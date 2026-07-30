“Amo a Chivas”: Chicharito promete contar toda la verdad sobre su segunda etapa con los rojiblancos

Chicharito dijo que hablará de Chivas por última vez. REUTERS/Eloisa Sanchez

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Chivas y Javier Hernández protagonizan uno de los capítulos más debatidos de los últimos días en el futbol mexicano.

Luego de que el delantero revelara que durante su segunda etapa con el Guadalajara perdió las ganas de seguir jugando, sus declaraciones provocaron una fuerte reacción entre aficionados y medios.

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Sin embargo, el máximo goleador histórico de la Selección Mexicana salió a asegurar que gran parte de sus palabras fueron sacadas de contexto y ahora promete contar su versión completa de lo ocurrido en el club rojiblanco.

“Amo a Chivas”: la respuesta de Chicharito a la polémica

Tras la controversia generada por sus recientes declaraciones, Chicharito utilizó sus redes sociales para aclarar que sus comentarios no tenían la intención de atacar al Guadalajara.

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El atacante afirmó que sigue sintiendo un profundo cariño por la institución que lo vio nacer futbolísticamente y rechazó las versiones que lo presentan como un jugador resentido con el club.

“Yo amo a Chivas”, expresó Hernández al responder a quienes interpretaron sus palabras como una crítica directa a la institución.

El exdelantero rojiblanco sostuvo que existe una diferencia entre señalar experiencias personales y desacreditar al equipo, por lo que acusó a algunos sectores de la prensa de descontextualizar sus declaraciones para generar polémica.

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Chicharito Hernández salió a declarar lo de Chivas luego de ser presentado con un club estadounidense (X/@atleticodallas)

La reacción surgió después de que el futbolista confesara que su regreso al Guadalajara no fue como imaginaba. Las lesiones, la falta de continuidad y diversas circunstancias terminaron afectando su motivación, al grado de hacerle perder la ilusión por jugar futbol durante ese periodo.

Aquellas palabras generaron críticas entre parte de la afición, que interpretó el mensaje como un reproche hacia el club.

Sin embargo, Hernández insistió en que mantiene intacto su afecto por la institución y recordó que Chivas representa una parte fundamental de su carrera, desde su debut profesional hasta el salto que posteriormente le permitió llegar al futbol europeo.

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Promete revelar toda la verdad sobre su segunda etapa rojiblanca

Más allá de la aclaración, lo que más llamó la atención fue la promesa de Chicharito de contar todos los detalles de su segunda etapa con el Guadalajara.

El delantero aseguró que existen muchos aspectos que todavía no han sido explicados públicamente y que, cuando considere oportuno hacerlo, revelará su versión completa de los hechos en su canal de Youtube.

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Aunque evitó profundizar en situaciones específicas, sus declaraciones alimentaron las especulaciones sobre posibles diferencias internas, decisiones deportivas y momentos complicados que marcaron su regreso al club.

Hernández dejó entrever que hubo circunstancias que influyeron en su experiencia y que no necesariamente fueron conocidas por los aficionados.

El exjugador rojiblanco también defendió su derecho a compartir lo que vivió durante esa etapa, argumentando que hablar de experiencias personales no significa atacar a la institución.

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La falla de Chicharito en un momento decisivo marcó los últimos meses de su carrera futbolística. (Captura de video IG Chicharito Hernández)

Tras un periodo que estuvo marcado por lesiones, expectativas elevadas y una presión constante por recuperar el nivel que mostró durante sus mejores años, nunca se pudo ver al Chicharito que destacó en Europa.

Mientras tanto, el tema continúa generando debate entre seguidores del Guadalajara, algunos respaldando la postura del futbolista y otros cuestionando el momento en que decidió expresar sus inconformidades.

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Lo cierto es que la promesa de revelar “toda la verdad” ha incrementado el interés sobre una etapa que terminó lejos de las expectativas que acompañaron su regreso al club.

Por ahora, Chicharito insiste en que su mensaje principal no ha cambiado: mantiene su amor por Chivas y asegura que su historia con el club no puede resumirse únicamente en la polémica de los últimos días.

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Sin embargo, sus declaraciones dejan abierta la puerta para futuras revelaciones sobre una segunda etapa rojiblanca que, lejos de convertirse en un cuento de regreso triunfal, terminó envuelta en cuestionamientos y lesiones.