento abandonado. (X @sspsinaloa1)
Elementos de la BOI reforzaron los recorridos de vigilancia en Villa Juárez, donde localizaron el armamento abandonado. (X @sspsinaloa1)

Este tipo de dispositivos suele ser utilizado por grupos criminales para monitorear los movimientos de las fuerzas de seguridad y mantener vigilancia sobre los accesos a determinadas comunidades, una práctica conocida como “halconeo”, por lo que las cámaras fueron desmontadas y aseguradas.

Todo el material decomisado fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes para determinar su procedencia y establecer si está relacionado con alguna organización delictiva que opere en la región.

Las autoridades no reportaron personas detenidas durante este operativo, ya que los objetos fueron encontrados abandonados.

La violencia continúa en distintos puntos de Sinaloa

El aseguramiento en Navolato ocurrió en un contexto de hechos violentos registrados en otras zonas del estado. Horas antes, un hombre fue asesinado a balazos en una zona de invasiones ubicada en el fraccionamiento La Providencia, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada como Isaías “N”, de 49 años de edad, vecino de la colonia Los Huizaches. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado ingresó a una choza construida con láminas, madera y material reciclable, donde abrió fuego en su contra.

Cinta amarilla con el texto "ESCENA DEL CRIMEN NO PASE" frente a siluetas de agentes en una calle mojada de noche con edificios y palmeras al fondo.
Un hombre fue asesinado por un grupo de sujetos armados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ataque ocurrió alrededor de las 18:20 horas sobre la avenida San Jorge y Santa Rita, a espaldas del Mercado Humberto Gómez Campaña y a pocos metros del Mercado de Abastos.

Vecinos del sector alertaron al número de emergencias 911 tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Minutos después arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, quienes confirmaron el fallecimiento de la víctima.

Paramédicos de la Cruz Roja únicamente corroboraron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Durante las diligencias, peritos localizaron y aseguraron varios casquillos para armas de grueso calibre que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

Hasta el momento no se han dado a conocer las características de los responsables ni se reportan personas detenidas por este homicidio.

De acuerdo con los antecedentes del lugar, el inmueble donde ocurrió el ataque ya había sido escenario de otro hecho violento el pasado 9 de mayo, cuando un hombre y una mujer fueron asesinados a tiros en ese mismo sitio, lo que refleja la persistencia de la violencia en distintos sectores de la capital sinaloense mientras continúan los operativos de seguridad en municipios como Navolato.

Temas Relacionados

arma largacartuchoscámarasNovolatoSinaloaAK-47chaleco tácticoVilla JuárezEjércitonarco en Méxiconarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

El silencio en Instagram, las fotos eliminadas y mensajes de desamor alimentan versiones de un distanciamiento que ninguno de los dos ha confirmado hasta ahora

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 1 de agosto

Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

Amigos y familiares del músico dieron su pésame en redes sociales

Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

La fecha todavía no concluye, por lo que la tabla podría modificarse antes de la pausa del campeonato por la Leagues Cup 2026

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Se expande gentrificación en CDMX: solicitan permiso de cambio de uso de suelo para construir hoteles y departamentos

El Congreso capitalino recibió cuatro solicitudes para ampliar edificios habitacionales, una iniciativa busca construir hasta 19 niveles

Se expande gentrificación en CDMX: solicitan permiso de cambio de uso de suelo para construir hoteles y departamentos
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México sábado 1 de agosto: cateo en Sinaloa deja arma larga, cartuchos y cámaras irregulares

Abandonan restos humanos y mensaje intimidante bajo puente de Escuinapa, Sinaloa: no hay detenidos

El embajador de EEUU en México, Ronald Johnson, reconoce a autoridades mexicanas por la captura de “El R1”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México viernes 31 de julio: Valeria Márquez fue asesinada por el hijo de este narco

Así fue la carrera criminal de “Tony Montana”: del Cártel Milenio a operar bajo las órdenes de su hermano “El Mencho” en el CJNG

ENTRETENIMIENTO

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

José Eduardo Derbéz y Paola Dalay en la mira por supuesta ruptura: esto es lo último que dijeron en redes sociales

Reportan asesinato del rapero mexicano Soldis C4 en Guadalajara: esto sabemos

“Se coló un cholo” así fue la burla de Aldo Rendón al look de Ese Pérez en la fiesta de La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos México EN VIVO hoy 1 de agosto: sigue el minuto a minuto

El día que Ese Pérez estuvo a punto de quedarse ciego: así lo contó en LCDLFM 2026

DEPORTES

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

Máscara Dorada conquista nuevamente la Leyenda de Plata del CMLL 2026 y confirma que es el nuevo rostro del CMLL

Esteban Solari rompe la euforia tras el triunfo de Pumas frente a Juárez: “No somos los mejores”

Juego Centroamericanos y del Caribe 2026: sigue en vivo la actividad de los mexicanos HOY 1 de agosto

Pumas aplasta 5-1 a Bravos de Juárez con triplete de Juninho y escala al segundo lugar de la Liga MX