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Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos

La FGR abrió una indagatoria por posibles delitos contra la biodiversidad y la salud tras localizar ejemplares en jaulas, cinco plantas, un semirremolque y un automóvil en Santa Lucía

Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR
Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR
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La denuncia de dos menores desencadenó un cateo federal en Zapopan, Jalisco, donde la Fiscalía General de la República aseguró un puma, un jaguar y otras especies de fauna silvestre enjauladas junto con plantas de marihuana, un semirremolque y un vehículo en un inmueble de la colonia Santa Lucía. La indagatoria avanza por posibles delitos contra la biodiversidad y contra la salud.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaba patrullajes disuasivos en la zona cuando dos menores de edad se acercaron a los efectivos para reportar que de una vivienda cercana provenían rugidos de animales. Al arribar al domicilio señalado, los militares observaron a simple vista jaulas con fauna silvestre y plantas de marihuana, lo que activó el protocolo de investigación federal.

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Cómo una denuncia de niños derivó en una orden de cateo federal

Con los datos recabados en esa primera intervención, el agente del Ministerio Público Federal (MPF) de la FGR en Jalisco, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), solicitó y obtuvo ante un juez una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR
Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR

La diligencia fue ejecutada por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Participaron también peritos especializados de la institución y personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La Sedena brindó seguridad perimetral durante todo el procedimiento.

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Qué animales fueron encontrados

El puma y el jaguar son las dos especies de mayor relevancia entre los animales asegurados. En el inmueble de la colonia Santa Lucía además se resguardaron dos caballos, un pony, un cabrito, un pavo real, cuatro gallinas y un gallo.

Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR
Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR

Las autoridades localizaron además cinco plantas de marihuana, un semirremolque y un vehículo automotor.Todos los animales fueron puestos a disposición del MPF junto con la droga y los vehículos asegurados. Las fuentes no informaron sobre el estado de salud de los ejemplares ni sobre su destino inmediato tras el aseguramiento.

Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR
Autoridades encuentran animales enjaulados en Zapopan tras denuncia de rugidos. Crédito: FGR

La investigación y los delitos que se persiguen

Todo lo asegurado quedó a disposición del MPF, que continúa con la integración de la carpeta de investigación para determinar responsabilidades. La FGR informó que las indagatorias avanzan por ilícitos contra la biodiversidad, contra la salud y los que resulten conforme avancen las diligencias.

La institución no informó sobre personas detenidas en relación con el cateo ni sobre el propietario del inmueble. La investigación se mantiene abierta bajo la coordinación de la FECOR en Jalisco.

Un caso más en un estado con alta incidencia de tráfico de fauna

El hallazgo en Zapopan se inscribe en un patrón documentado de tenencia ilegal de fauna silvestre en Jalisco. En menos de tres meses las autoridades rescataron 231 animales silvestres en el estado, cifra que ilustra la magnitud del problema en la región.

La combinación de fauna silvestre enjaulada, droga y vehículos en un mismo inmueble amplía el espectro de los delitos bajo investigación, que por ahora incluyen ilícitos contra la biodiversidad, contra la salud y los que resulten del avance de las diligencias, según informó la FGR.

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