Las encuestas apuntan a quién sería el primer eliminado de La Casa de los Famosos 2026

(Infobae/Jenifer Nava)

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El pasado miércoles 29 de julio se llevó a cabo la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026, por lo que salieron los primeros nominados que están en riesgo de abandonar el reality show el próximo domingo, se trata de: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz.

Estos habitantes se encuentran de momento en la placa de nominados, por lo que sólo la votación del público podrá salvarlos, aunque aún está en disputa la salvación del día viernes que podría bajar a alguno de la placa.

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En redes sociales ya hay especulaciones de quién podría ser el primer eliminado del reality show, además de que las encuestas pueden medir y dar un aproximado de las votaciones que realizarían los fans del programa.

¿Quién será el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026? Esto dicen las encuestas

Quién tiene más posibilidades de salir de La Casa de los Famosos México 2026 tras la primera Gala de Nominación (RS)

El periodista de espectáculos Gerardo Escareño realizó una encuesta en sus redes sociales, en la que los usuarios votaron por su favorito para salvar y que se quede al menos una semana más en la Casa de los Famosos México, lo cual daría un aproximado de lo que se podría ver el domingo en la noche de eliminación.

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De acuerdo con el periodista, su encuesta alcanzó más de 16 mil votos, los cuales arrojaron a Aldo Rendón como el favorito de los fans para que se quede en el reality de TelevisaUnivisión, mientras que Memo Schutz sería el segundo lugar en su encuesta, según los participantes, estos dos no tendrían problema en quedarse al menos una semana más dentro de la casa.

Sin embargo, los porcentajes con el resto de nominados son bastante parejos. Yanet García y Mariana Ochoa podrían salvarse según la encuesta, y los que correrían mayor riesgo son Arantza Ruiz, Ximena Herrera y Luis Chaparro.

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Los favoritos para salvarse en La Casa de los Famosos México según la encuesta

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

De acuerdo con la encuesta realizada por el creador de Vaya Vaya TV, los porcentajes de apoyo del público a los nominados serían los siguientes:

Aldo Rendón - 36% de apoyo

Memo Schutz - 28% de apoyo

Yanet García - 9% de apoyo

Mariana Ochoa - 8% de apoyo

Luis Chaparro - 7% de apoyo

Arantza Ruiz - 6% de apoyo

Ximena Herrera -6% de apoyo

Esto quiere decir que Luis Chaparro, Arantza Ruíz y Ximena Herrera serían los tres habitantes de mayor riesgo de despedirse del reality el próximo domingo.

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Robo de Salvación será clave en La Casa de los Famosos 2026

Cabe recordar que aún falta de definirse la salvación de esta semana, este jueves se llevará a cabo la prueba del robo de salvación, que es una dinámica en la que los habitantes compiten por el derecho de retar al líder y quitarle el poder de salvar a un nominado, o bien, salvarse a ellos mismo en caso de ganar alguno de los que están en la placa.

(Captura de pantalla)

El viernes se realizará la gala del robo de salvación, en la que el retador se enfrentará al líder por el derecho de quitar a alguien de la placa, esto hará que uno de los nominados se baje y queden únicamente 6 habitantes en riesgo.

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Mecanismo de votación: cómo proteger a tu concursante preferido

Los televidentes pueden apoyar a su concursante favorito accediendo al portal oficial de La Casa de los Famosos México o utilizando el código QR que se muestra durante las transmisiones en directo por Televisa. El sistema de votación es de tipo positivo: los usuarios seleccionan a quien desean mantener, y quien reciba menos votos será el eliminado del programa.

Para participar, se debe entrar a la web, dirigirse a la sección “VOTA”, escoger la imagen del concursante que se quiere salvar y confirmar la selección. Las votaciones solo están disponibles mientras se emiten las galas en vivo, por lo que el desenlace depende tanto del respaldo constante de los fanáticos como de la reacción inmediata ante los sucesos recientes dentro de la casa.

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