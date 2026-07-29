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Atlas rompe negociaciones con el portugués Tiago Gouveia: “No se concretará la llegada del futbolista”

La institución rojinegra informó los motivos por los que no ficharán al jugador lusitano durante la celebración del Apertura 2026 de la Liga Mx

Un futbolista con camiseta roja, pantalones cortos blancos y medias rojas, tiene un balón de fútbol en un campo de césped. Al fondo se ven asientos de estadio rojos.
El portugués jugó en Benfica antes de su aparente llegada a los Rojinegros del Atlas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Los Rojinegros del Atlas FC comunicaron este miércoles 29 de julio que el supuesto fichaje de lujo, hablamos del portugués Tiago Gouveia, no firmará con la Academia dado que existieron ciertas diferencias entre ambas partes, por lo que decidieron terminar con las negociaciones.

“El Atlas FC informa que no se concretará la llegada del futbolista Tiago Gouveia al primer equipo varonil de la institución", inicia el reporte de prensa emitido por la escuadra tapatía.

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“Debido a diferencias surgidas con los representantes del jugador durante la fase final de las negociaciones, no fue posible avanzar con la formalización de la operación bajo los parámetros definidos por Atlas FC".

“En consecuencia, la institución ha decidido dar por finalizadas las gestiones encaminadas a la llegada del jugador”, finaliza el anuncio que los Zorros del Atlas FC dieron a conocer en su medio social, recibiendo las burlas del público al no concretar la llegada del lusitano.

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“Ja, ja, ja, primero su gran técnico y luego su súper fichaje”. “Puro humo la neta”. “Son un chiste en el Atlas, ni negocios saben hacer". “Ahora tendremos que conformarnos con nuestros 6 refuerzos actuales”, se lee en varios mensajes de la afición.

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Por otra parte, el Atlas FC confirmó la llegada del mexicano Juanjo Purata, quien llega a la Perla Tapatía después de una era con los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), y el Atlanta United de la Major League Soccer (MLS).

Debido a la terminación en las negociaciones avanzadas entre Tiago Gouveia y el Atlas FC, el equipo rojinegro confirmó a seis refuerzos para el arranque de esta temporada:

  1. Luís Henriques de Barros Lopes “Duk” (delantero, llega de Omonia Nicosia, Chipre)
  2. Milton Valenzuela (defensa lateral, llega de Independiente, Argentina)
  3. Luis Esteves (mediocampista creativo, llega del Gil Vicente, Portugal)
  4. Ryan Mmaee (delantero, llega de Omonia Nicosia, Chipre)
  5. Jorge Sánchez (defensa lateral, llega del PAOK, Grecia).
  6. Juanjo Purata (defensa central, llega de Tigres UANL)

Quién es Tiago Gouveia, jugador que no llegará al Atlas FC?

El portugués no llegará al Atlas FC en este 2026
El portugués no llegará al Atlas FC en este 2026 (Instagram / tiago_gouveia47 )

Tiago Gouveia, de 25 años,  es un futbolista portugués que nació en Lisboa el 18 de junio de 2001. Se desempeña como delantero y extremo. Destaca por su velocidad, capacidad para driblar y desequilibrio en el uno contra uno en ambos sectores.

Su formación profesional dentro del futbol se desarrolló en las categorías inferiores del Glorioso, hablamos del Club Benfica, debutando con su equipo filial en 2019 y sumando 12 goles y 11 asistencias en 54 partidos disputados entre 2019 y 2022.

Tras su paso por el Benfica B, fue cedido al Grupo Deportivo Estoril Praia, también de Portugal, en la temporada 2022-2023, donde jugó 30 partidos, anotó 5 goles y registró 5 asistencias.

Posteriormente regresó al Sport Lisboa e Benfica para la periodización 2023-2024, compitiendo en la Primeira Liga y conquistando la Supercopa de Portugal. Para la temporada 2025-2026, salió cedido al O. G. C. Niza de la liga francesa, donde jugó 25 partidos y marcó 2 tantos.

El portugués no llegó a buenos términos con la directiva tapatía
El portugués no llegó a buenos términos con la directiva tapatía (Instagram / tiago_gouveia47)

En julio de 2026, Tiago Gouveia arribó a Guadalajara para integrarse como uno de los nuevos refuerzos que tenía en mete Atlas FC para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, donde realizó exámenes médicos para completar la transacción.

Gouveia expresó su satisfacción al llegar a México, señalando lo siguiente: “Estoy muy contento. Es un proyecto que me hizo aceptar la oferta... vengo con muchas ganas de ser feliz y de jugar con una sonrisa que me hace falta hace muchos años”.

En el Atlas FC habría compartido equipo con Luís Esteves y el exbenfiquista Duk, sin embargo al no concretar su transferencia, Tiago Gouveia no jugará para la Academia y tendrá que buscar otros rumbos para seguir activo en el futbol profesional.

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La Furia enfrentará a Monterrey en la fecha 3 de la Liga MX.

Los Zorros dejarán atrás el tema de Tiago Gouveia para apuntalar al duelo del próximo fin de semana, ante Rayados en el estadio Jalisco. La cita para el partido de la jornada 3 será el día sábado 1 de agosto, en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana).

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