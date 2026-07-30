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Papá de Mauro Menéndez asegura que su muerte está relacionada con el vape: “Fue lo que lo mató”

El músico rompió el silencio tras el fallecimiento de su hijo

Mauro Menéndez (ig/maahez)
Mauro Menéndez (ig/maahez)
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El músico cubano Osamu Menéndez acusa al cigarrillo electrónico de haber agravado la neumonía que mató a su hijo, el DJ Mauro Menéndez, conocido artísticamente como Maahez, quien falleció el 17 de julio de 2026 en Barbados. La afirmación no cuenta con respaldo de un dictamen forense oficial, pero reabre el debate sobre los riesgos del vapeo entre jóvenes.

Mauro Menéndez viajó a Barbados el 15 de julio, pese a estar enfermo. El día anterior había enviado un mensaje de voz a su madre, la actriz Aylín Mujica, en el que le decía que los médicos le habían diagnosticado neumonía, que ya tenía antibióticos y que se sentía bien. Mujica le había pedido que no viajara.

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El 16 de julio, mientras disfrutaba del atardecer en una playa con sus amigos, el joven comenzó a convulsionar. Sufrió tres infartos y fue reanimado siete veces. Los médicos encontraron un coágulo en un pulmón y otro en el corazón. Fue declarado muerto a la 1:45 a.m. del 17 de julio.

“Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”: Osamu Menéndez

osamu y mauro -México- 23 julio
Osamu negó haber iniciado recaudación de fondos para funeral de Mauro (Instagram)

Osamu Menéndez habló por primera vez sobre la muerte de su hijo en una entrevista con el periodista Erwin Pérez para el programa La Trastienda, diez días después del fallecimiento. Sus palabras fueron directas: “No fumen eso, caballero, de verdad. No fumen eso. Yo sé que eso fue lo que lo mató a él”.

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El músico sostiene que el uso habitual del vapeador agravó la neumonía de Mauro Menéndez y aceleró el deterioro de su estado de salud. Él mismo aclaró que se trata de su percepción como padre, no de una conclusión médica oficial. Hasta ahora, las autoridades de Barbados no han emitido ningún informe forense público que vincule el vapeo con la causa de muerte.

Qué son los vapeadores y por qué preocupan

Joven adulto caucásico, con barba incipiente, exhalando vapor de un vapeador en una plaza urbana. Lleva chaqueta negra y camiseta gris. Fondo borroso.
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Los vapeadores son dispositivos electrónicos que calientan un líquido para producir un aerosol que el usuario inhala. Su popularidad entre jóvenes ha crecido de forma sostenida en la última década, en parte por la percepción de que representan una alternativa menos dañina al cigarro convencional.

Esa percepción es cuestionada por la comunidad médica. Estudios han documentado su relación con enfermedades pulmonares graves, entre ellas la lesión pulmonar asociada al uso de productos de vapeo, conocida como EVALI por sus siglas en inglés. La condición puede provocar inflamación severa del tejido pulmonar y, en casos extremos, la muerte.

La familia frente a la pérdida

Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)
Aylín Mujica habla para "La Mesa Caliente", apenas unos días después de la muerte de Mauro (captura de pantalla)

Aylín Mujica se encontraba en Bogotá grabando Top Chef VIP cuando recibió la noticia. Dejó la producción de inmediato y viajó a Barbados para reconocer el cuerpo de su hijo e iniciar los trámites para trasladarlo a Miami. En su primera aparición pública en redes sociales, escribió: “Muchas gracias familia, sólo puedo decir que estoy devastada”.

Osamu Menéndez fue el primero en hablar. Lo hizo desde Facebook, horas después de enterarse: “Perdónenme, no puedo hablar. Mi hijo Mauro murió anoche y estoy destrozado. Voy en el avión a buscar su cuerpo”. Días después, en Instagram, publicó un video en memoria del joven con el mensaje: “Vuela alto y siempre en mi corazón”.

Mauro Menéndez era el hijo mayor de ambos. Nació cuando Aylín Mujica tenía 19 años y construyó una carrera como DJ y productor musical bajo el nombre artístico Maahez.

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