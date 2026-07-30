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Henry Martín ya habría pedido su salida, pero América no lo dejaría irse por esta razón

El capitán azulcrema habría planteado cerrar su ciclo en Coapa antes de que acabara el torneo pasado por respeto a la institución

Aunque su producción goleadora al inicio del Apertura 2026 es baja, Henry permanece como figura comercial de las Águilas y con uno de los sueldos más altos del plantel. REUTERS
Aunque su producción goleadora al inicio del Apertura 2026 es baja, Henry permanece como figura comercial de las Águilas y con uno de los sueldos más altos del plantel. REUTERS
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El futuro de Henry Martín en el América se mantiene en el centro de la conversación dentro y fuera del vestidor azulcrema.

En medio de rumores sobre su posible salida y una profunda reestructura interna, el capitán de las Águilas atraviesa una etapa compleja en medio de una de sus peores rachas goleadoras.

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El futuro de Henry Martín con la Águilas se mantiene rodeado de rumores, en medio de una de las peores rachas goleadoras de su carrera. (Foto: William Navarro-USA TODAY Sports)
El futuro de Henry Martín con la Águilas se mantiene rodeado de rumores, en medio de una de las peores rachas goleadoras de su carrera. (Foto: William Navarro-USA TODAY Sports)

La versión de que buscó cerrar su ciclo en Coapa va tomando fuerza pero la respuesta de la directiva apuntaría en sentido contrario. La situación deja a Martín en un punto clave, con su lugar en la plantilla y su peso comercial bajo la lupa.

Henry Martín habría buscado cerrar su ciclo con las Águilas

De acuerdo con León Lecanda de ESPN, la intención de Henry Martín de buscar nuevos retos habría surgido antes de que terminara el torneo pasado, respondiendo tanto a razones personales como a un sentido de gratitud hacia el club.

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  • Según la información, el delantero habría solicitado salir en el verano para que América pudiera recibir un ingreso económico por su transferencia.
  • El entorno del jugador señala que el objetivo era facilitar su partida a la MLS o a otro equipo mexicano, buscando dejar huella en la institución.
  • El deseo de cerrar su ciclo con dignidad y beneficios para el club habría guiado esta postura.
Henry Martín, jugador del Club América. Foto: @HenryMartinM
Henry habría planteado cerrar su ciclo en Coapa en verano para que el América recibiera un ingreso por su transferencia. (Foto: @HenryMartinM)

Por ahora, la puerta de salida permanece cerrada y Henry sigue en el plantel principal.

Racha negativa en el gol, pero peso comercial intacto

El rendimiento reciente de Henry Martín en el terreno de juego no ha estado a la altura de su historial con las Águilas. La baja en su cuota goleadora contrasta con la vigencia de su imagen fuera del campo.

  • El atacante suma apenas dos goles en 23 partidos durante la temporada más reciente y no ha anotado en las primeras fechas del Apertura 2026.
  • Problemas físicos y falta de ritmo lo han dejado con más de un año sin marcar.
  • A pesar de este panorama, Martín se mantiene como referente de campañas del club, percibiendo hasta 350 mil dólares anuales por publicidad y conservando uno de los salarios más altos de la plantilla.
La Bomba suma dos goles en 23 partidos de la temporada más reciente y sigue sin anotar en las primeras fechas del Apertura 2026. (Foto de archivo)
La Bomba suma dos goles en 23 partidos de la temporada más reciente y sigue sin anotar en las primeras fechas del Apertura 2026. (Foto de archivo)

Por ello, el club seguiría apostando por su imagen, aunque en el ataque la competencia aumenta.

América descarta la salida de su referente

Los reportes indican que la directiva del América habría optado por retener a Martín debido a las limitaciones en el mercado de fichajes y la necesidad de conservar la base del plantel.

  • Las Águilas priorizan mantener a los jugadores con contrato vigente, ya que no ha logrado incorporar refuerzos suficientes en este mercado.
  • El deseo de Henry por salir se mantendría, pero la decisión final dependerá de la directiva.
  • Mientras se analiza la llegada de un nuevo delantero, la permanencia del capitán se sostiene como una medida necesaria ante la falta de alternativas.
Guillermo Almada parte con pocas opciones en el ataque en su ciclo con las Águilas este Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez
Guillermo Almada parte con pocas opciones en el ataque en su ciclo con las Águilas este Apertura 2026. REUTERS/Eloisa Sanchez

En este sentido, la afición y el entorno del Club América permanecen atentos al desenlace, mientras la situación del de “La Bomba” se mantiene en suspenso.

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