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Karely Ruiz rompe el silencio tras el violento asalto en su casa: “Esto no se queda así”

Hombres armados irrumpieron en la madrugada en la vivienda de la creadora de contenido; su esposo resultó con una lesión leve al intentar defenderla

Un grupo de al menos siete encapuchados asaltó la casa de la influencer en Nuevo León, golpeó a su esposo y huyó con dinero y joyas. (Anayeli Tapia/Infobae)
Un grupo de al menos siete encapuchados asaltó la casa de la influencer en Nuevo León, golpeó a su esposo y huyó con dinero y joyas. (Anayeli Tapia/Infobae)
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Karely Ruiz y su familia vivieron la madrugada de este martes 29 de julio uno de los momentos más difíciles de su vida: siete hombres armados irrumpieron en su casa de San Nicolás de los Garza, golpearon a su esposo y se llevaron dinero, joyas y electrodomésticos. Horas después, la influencer regiomontana ha roto el silencio en una publicación en Instagram en donde advirtió: “Esto no se queda así”.

Cómo fue el robo en la casa de Karely Ruiz

De acuerdo con la información, la irrupción ocurrió alrededor de las 3:45 horas. Según el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, los agresores ingresaron a la vivienda ubicada en el séptimo sector de la colonia Las Puentes, sometieron a la familia y exigieron la entrega de dinero y objetos de valor. Los delincuentes sustrajeron aproximadamente 20,000 pesos en efectivo, además de joyería y aparatos electrónicos.

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karely ruiz secuestro -México- 29 julio
(Instagram karelyruiz/N+)

El único lesionado fue Jhon Echeverry, conocido en el ámbito musical como DJ John, esposo de la influencer. El reportero Agustín Martínez de Telediario detalló que Echeverry habría recibido un golpe en la cabeza con las cachas de una pistola mientras intentaba proteger a su familia. El fiscal Javier Flores Saldívar confirmó en conferencia de prensa que “solo el esposo de Karely le dieron”, y que la lesión es leve.

Karely Ruiz y su hija resultaron ilesas. El gobierno de San Nicolás subrayó en su comunicado que “se descarta cualquier agresión o daño físico” hacia ambas. Varios vecinos que presenciaron los hechos sufrieron crisis nerviosa y fueron atendidos por paramédicos en el lugar.

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Los agresores actuaron de forma coordinada. Vecinos relataron haber escuchado detonaciones y gritos durante la madrugada, lo que provocó que una ambulancia acudiera al lugar para atender a quienes presentaron crisis de histeria.

Medios locales señalaron que los agresores habrían amenazado con llevarse a la influencer si no les entregaban más objetos de valor.

La Fiscalía de Nuevo León descartó secuestro y confirmó robo con violencia

gobierno san nicolas -México- 29 julio
Las autoridades emitieron un comunicado sobre Karely Ruiz

El fiscal Flores Saldívar fue enfático al descartar el intento de secuestro, como primero se rumoró. “El móvil es un robo con violencia, en el cual se han especificado por varios medios que es la cantidad de veinte mil pesos en efectivo”, dijo el titular de la Fiscalía General de Nuevo León.

Las cámaras de vigilancia de la zona muestran la entrada de “seis, siete personas”, según Flores Saldívar, quien agregó que se realizan cruces de información para identificar a los implicados. Hasta el cierre de esta edición no hay detenidos. El fiscal pidió paciencia y colaboración a la ciudadanía mientras avanzan las indagatorias.

El gobierno municipal de San Nicolás reiteró en su comunicado que la coordinación con la Fiscalía estatal es permanente y que el objetivo es “investigar los hechos y lograr esclarecer el citado acto delincuencial”. Las autoridades también reforzaron la vigilancia en la colonia Las Puentes tras el incidente.

Karely Ruiz anuncia acciones legales

Karely Ruiz reaparece tras robo violento a su casa. (Captura de pantalla)
Karely Ruiz reaparece tras robo violento a su casa. (Captura de pantalla)

Horas después del ataque, Karely Ruiz publicó en su cuenta de Instagram —donde acumula millones de seguidores— un comunicado acompañado de un mensaje directo.

En el texto, la influencer confirmó que su familia está bien y anunció que irá hasta las últimas consecuencias: “Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad”, escribió.

Más adelante, añadió: “Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así”.

La influencer fue contundente respecto a las acciones que tomará: “No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz”.

A Karely Ruiz y a su hija no les pasó nada. (RS)
A Karely Ruiz y a su hija no les pasó nada. (RS)

El comunicado cerró con un agradecimiento a quienes mostraron preocupación por los hechos: “Agradezco de corazón a todas las personas que nos han brindado su apoyo, sus mensajes y su preocupación en estos momentos”.

En el post también escribió: “Gracias a Dios todo bien, gracias por preocuparse por nosotros. ESTO NO SE QUEDA ASÍ”.

La publicación ha acumulado más de 103,000 “me gusta” en la primera hora. Entre los comentarios aparecieron figuras como la cantante Camy G, quien pidió también demandar a los medios que difundieron el domicilio de la influencer, y MazaClan, quien le puso “te entiendo amiga, ojalá y se haga JUSTICIA”.

La propiedad de Karely Ruiz, adquirida a finales de 2023 según la misma influencer, es una residencia de diseño personalizado ubicada en la colonia Las Puentes de San Nicolás de los Garza. El inmueble cuenta con sala de cine privada, cocina de lujo con acabados en tonos negros y dorados, alberca, terrazas y decoración minimalista.

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