Mexicable Línea 3 avanza en Naucalpan: cuándo terminarán las obras y fecha de inicio de operaciones (X/ @SEMOV_Edomex)

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La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov Edomex) junto con el gobierno mexiquense continúa con la obra de la Línea 3 del Mexicable, ruta que conectará Cuatro Caminos con el municipio de Naucalpan, además, facilitará el transbordo con la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC).

Recientemente las autoridades compartieron detalles del avance que se tiene en las obras, y hasta este mes de julio la construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75% en Naucalpan, Estado de México.

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El sistema de transporte por teleférico prevé beneficiar a unas 40 mil personas al día con una conexión entre las zonas altas del municipio y la estación Cuatro Caminos del Metro.

Isaac Montoya, presidente municipal de Naucalpan, señaló que esta obra representa la primera gran intervención de movilidad impulsada por la administración de Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México. También afirmó que el avance ya se aprecia en distintos puntos del recorrido por la instalación de postes y estructuras.

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la construcción del Mexicable Línea 3 registra un avance superior al 75% en Naucalpan (Gob. Edomex)

“El teleférico presenta un avance significativo y ya son visibles los postes y estructuras que delinean el recorrido del sistema”.

¿Cuándo terminarán la Línea 3 del Mexicable Naucalpan - Cuatro Caminos?

De acuerdo con el cronograma del proyecto, la obra concluirá a finales de 2026 y la puesta en operación del sistema está prevista para los primeros meses de 2027. Es decir que para el próximo año los usuarios ya podrán hacer uso de la Línea 3 del Mexicable. Con ello, el proyecto busca fortalecer la conectividad entre Naucalpan y la Ciudad de México mediante un transporte de alta capacidad.

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La nueva línea permitirá mejorar la conexión entre Naucalpan y la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro CDMX. El proyecto también apunta a reducir tiempos de traslado en una zona donde los recorridos diarios suelen extenderse por largos periodos.

El recorrido completo se realizará en cerca de 27 minutos, frente a la hora que actualmente tardan muchas personas en llegar a ese punto (especial)

Más de 60 comunidades tendrán una mejor conectividad con esta obra. Además, el sistema fortalecerá la movilidad de alrededor de 700 mil habitantes de la región.

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Hasta ahora, se han instalado más de la mitad de los 62 postes que sostendrán la línea a lo largo de un recorrido de más de 9.5 kilómetros. Ese avance forma parte de una obra que ya muestra su trazo en varios puntos del municipio.

Entre los datos principales de la obra se encuentran los siguientes:

avance superior al 75%

beneficio diario para 40 mil personas

cobertura para más de 60 comunidades

alcance para alrededor de 700 mil habitantes

recorrido de más de 9.5 kilómetros

ampliación de 10 a 11 estaciones

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Uno de los beneficios previstos es la reducción en los tiempos de traslado hacia la estación Cuatro Caminos. El recorrido completo se realizará en cerca de 27 minutos, frente a la hora que actualmente tardan muchas personas en llegar a ese punto.

Estaciones de la Línea 3 del Mexicable Naucalpan - Cuatro Caminos

En 2025 cuando presentaron el proyecto e iniciaron las obras, las autoridades consideraron que la ruta tendría 10 estaciones, pero, tras un ajuste al trayecto agregaron una estación más, esto para mejorar el flujo de pasajeros.

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Por ello, el proyecto pasó de 10 a 11 estaciones tras la incorporación de una terminal en Alce Blanco. Con ese ajuste, la cobertura del servicio crecerá y facilitará el acceso para un mayor número de usuarios.

Estas son las estaciones que componen la Línea 3 del Mexicable:

Mexipuerto Cuatro Caminos

Alce Blanco

Lázaro Cárdenas

El Molinito

San Antonio Zomeyucan

Centenario

La Tolva

Parque La Hormiga

Izcalli Chamapa

Benito Juárez

Lomas del Cadete

La conexión entre Cuatro Caminos y Lomas del Cadete apunta a resolver uno de los principales problemas de movilidad en la parte alta de Naucalpan, donde la geografía y el tráfico complican los traslados diarios. Cuando entre en funcionamiento, el recorrido completo tomará cerca de 27 minutos.

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Ese tiempo contrasta con el trayecto actual hacia el Metro Cuatro Caminos, que puede extenderse hasta una hora según las condiciones viales. La reducción del traslado busca recortar el tiempo que miles de personas destinan a llegar a sus trabajos, escuelas y otros destinos.