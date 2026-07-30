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Santiago Sandoval fue operado tras fracturarse, Chivas revela tiempo de recuperación del jugador

El mediocampista del Rebaño Sagrado abandonó la concentración de la Selección Mexicana Sub-20 y terminó su participación en el Premundial de Concacaf por lesión

Santiago Sandoval ya fue operado tras fracturarse en el Premundial Concacaf sub-20 (X/ @miseleccionsubs)
Santiago Sandoval ya fue operado tras fracturarse en el Premundial Concacaf sub-20 (X/ @miseleccionsubs)
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Santiago Sandoval, mediocampista de Chivas, ya fue operado luego de sufrir una fractura en el juego de México vs Costa Rica del Premundial de Concacaf Sub - 20. La Dirección de Ciencias del Deporte del Club Deportivo Guadalajara informó sobre la situación médica del jugador.

El futbolista sufrió una lesión durante el encuentro del Campeonato de la Concacaf 2026, en consecuencia, abandonó la concentración del Tri en Puebla y viajó a Guadalajara para recibir atención médica.

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El comunicado detalla que “Santiago se trasladó anoche de Puebla a Guadalajara y la mañana de este miércoles fue intervenido quirúrgicamente con éxito para tratar una fractura de la falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha”.

¿Cuándo tiempo tardará Santiago Sandoval en recuperarse?

Santiago Sandoval sufrió una fractura en el Premundial Sub-20 y abandonará al Tri (X/ @miseleccionsubs)
Santiago Sandoval sufrió una fractura en el Premundial Sub-20 y abandonará al Tri (X/ @miseleccionsubs)

Chivas precisó que la reincorporación de Santiago Sandoval a la actividad futbolística dependerá de la evolución clínica que presente en los próximos días. El club permanecerá atento a la recuperación del jugador y brindará los informes pertinentes conforme avance el proceso de rehabilitación.

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“Su vuelta a la actividad futbolística estará sujeta a la evolución que muestre en los próximos días”.

Una fractura en la falange proximal suele requerir entre 3 y 6 semanas para que el hueso consolide, siempre que no existan complicaciones como desplazamiento o daño articular. Cuando la lesión es más compleja, el periodo puede extenderse hasta 8 semanas o más, de acuerdo con la evolución clínica.

Tras el retiro de la inmovilización, especialistas recomiendan un periodo de 2 a 4 semanas de fisioterapia para recuperar la movilidad y la fuerza del dedo. Este proceso ayuda a prevenir rigidez y pérdida de función, sobre todo en personas adultas.

El tiempo total para volver a usar la mano de forma habitual varía entre 6 y 12 semanas. El seguimiento médico y la rehabilitación individualizada son clave para evitar secuelas a largo plazo.

México pierde a Santiago Sandoval para el Premundial de Concacaf sub-20

Santiago Sandoval quedó fuera de la Selección Mexicana Sub-20 tras sufrir una fractura en la mano derecha, una baja que llegó cuando el equipo se jugaba el liderato del Grupo B en el Campeonato Sub-20 de la Concacaf y la ruta hacia el Mundial Sub-20 2027 y los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Reporte médico de Santiago Sandoval (Chivas)
Reporte médico de Santiago Sandoval (Chivas)

México llegó a la última jornada con 6 puntos y necesitaba un empate o una victoria ante Guatemala para asegurar el primer lugar del sector. En caso de ganar, cerraría la primera fase con paso perfecto; si pierde, ambos equipos quedarían igualados y la clasificación se definiría por criterios de desempate.

El mediocampista de Chivas sufrió la lesión durante el partido ante Costa Rica. Tras la valoración médica, se determinó que no podría seguir en el torneo y que debía volver con su club para iniciar su tratamiento.

La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales Varoniles Menores detalló que el futbolista presentó una fractura espiroidea de falange proximal del cuarto dedo de la mano derecha. El organismo agregó que la mejor resolución para dicha patología sería el tratamiento quirúrgico.

La operación de Sandoval se programó en Guadalajara. De acuerdo con el reporte oficial, Sandoval dejó la concentración del Tricolor juvenil para ser intervenido el miércoles 29 de julio en Guadalajara, bajo la supervisión de su equipo. El informe no precisó cuánto tiempo estará fuera de las canchas ni si habría un reemplazo en la convocatoria.

La lesión se confirmó después del partido del lunes 27 de julio frente a Costa Rica, encuentro en el que el conjunto dirigido por Álex Diego se impuso 2-0. Con ese resultado, México mantuvo su portería en cero después de dos jornadas.

En su debut dentro del torneo, la escuadra mexicana venció 3-0 a Antigua y Barbuda. Esa cosecha le permitió llegar a la última fecha como líder provisional del Grupo B.

El cierre de la fase de grupos está programada para el jueves 30 de julio a las 19:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc. México aseguraba el primer puesto con un empate o con los tres puntos frente a Guatemala.

El equipo guatemalteco sumó 3 puntos. Perdió 1-0 ante Costa Rica y después goleó 4-0 a Antigua y Barbuda, por lo que todavía tenía opción de alcanzar a México en la cima del grupo.

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