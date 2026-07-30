Cuándo y a qué hora es la primera gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026: ellos están en la placa

La Casa de los Famosos México 2026: edad y pareja actual de los habitantes. (LCDLFM)

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La primera eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 se define este domingo 2 de agosto. Siete habitantes están en la placa: Aldo Rendón, Yanet García, Mariana Ochoa, Arantza Ruiz, Ximena Herrera, Luis Chaparro y Memo Schutz. Uno de ellos abandonará la competencia apenas en la primera semana del reality de Televisa.

Quienes tengan suscripción a ViX Premium pueden ver la pregala desde las 20:00 horas, con la conducción de Wendy Guevara, Ricardo Margaleff y Marie Claire Harp. La gala oficial arranca a las 20:30 horas por la señal abierta del Canal 2. Ese mismo cierre de transmisión marca el fin de las votaciones del público.

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Quiénes son los siete nominados de la primera semana

Aldo Rendón es el primer nominado de La Casa de Los Famosos México 2026. (LCDLFM/Televisa)

Yanet García es conductora, modelo y empresaria mexicana, conocida como “la chica del clima más linda del mundo” tras volverse un fenómeno viral. Consolidó su presencia en redes sociales con contenido de estilo de vida fitness.

Mariana Ochoa es cantante, actriz y conductora mexicana, reconocida principalmente por haber formado parte de OV7, uno de los grupos de pop mexicano más influyentes de las últimas décadas. Entró al reality como habitante sorpresa durante la gala de estreno.

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Arantza Ruiz es actriz mexicana, hija del actor Alejandro Ruiz. Comenzó su carrera desde niña y ha participado en telenovelas como Vencer el pasado y en unitarios como La Rosa de Guadalupe. También destaca por su afición a los videojuegos.

Ximena Herrera es actriz boliviana radicada en México, conocida por sus participaciones en producciones como El Señor de los Cielos, Hasta el fin del mundo y Buscando a Frida. Las encuestas en redes la ubican como la favorita del público para ser eliminada.

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Luis Chaparro es creador de contenido con 8,300,000 seguidores en TikTok. Fue uno de los tres habitantes sorpresa anunciados durante la gala de estreno del 26 de julio.

Memo Schutz es periodista, narrador y comentarista deportivo mexicano con trayectoria en Televisa y TUDN. Ha cubierto eventos como los Juegos Olímpicos, la NFL y Copas del Mundo.

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Aldo Rendón, stylist sinaloense de 47 años, es el único nominado que no llegó a la placa por los votos de sus compañeros. Entró al reality el 26 de julio y quedó nominado esa misma noche, cuando Arantza Ruiz respondió el teléfono rojo durante una dinámica y recibió la instrucción de elegir a un compañero de forma directa e inmediata.

En la gala de nominación del miércoles 29 de julio se completó la placa. Yanet García lideró el conteo con 16 puntos; Mariana Ochoa acumuló nueve; Arantza Ruiz, ocho; Ximena Herrera, cinco; y Luis Chaparro y Memo Schutz empataron con tres puntos cada uno.

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Antes del domingo hay una prueba de salvación

(Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

La placa no es definitiva. Antes de la gala del domingo, los nominados compiten en el Robo de Salvación, una dinámica en la que el ganador puede rescatarse a sí mismo o a otro compañero. Fede Vigevani, líder de la semana, también puede intervenir para salvar a uno de los nominados.

Aldo Rendón ya adelantó su postura. Dentro de la casa, el stylist dijo: “Yo ya la canté, en lugar de salvarme a mí, salvo a Yanet García. Se la debo”.

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Cómo votar para salvar a un habitante

El público vota por el participante que desea mantener en la competencia, no por quien quiere eliminar. Las votaciones están disponibles en el sitio oficial del programa y en la plataforma ViX. Las cuentas gratuitas tienen derecho a un voto; los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, concentrados en un participante o repartidos entre varios nominados.