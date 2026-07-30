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Última oportunidad para registrarse al apoyo de 600,000 para vivienda a Madres Solteras 2026: estos son los módulos y requisitos

El programa está dirigido principalmente a personas de bajos ingresos y en condiciones vulnerables como las madres solteras

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El programa de Vivienda para el Bienestar de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) es una iniciativa del Gobierno Federal que busca facilitar el acceso a una vivienda digna para familias que enfrentan rezago habitacional y no pueden acceder a créditos tradicionales como Infonavit o Fovissste.

Debido a que este programa esta enfocado en personas de alta vulnerabilidad suele darse prioridad a las madres solteras y también a personas con discapacidad.

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El registro para la convocatoria 2026 está abierto del 20 de julio al 2 de agosto de 2026, por lo que quedan escasos días para poder registrarse al programa.

El apoyo no es un regalo ya que las viviendas se otorgan bajo un esquema de subsidio recuperable, con pagos mensuales fijos que no superan el 30% del ingreso familiar reportado.

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Las mensualidades varían según el ingreso, por ejemplo, con ingresos de hasta 1,000 pesos mensuales el pago es de 300 pesos, y para el límite máximo (17,197 pesos) el pago mensual es de 2,084 pesos.

El plazo de pago va de 20 a 30 años. Si el monto recuperado por las mensualidades es menor al costo real de la vivienda, el gobierno cubre la diferencia como subsidio neto.

El precio de las viviendas ronda los 600,000 pesos, aunque su valor comercial puede ser de 1.2 millones de pesos.

Cada casa del Bienestar tiene un precio máximo de 630 mil pesos y un esquema de pago flexible según el ingreso familiar.
Cada casa del Bienestar tiene un precio máximo de 630 mil pesos y un esquema de pago flexible según el ingreso familiar.

Qué requisitos debo cumplir para poder registrarme y

El programa está dirigido principalmente a personas de bajos ingresos, especialmente quienes cuenten con los siguientes requisitos:

  • No cuentan con casa propia.
  • No tienen créditos hipotecarios vigentes o preautorizados con organismos públicos.
  • Tienen ingresos menores a 17,800 pesos mensuales (aproximadamente dos salarios mínimos).
  • No han recibido apoyos previos de vivienda.
  • Otras personas a quienes se dan prioridad es a adultos mayores y a población indígena o afromexicana.

Registro y documentos

  • El registro es presencial, gratuito y personal, en módulos oficiales instalados en 119 municipios de 23 estados del país.
  • Se requiere: identificación oficial vigente, CURP certificada del solicitante y dependientes económicos, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos, y en caso de discapacidad, certificado médico de institución pública.
  • No existen gestores autorizados; cualquier cobro es una irregularidad.

Es importante recordar que }el registro no garantiza la asignación inmediata de vivienda.

El proceso incluye validación de documentos, visita domiciliaria para verificar condiciones, y sorteo público si la demanda supera la oferta en un municipio.

La asignación final depende del avance de obras y la disponibilidad en la localidad correspondiente.

Módulo de registro con una mujer y un hombre sentados en una mesa con documentos. Detrás, una fila de personas y un cartel grande del Programa Vivienda para el Bienestar.
¿Quieres una vivienda accesible en 2026? La Conavi habilitó módulos de registro en 25 estados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ubicación de los módulos de registro para 2026

Para conocer la ubicación exacta de los módulos Conavi y poder presentar tus documentos para registrarte debes ingresar a este link y seleccionar la entidad en la que vives. Ahí te saldrá el listado de las sedes de inscripción disponibles y los horarios de atención. Los estados y sedes por municipio son los siguientes:

Baja California Sur

  • La Paz.

Sonora

  • General Plutarco Elías Calles.
  • Pitiquito.
  • Caborca.
  • Navojoa.
  • Nogales.

Chihuahua

  • Aquiles Serdán.

Coahuila de Zaragoza

  • Piedras Negras.
  • San Pedro.

Durango

  • Gómez Palacio.

Sinaloa

  • Rosario.
  • Navolato.
  • Guanajuato
  • San Luis de la Paz.

San Luis Potosí

  • Tanlajás.
  • Cerro de San Pedro.
  • Rioverde.
  • San Luis Potosí.
  • Villa de Arista.

Tamaulipas

  • Altamira.
  • González.
  • Hidalgo.
  • Villa de Casas.
  • Victoria.
  • Matamoros.

Zacatecas

  • Cuauhtémoc.
  • Valparaíso.

Jalisco

  • San Diego de Alejandría.
  • Tapalpa.
  • Huejúcar.
  • San Martín de Bolaños.
  • Juchitlán.
  • Yahualica de González Gallo.
  • Villa Guerrero.
  • Huejuquilla el Alto.
  • Ameca.
  • San Juan de los Lagos.
  • Gómez Farías.

Michoacán de Ocampo

  • Sahuayo.
  • Cuitzeo.
  • Tacámbaro.
  • Huandacareo.
  • Aquila.
  • Angamacutiro.
  • Chilchota.
  • Peribán.
  • Aporo.
  • Vista Hermosa.
  • Pátzcuaro.
  • Huiramba.

Nayarit

  • Tepic.
  • Xalisco.

Hidalgo

  • Mixquiahuala de Juárez.
  • Zempoala.
  • Huautla.
  • Actopan.
  • Zapotlán de Juárez.

Estado de México

  • Cuautitlán Izcalli.
  • Axapusco.

Querétaro

  • Ezequiel Montes.

Guerrero

  • Coyuca de Benítez.
  • Acapulco de Juárez.
  • Cuajinicuilapa.
  • Atoyac de Álvarez.
  • Técpan de Galeana.
  • Chilpancingo de los Bravo.

Puebla

  • Puebla.
  • Tepeojuma.
  • Atzitzihuacán.
  • Acajete.
  • Huaquechula.
  • Tehuacán.
  • San José Chiapa.

Tlaxcala

  • Terrenate.

Oaxaca

  • Salina Cruz.
  • Santo Domingo Tehuantepec.
  • San Juan Cotzocón.
  • Loma Bonita.

Veracruz

  • Maltrata.
  • Coatzintla.
  • Álamo Temapache.
  • Tlalixcoyan.
  • Perote.
  • Tierra Blanca.
  • Alto Lucero de Gutiérrez Barrios.
  • Tomatlán.
  • Cotaxtla.
  • San Rafael.
  • Jamapa.
  • Soconusco.
  • Las Choapas.
  • Medellín de Bravo.
  • Emiliano Zapata.

Chiapas

  • Ocosingo.
  • Tuxtla Gutiérrez.
  • Suchiapa.
  • Jiquipilas.
  • Tapachula.
  • Chiapa de Corzo.
  • Venustiano Carranza.
  • Pijijiapan.

Tabasco

  • Cárdenas.
  • Centro.
  • Centla.

Campeche

  • Pénjamo.
  • Comonfort.
  • Tarimoro.
  • Dolores Hidalgo.
  • San Diego de la Unión.
  • Champotón.

Yucatán

  • Izamal.
  • Progreso.
  • Espita.
  • Xocchel.
  • Tzucacab.
  • Valladolid.

Quintana Roo

  • Cozumel.
  • Tulum.
  • Felipe Carrillo Puerto.
  • Othón P. Blanco.

Para conocer la ubicación exacta de los módulos Conavi debes ingresar a este link donde podrás consultar los horarios de atenciónn.

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