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Roberto Velasco y Ronald Johnson destacan “diálogo” y “unión” entre México y EEUU

El canciller mexicano y el embajador estadounidense en nuestro país destacaron la unión y amistad entre ambos países

Roberto Velasco y el embajador Ronald Johnson destacaron la unión y el diálogo entre México y EEUU. Crédito: X/ @hoysololeslie
El canciller Roberto Velasco y el embajador Ronald Johnson destacaron la unión y el diálogo entre México y EEUU. Crédito: X/ @hoysololeslie
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Este jueves, Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores (SRE) y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, destacaron el “diálogo” y “unión” que existe entre ambos países.

Ambos funcionarios estuvieron presentes en la ceremonia conmemorativa por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, evento que tuvo como sede el nuevo edificio de la Embajada de la Unión Americana en México.

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Roberto Velasco agradece protección de los migrantes

El canciller mexicano aprovechó dicha ceremonia para agradecer el diálogo “muy respetuoso” con el embajador Johnson en favor de la protección de los derechos humanos de los migrantes mexicanos que radican en los Estados Unidos.

“Con la franqueza que permite la amistad, menciono un asunto prioritario para México: la protección de los derechos humanos de nuestros connacionales en Estados Unidos. Es la razón de ser de nuestra red consular en Estados Unidos y materia de un diálogo directo y respetuoso con usted, embajador Johnson.

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“Diálogo que le agradezco y cuya disposición es continua. La atención permanente de esta agenda es fundamental para México”, dijo Velasco Álvarez durante su intervención en el evento llevado a cabo en la Ciudad de México.

El canciller mexicano participó en el evento por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. Crédito: X/ @hoysololeslie
El canciller mexicano, Roberto Velasco, participó en el evento por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos. Crédito: X/ @hoysololeslie

América del Norte puede coordinarse: canciller

Roberto Velasco, durante su discurso frente al embajador y su esposa, Alina Arias Johnson, también destacó cómo la Copa Mundial de la FIFA 2026 demostró que la región de América del Norte puede coordinarse para recibir al mundo.

“Hace unos días, la Copa Mundial de la FIFA 2026 mostró que América del Norte puede coordinarse y recibir al mundo como una sola región”, agregó el canciller mexicano.

Asimismo, destacó que las tres economías que integran al T-MEC, que son México, Estados Unidos y Canadá, no solo son vecinas, también complementarias, y la renegociación que se discute ayudará a fortalecer el acuerdo comercial.

“A esa misma capacidad responde el T-MEC. Tres economías vecinas y complementarias capaces de producir juntas lo que por separado tendríamos que ir a comprar a otras regiones. Las conversaciones en curso son aún, son una oportunidad de fortalecerlo”, expresó.

El presidente Donald Trump participó en el evento celebrada en la Embajada de su país en México. Crédito: X/ @hoysololeslie
El presidente de EEUU Donald Trump participó en el evento celebrada en la Embajada de su país en México. Crédito: X/ @hoysololeslie

Johnson reconoce alianza entre agencias de seguridad

Durante su discurso, Johnson también reconoció la alianza entre las agencias de seguridad de México y Estados Unidos por su trabajo contra el crimen organizado.

En ese sentido, puso como ejemplo el operativo en el que abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

“Nuestras agencias de seguridad siguen trabajando codo con codo para compartir información y colaborar contra las organizaciones criminales transnacionales y las organizaciones terroristas.

“Esto incluye operaciones como la dirigida contra ‘El Mencho’ y otros líderes de cárteles, así como la captura de cuatro de los diez fugitivos más buscados por el FBI.

“Hace apenas unos días, y pasando a noticias más agradables, nuestros países, junto con Canadá, fueron sede de la Copa Mundial de la FIFA más grande, segura y memorable de la historia”, dijo el embajador Johnson.

“Juntos logramos más”, dice Ronald Johnson

Además, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, consideró que nuestro país y el suyo tienen lo necesario para que les vaya bien por separado, pero juntos son capaces de lograr más cosas.

“Cuando trabajamos juntos ambas naciones se benefician, nuestra relación debe ser la envidia del mundo y a nosotros nos toca lograrlo”, comentó el diplomático durante el evento por el 250 aniversario de la Independencia de la Unión Americana, celebrado en México.

El embajador de EEUU en México reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie
El embajador de EEUU en México Ronald Johnson reconoció la alianza entre agencias de seguridad. Crédito: X/ @hoysololeslie

Mientras el presidente Donald Trump tensa la relación bilateral con sus declaraciones, el canciller mexicano Roberto Velasco y el embajador norteamericano Ronald Johnson, destacan el diálogo y la unión entre México y Estados Unidos.

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