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Así va la tabla general de la Liga MX tras el inicio de la Jornada 3 del Apertura 2026

La fecha todavía no concluye, por lo que la tabla podría modificarse antes de la pausa del campeonato por la Leagues Cup 2026

Hombre joven con camiseta roja y negra, pantalones cortos negros, rostro sudoroso y boca abierta en un campo de fútbol con público borroso de fondo.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Jornada 3 del Apertura 2026 comenzó este viernes 31 de julio y ya dejó movimientos importantes en la tabla general de la Liga MX.

Xolos de Tijuana conserva el liderato con siete puntos, mientras que Pumas escaló hasta la segunda posición después de golear a Juárez.

Por su parte, Chivas rescató un empate y se mantiene en la parte media de la clasificación.

La fecha todavía no concluye, por lo que la tabla podría sufrir modificaciones antes de la pausa del campeonato por la Leagues Cup 2026, torneo que enfrentará nuevamente a los clubes de la Liga MX contra los de la MLS.

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Así marcha la tabla general de la Liga MX

Pumas Bravos de Juárez Jornada 3 Liga MX Apertura 2026
(Imago7/ Alejandro Rodríguez)
  1. Tijuana — 7 puntos
  2. Pumas — 6 puntos
  3. Cruz Azul — 6 puntos
  4. Atlas — 6 puntos
  5. Necaxa — 6 puntos
  6. América — 4 puntos
  7. Puebla — 4 puntos
  8. Chivas — 4 puntos
  9. Pachuca — 3 puntos
  10. Toluca — 3 puntos
  11. Monterrey — 3 puntos
  12. Querétaro — 3 puntos
  13. Atlético de San Luis — 2 puntos
  14. Atlante — 1 punto
  15. Tigres — 1 punto
  16. Santos Laguna — 0 puntos
  17. León — 0 puntos
  18. FC Juárez — 0 puntos

Resultados y partidos pendientes de la Jornada 3

(REUTERS/Eloisa Sanchez)
(REUTERS/Eloisa Sanchez)

Hasta el momento, estos son los resultados registrados:

Puebla 1-1 Chivas: Roberto Alvarado rescató el empate para el Guadalajara tras el gol inicial de Eduardo Mustre.

Pumas 5-1 FC Juárez: Los universitarios firmaron una de las goleadas de la jornada para colocarse como sublíderes.

Tijuana 0-0 Atlético de San Luis: El empate permitió a los Xolos conservar el liderato con siete unidades.

La actividad continuará este sábado 1 de agosto con los partidos Querétaro vs Tigres (17:00 horas), Atlas vs Monterrey (19:05 horas), León vs Pachuca (19:06 horas) y Cruz Azul vs Atlante (21:00 horas).

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La jornada concluirá el domingo 2 de agosto con los encuentros América vs Santos Laguna (17:00 horas) y Toluca vs Necaxa (19:05 horas), compromisos que todavía pueden modificar la parte alta de la clasificación antes del inicio de la Leagues Cup.

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