México Deportes
Agregar Infobae enGoogle

El futuro de Edson Álvarez se encontraría entre estos dos clubes de Europa

El mexicano es pretendido por dos conjuntos europeos y su futuro está en incertidumbre

Fenerbahçe celebró el triunfo con goles de Talisca y Asensio, mientras Edson Álvarez destacó en su regreso tras la fecha FIFA. (Instagram / @edsonnalvarez)
Álvarez tendría que decidir entre regresar al club dónde empezó su trayectoria en Europa o jugar en la liga española. (Instagram / @edsonnalvarez)
Guardar

El futuro de Edson Álvarez podría quedar definido durante este mercado de fichajes. Después de pasar la última temporada cedido en el Fenerbahçe de Turquía, el mediocampista mexicano regresó al West Ham United, club dueño de sus derechos federativos.

Sin embargo, distintos reportes en Europa apuntan a que su permanencia en Inglaterra luce complicada y que ya existen dos destinos que destacan sobre el resto: la Real Sociedad de España y el Ajax de Países Bajos. Ambos clubes siguen de cerca la situación del seleccionado mexicano, quien busca mantenerse compitiendo al más alto nivel tras el Mundial 2026.

PUBLICIDAD

Real Sociedad y Ajax aparecen como los principales candidatos por Edson Álvarez

Según reportes, los nombres de la Real Sociedad y el Ajax son los que más fuerza han cobrado en las últimas horas alrededor de Edson Álvarez.

El conjunto español considera al mexicano como una opción para reforzar su mediocampo gracias a su experiencia internacional, capacidad de recuperación y liderazgo dentro del terreno de juego.

PUBLICIDAD

La posibilidad de llegar a la LaLiga representaría un nuevo reto para el canterano del América, quien ya ha militado en tres ligas importantes de Europa.

Tras su paso por la Eredivisie con el Ajax, la Premier League con el West Ham y la Superliga de Turquía con el Fenerbahçe, España sería una experiencia inédita en su carrera profesional.

Por otro lado, el propio Ajax se mantiene atento a cualquier movimiento. El club neerlandés conoce perfectamente las cualidades del mexicano, quien defendió sus colores entre 2019 y 2023 y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de aquella generación.

Álvarez podría regresar al Ajax. REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo
Álvarez podría regresar al Ajax. REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo

Durante su estancia en Ámsterdam conquistó títulos locales, disputó competiciones europeas y elevó considerablemente su valor en el mercado internacional.

Un regreso al Ajax tendría la ventaja de reencontrarse con un entorno conocido, una filosofía de juego que domina y una afición que guarda un buen recuerdo de su desempeño.

Mientras tanto, la Real Sociedad le ofrecería la oportunidad de probarse en una de las ligas más competitivas del mundo. Por ahora, ninguno de los dos clubes ha cerrado una operación, pero son las alternativas que aparecen con mayor solidez para el mexicano.

¿Por qué Edson Álvarez dejaría nuevamente al West Ham?

La principal razón detrás de una posible salida de Edson Álvarez está relacionada con su situación deportiva dentro del West Ham.

Aunque el mexicano sigue perteneciendo al club inglés, la institución decidió enviarlo cedido al Fenerbahçe durante la temporada anterior, una señal de que no entraba como prioridad dentro del proyecto deportivo de los Hammers.

Durante su estancia en Turquía, el mexicano no sumó tantos minutos y se peleó con la afición turca; su regreso a Londres no garantizaría que vaya a tener un papel relevante en el equipo para la próxima campaña.

A ello se suma que el West Ham estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista. Diversos reportes señalan que el club inglés no vería con malos ojos una venta definitiva si recibe una propuesta adecuada, situación que ha despertado el interés de varios equipos europeos.

Desde la perspectiva del jugador, mantenerse en una competición de primer nivel es una prioridad. En la Selección Mexicana, tampoco le fue del todo bien, por lo que ahora Álvarez busca continuidad y protagonismo para recuperar el nivel que en algún momento tuvo.

Álvarez tuvo un mal nivel en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez
Álvarez tuvo un mal nivel en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ese panorama, una salida parece ser la opción más lógica para ambas partes. Mientras el West Ham analiza posibles ofertas, la Real Sociedad y el Ajax observan atentos.

Todo apunta a que el próximo destino de Edson Álvarez se definirá entre España y Países Bajos, en una decisión que podría marcar una nueva etapa para uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la actualidad.

Temas Relacionados

Edson ÁlvarezSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

Con el empate, el conjunto dirigido por Vanessa Martínez mantiene la mira puesta en el tetracampeonato en Santo Domingo

México vs Puerto Rico: ¿Cómo va el debut de la Selección Femenil en los Juegos Centroamericanos?

¿Está operado? Aldo Rendón acusa a Masad Altamimi de tener el cuerpo inyectado en La Casa de los Famosos México

El joven árabe mantiene un físico atlético

¿Está operado? Aldo Rendón acusa a Masad Altamimi de tener el cuerpo inyectado en La Casa de los Famosos México

Cuándo se estrenan las primeras películas de One Piece en cines de México

Estas cintas estarán disponibles con doblaje latino por primera vez

Cuándo se estrenan las primeras películas de One Piece en cines de México

Dalilah Polanco se va contra el público de La Casa de los Famosos México y defiende a Cynthia Klitbo

La actriz criticó a los que ‘funan’ a Cynthia Klitbo por ser limpia y enojarse por el desorden dentro de La Casa de los Famosos 2026

Dalilah Polanco se va contra el público de La Casa de los Famosos México y defiende a Cynthia Klitbo

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de julio: manifestantes bloquean Paseo de la Reforma
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 29 de julio: cae “El 20″ en Sinaloa, ligado al asesinato de 5 militares y culiacanazos

Apelan vinculación a proceso del defensor indígena Jesús Plácido Galindo: piden su liberación

Capturan en Iztapalapa a “El Pollero”, miembro de “Los Tanzanios”: tenía droga y una subametralladora

En menos de 24 horas, la FESC detiene a cuatro personas armadas en Baja California: entre ellas un estadounidense

Ronald Johnson destaca la acusación en Texas contra cuatro mexicanos por armar al Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

¿Está operado? Aldo Rendón acusa a Masad Altamimi de tener el cuerpo inyectado en La Casa de los Famosos México

¿Está operado? Aldo Rendón acusa a Masad Altamimi de tener el cuerpo inyectado en La Casa de los Famosos México

Cuándo se estrenan las primeras películas de One Piece en cines de México

Dalilah Polanco se va contra el público de La Casa de los Famosos México y defiende a Cynthia Klitbo

No ha transcurrido ni una semana y Flor Vigna rompe en llanto por el encierro en La Casa de los Famosos México 2026

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio: sigue la prueba semanal de kilómetros acumulados por presupuesto

DEPORTES

México vs Puerto Rico: ¿Cómo quedó la Selección Femenil en su debut en los Juegos Centroamericanos?

México vs Puerto Rico: ¿Cómo quedó la Selección Femenil en su debut en los Juegos Centroamericanos?

Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”

Chicharito Hernández rompe con Chivas al confesar que le quitaron las ganas de seguir en el futbol: qué evitó su retiro

Checo Pérez y Valtteri Bottas ilusionan a la afición de Cadillac: “Se avecinan cosas geniales”

Este sería el modesto sueldo de Chicharito Hernández en la segunda división de Estados Unidos