PRI vs. INE: el tricolor impugnará retiro de publicaciones donde llama “narcopartido” a Morena

La disputa entre el PRI y el INE se centra en los límites de la crítica política y el alcance de la libertad de expresión durante el debate público.

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El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció que impugnará la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que ordenó retirar diversas publicaciones en redes sociales en las que se refiere a Morena con expresiones como “narcopartido” y “narcogobierno”.

El partido adelantó que, además de acudir a las instancias jurisdiccionales nacionales, buscará llevar el caso a organismos internacionales al considerar que la determinación constituye un acto de censura y una restricción a la libertad de expresión.

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La decisión fue tomada por la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, luego de que Morena presentara una queja contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y contra el propio partido por considerar que las publicaciones contenían expresiones que podrían constituir calumnia al atribuir hechos o delitos sin elementos suficientes para sustentarlos.

PRI acusa censura y anuncia impugnación

Durante la sesión del Consejo General del INE, el representante del PRI ante el instituto, Emilio Suárez, afirmó que la resolución limita el debate democrático y representa un precedente preocupante para la oposición.

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El PRI anunció que impugnará la resolución del INE al considerar que limita la libertad de expresión, mientras el instituto electoral defendió la medida por posibles expresiones calumniosas.

Sostuvo que la libertad de expresión protege especialmente las opiniones críticas y que el instituto no debe convertirse en un órgano que determine qué expresiones pueden utilizarse en el debate político.

El representante priista informó que el partido impugnará la resolución ante la Sala Superior del Tribunal Electoral y posteriormente acudirá a instancias internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que la medida vulnera derechos fundamentales y restringe la crítica política hacia el partido en el gobierno.

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Contexto del caso

Morena presentó una queja contra Alejandro Moreno y el PRI por diversas publicaciones en redes sociales .

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE ordenó retirar cinco publicaciones de Alejandro Moreno y cuatro difundidas por el PRI .

El organismo consideró, de manera preliminar, que las expresiones podrían implicar la atribución de hechos o delitos sin sustento suficiente.

El INE rechazó emitir medidas cautelares para futuras publicaciones al considerar que se trataba de hechos de realización incierta.

El PRI anunció que acatará la resolución mientras continúa su impugnación por la vía legal.

Alejandro Moreno anuncia acciones legales contra la resolución

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que su partido cumplirá con la resolución del INE, aunque insistió en que será combatida por la vía jurídica. “Como siempre, en el PRI vamos a acatar las decisiones de la autoridad electoral, pero las vamos a impugnar”, declaró.

Alejandro Moreno aseguró que el PRI acatará la resolución del INE, pero la impugnará por la vía jurídica al considerar que afecta la libertad de expresión. Crédito: X/@alitomorenoc

Moreno sostuvo que la determinación del organismo electoral limita la libertad de expresión y aseguró que constituye un precedente que, desde su perspectiva, podría generar autocensura entre periodistas y medios de comunicación. Asimismo, anunció que denunciará el caso tanto en México como ante instancias internacionales.

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“Los voy a denunciar, los voy a exhibir a nivel nacional y a nivel internacional por lo que está ocurriendo en México”, afirmó. También reiteró que el PRI continuará difundiendo sus posicionamientos políticos y mantendrá sus críticas hacia Morena.

INE aclara que Alejandro Moreno actuó como dirigente del PRI

El consejero electoral Arturo Castillo explicó que las publicaciones fueron realizadas por Alejandro Moreno en su calidad de presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI y no como senador de la República, por lo que no están protegidas por la inmunidad parlamentaria.

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El consejero electoral Arturo Castillo explicó que las publicaciones fueron realizadas por Alejandro Moreno como dirigente nacional del PRI y no como senador, por lo que no cuentan con protección parlamentaria.

Precisó que la defensa jurídica presentada durante el procedimiento fue realizada en representación del dirigente partidista y agregó que, si las expresiones hubieran sido emitidas en el contexto de un debate legislativo, habrían contado con la protección correspondiente.

Sheinbaum respalda la decisión del órgano electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la resolución del INE y consideró que el debate político debe desarrollarse con información sustentada y evitar el uso de expresiones sin respaldo.

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Durante su conferencia de prensa, la mandataria señaló que corresponde al instituto garantizar que la competencia política se base en hechos y propuestas, independientemente del partido involucrado.

Con la impugnación anunciada por el PRI, el caso continuará en los tribunales electorales, donde se definirá si la resolución del INE permanece vigente o es modificada, en un debate que mantiene sobre la mesa los alcances de la libertad de expresión y los límites de la comunicación política en México.

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