El futuro de Edson Álvarez se encontraría entre estos dos clubes de Europa

Álvarez tendría que decidir entre regresar al club dónde empezó su trayectoria en Europa o jugar en la liga española. (Instagram / @edsonnalvarez)

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El futuro de Edson Álvarez podría quedar definido durante este mercado de fichajes. Después de pasar la última temporada cedido en el Fenerbahçe de Turquía, el mediocampista mexicano regresó al West Ham United, club dueño de sus derechos federativos.

Sin embargo, distintos reportes en Europa apuntan a que su permanencia en Inglaterra luce complicada y que ya existen dos destinos que destacan sobre el resto: la Real Sociedad de España y el Ajax de Países Bajos. Ambos clubes siguen de cerca la situación del seleccionado mexicano, quien busca mantenerse compitiendo al más alto nivel tras el Mundial 2026.

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Real Sociedad y Ajax aparecen como los principales candidatos por Edson Álvarez

Según reportes, los nombres de la Real Sociedad y el Ajax son los que más fuerza han cobrado en las últimas horas alrededor de Edson Álvarez.

El conjunto español considera al mexicano como una opción para reforzar su mediocampo gracias a su experiencia internacional, capacidad de recuperación y liderazgo dentro del terreno de juego.

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La posibilidad de llegar a la LaLiga representaría un nuevo reto para el canterano del América, quien ya ha militado en tres ligas importantes de Europa.

Tras su paso por la Eredivisie con el Ajax, la Premier League con el West Ham y la Superliga de Turquía con el Fenerbahçe, España sería una experiencia inédita en su carrera profesional.

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Por otro lado, el propio Ajax se mantiene atento a cualquier movimiento. El club neerlandés conoce perfectamente las cualidades del mexicano, quien defendió sus colores entre 2019 y 2023 y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de aquella generación.

Álvarez podría regresar al Ajax. REUTERS/Piroschka Van De Wouw/File Photo

Durante su estancia en Ámsterdam conquistó títulos locales, disputó competiciones europeas y elevó considerablemente su valor en el mercado internacional.

Un regreso al Ajax tendría la ventaja de reencontrarse con un entorno conocido, una filosofía de juego que domina y una afición que guarda un buen recuerdo de su desempeño.

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Mientras tanto, la Real Sociedad le ofrecería la oportunidad de probarse en una de las ligas más competitivas del mundo. Por ahora, ninguno de los dos clubes ha cerrado una operación, pero son las alternativas que aparecen con mayor solidez para el mexicano.

¿Por qué Edson Álvarez dejaría nuevamente al West Ham?

La principal razón detrás de una posible salida de Edson Álvarez está relacionada con su situación deportiva dentro del West Ham.

Aunque el mexicano sigue perteneciendo al club inglés, la institución decidió enviarlo cedido al Fenerbahçe durante la temporada anterior, una señal de que no entraba como prioridad dentro del proyecto deportivo de los Hammers.

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Durante su estancia en Turquía, el mexicano no sumó tantos minutos y se peleó con la afición turca; su regreso a Londres no garantizaría que vaya a tener un papel relevante en el equipo para la próxima campaña.

A ello se suma que el West Ham estaría dispuesto a escuchar ofertas por el futbolista. Diversos reportes señalan que el club inglés no vería con malos ojos una venta definitiva si recibe una propuesta adecuada, situación que ha despertado el interés de varios equipos europeos.

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Desde la perspectiva del jugador, mantenerse en una competición de primer nivel es una prioridad. En la Selección Mexicana, tampoco le fue del todo bien, por lo que ahora Álvarez busca continuidad y protagonismo para recuperar el nivel que en algún momento tuvo.

Álvarez tuvo un mal nivel en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Con ese panorama, una salida parece ser la opción más lógica para ambas partes. Mientras el West Ham analiza posibles ofertas, la Real Sociedad y el Ajax observan atentos.

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Todo apunta a que el próximo destino de Edson Álvarez se definirá entre España y Países Bajos, en una decisión que podría marcar una nueva etapa para uno de los futbolistas mexicanos más importantes de la actualidad.