Dónde ver Dune, la película de culto que Ernesto Laguardia grabó con David Lynch

Dune, de Lynch, se convirtió en el primer intento de llevar al cine la novela de Frank Herbert. (Dune)

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Recientemente Ernesto Laguardia contó en La Casa de los Famosos México cómo conoció por azar a David Lynch en los estudios Churubusco y tener una participación especial en la película Dune, la cual fue filmada en México en los años ochenta en una búsqueda de abaratar costos.

El actor relató que fue en un pequeño restaurante dentro de los estudios que comenzó a charlar con un nombre con quien platicó de cine, música y la vida.

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Durante la conversación, según contó dentro del programa, le preguntó qué hacía ahí y recibió una respuesta inesperada: “Yo soy el director, me llamo David Lynch”.

La anécdota, de acuerdo con el relato del actor, muestra la forma en que Lynch se movía en el set. No se presentó primero como autoridad ni anunció su nombre desde el inicio; llegó a comer y dejó que la plática avanzara antes de decir quién era.

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Ernesto Laguardia apareció en Dune de David Lynch (La Casa de los Famosos/Dune)

Laguardia apareció en una de las escenas más violentas de la película

Si bien el papel que obtuvo Laguardia en Dune fue breve, se trató de una de las escenas más impactantes y violentas de la película.

En la escena aparece muy joven y con el cabello pintado de naranja, entra a una habitación y el barón Vladimir Harkonnen, interpretado por Kenneth McMillan, se acerca flotando hasta él.

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Después le arranca un tapón del pecho. Sin ese dispositivo, el personaje pierde la sangre que lo mantiene con vida y muere en medio de un escenario sangriento que quedó en la memoria de parte del público que vio la película cuando era niño.

Años después de esa participación en cine, el actor consolidó su carrera en Televisa con telenovelas como Quinceañera, junto a Thalía.

La producción de Lynch no fue la única cinta de Hollywood que se filmó en Churubusco. En este caso, la decisión de trabajar en México respondió a una lógica de ahorro, porque la película ya enfrentaba el riesgo de fracasar en taquilla y reducir gastos era una prioridad.

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Este video es un clip de redes sociales. Presenta escenas de la película 'Dune' (David Lynch, 1984), con personajes en vestuario de ciencia ficción dentro de un entorno interior. Las imágenes incluyen a un hombre con cabello rojo interactuando con otros actores. El contenido destaca la presencia del actor mexicano Ernesto Laguardia en una secuencia de dicha producción cinematográfica.

Dónde se puede ver en México la película <i>Dune</i>, dirigida por David Lynch, donde aparece el actor mexicano Ernesto Laguardia

Actualmente, la película Dune, dirigida por David Lynch y donde aparece el actor mexicano Ernesto Laguardia, está disponible en México de las siguientes maneras:

-Puedes verla gratis (con anuncios) en Rakuten TV.

-Está disponible para compra o renta online:

Apple TV Store

Amazon Prime Video: renta 40 pesos, compra 100 pesos

Google Play: renta 45 pesos

YouTube: renta 45 pesos

-Forma parte del catálogo de la plataforma de Mubi y Netflix

La adaptación de 1984 reunió a actores mexicanos y figuras de Hollywood

Esa misma razón explica la presencia de varios actores mexicanos en el elenco. Además de Laguardia, participaron Claudia Ramírez, Humberto Elizondo, Margarita Sanz y Angélica Aragón, quien interpretó a una de las Bene Gesserit dentro de la historia creada por Herbert.

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La versión ochentera de Dune también reunió a Sting, Patrick Stewart y Kyle MacLachlan. Este último volvería a trabajar después con Lynch en Blue Velvet y en la serie Twin Peaks.

Aunque contó con ese reparto, la película no se consolidó como el título de ciencia ficción que Hollywood esperaba. El filme quedó relegado durante décadas, mientras la novela publicada en 1965 se mantuvo como uno de los referentes del género.

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La producción también dejó decorados en los estudios que después se aprovecharon en otra cinta filmada en el mismo lugar: Dos nacos en el planeta de las mujeres.

El fallecido cineasta David Lynch es una de las mentes más aclamadas del cine, pero en 1984, un error casi le cuesta su carrera (Créditos: Jovani Pérez)

La adaptación dirigida por Lynch fue el primer intento de llevar Dune al cine. La versión de Denis Villeneuve, estrenada en dos partes en 2021 y 2024, fue la que finalmente consiguió reconocimiento de la crítica y del público.

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