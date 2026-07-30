¿Está operado? Aldo Rendón acusa a Masad Altamimi de tener el cuerpo inyectado en La Casa de los Famosos México

Aldo Rendón lanzó la broma sobre el cuerpo de Masad Altamimi durante su convivencia en La Casa de los Famosos México 2026. (ig/masadaltamimi1)

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Aldo Rendón, tal como lo preguntó, ha sido fiel a su estilo y no se mide para soltar bromas en La Casa de los Famosos México 2026. Recientemente le preguntó a Masad Altamimi si había comprado “inyecciones para su cuerpo”.

La frase exacta de Aldo fue: “Massad, ¿dónde compraste las inyecciones para tu cuerpo?”. El comentario, lanzado en tono de broma, generó conversación en redes sociales..

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Por supuesto, no hay declaración pública de Masad Altamimi que confirme ningún procedimiento estético ni el uso de sustancias.

Lo que sí es visible es una combinación de masa muscular pronunciada y un porcentaje de grasa corporal muy bajo, características que pueden alcanzarse sin intervención médica, aunque con un nivel de disciplina que pocas personas sostienen.

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“Inyectado” o simplemente entrenado: lo que dice el físico de Masad

Masad Altamimi, creador de contenido y participante de La Casa de los Famosos México 2026, tiene una complexión muscular que ha generado comentarios entre sus compañeros de reality. (ig/masadaltamimi1)

Un cuerpo con músculo definido y poca grasa no es, por sí solo, evidencia de nada. La genética juega un papel que varía de persona a persona: algunos individuos tienen mayor facilidad para ganar masa muscular o para oxidar grasa, lo que produce resultados visualmente más llamativos con el mismo volumen de trabajo que otro atleta.

Masad Altamimi tiene el tipo de complexión que en el ambiente del fitness se conoce como mesomorfo: tendencia natural a desarrollar músculo y a mantener un porcentaje graso bajo. Eso no descarta el esfuerzo, al contrario, suele potenciarlo.

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¿Cómo se construye un cuerpo como el de Masad Altamimi?

La Casa de los Famosos México 2026 arrancó el 26 de julio con un elenco que incluye a Masad Altamimi, figura habitual de la polémica en redes sociales. (Televisa)

Lograr una figura como la de Masad requiere, en primer lugar, un entrenamiento de fuerza sostenido durante años. No meses. La hipertrofia muscular —el aumento del tamaño de las fibras musculares— es un proceso lento que responde a la progresión de cargas, la frecuencia de estímulo y el descanso adecuado entre sesiones.

El segundo factor es la alimentación. Un porcentaje de grasa corporal visiblemente bajo, como el que Altamimi muestra, se consigue con un superávit calórico controlado en etapas de volumen y un déficit preciso en etapas de definición. La proteína —entre 1.6 y 2.2 gramos por kilogramo de peso corporal al día, según los rangos que maneja la literatura de nutrición deportiva— es el nutriente que sostiene la masa muscular durante esas fases.

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El descanso es el tercer pilar. El músculo no crece durante el entrenamiento, sino en la recuperación. Dormir entre 7 y 9 horas por noche, reducir el estrés crónico y manejar los niveles de cortisol son variables que determinan si el cuerpo utiliza las calorías para construir tejido o para almacenar grasa.

Masad entró al reality blindado con abogados

La Casa de los Famosos México 2026 arrancó el 26 de julio con un elenco que incluye a Masad Altamimi, figura habitual de la polémica en redes sociales. (ig/masadaltamimi1)

Antes de entrar a La Casa de los Famosos México 2026, Masad Altamimi ya pensaba en protegerse. En un video que publicó en sus historias de redes sociales, el creador de contenido reveló que se reunió con su equipo legal para dejar sus asuntos en orden antes de quedar aislado durante semanas. Sus palabras fueron directas:

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“Cuando yo termino, tengo una reunión con mis abogados para todas las cosas... porque yo entrar a La Casa de los Famosos México, necesitan ellos controlar todo. Sí, otras personas. Vámonos. No quiero que ching... mi vida, de verdad."

El movimiento no sorprende a quienes siguen su trayectoria. Altamimi lleva meses protagonizando controversias en redes sociales que han dividido opiniones. Su contenido y algunas de sus declaraciones le han ganado críticas constantes. Entrar a un reality de convivencia 24 horas, con cámaras permanentes y compañeros que no elige, amplifica ese riesgo.

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Dejar a sus abogados a cargo mientras está adentro es, en ese contexto, una decisión calculada. Masad sabe que lo que pase dentro de la casa va a generar conversación afuera, y quiere que alguien con poder legal esté atento a lo que se diga de él durante su ausencia.