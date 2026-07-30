Qué son los módulos de vigilancia sísmica que la UNAM instalará para el monitoreo de temblores en México

Especialistas trabajan en un centro de monitoreo sísmico, donde grandes pantallas exhiben mapas con epicentros y gráficos de ondas sísmicas en México y a nivel global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Nacional Autónoma de México, quien esta a cargo del Servicio Sismológico Nacional, informó que se en encuentra en la construcción de nuevas estaciones sísmicas para ampliar la vigilancia de temblores en el norte del país, en la cual también se registran movimientos telúricos de forma constante pero cuenta con menos monitoreo que otros estados.

La ampliación se reparte en 38 estaciones operadas por el Servicio Sismológico Nacional (SSN) y otras 20 a cargo de la Unidad de Instrumentación Sísmica del Instituto de Ingeniería, lo cual da un total de 58 nuevas estaciones de monitorio en el país, de acuerdo con declaraciones de Leonardo Ramírez Guzmán, titular de la Coordinación de Ingeniería Sismológica de la UNAM.

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Las estaciones se instalarán en Sonora, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León, además de puntos estratégicos de la península de Baja California; en Oaxaca se suman dos para reforzar la vigilancia en una de las entidades con mayor actividad sísmica.

Una estación sísmica de la UNAM, equipada con paneles solares y antena de transmisión, registra actividad en un paisaje semidesértico de México con montañas al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué son los módulos de vigilancia sísmica de la UNAM y cual es su importancia

Los módulos de vigilancia sísmica de la UNAM son estaciones especializadas que forman parte de la Red Sísmica del Servicio Sismológico Nacional (SSN), operado por el Instituto de Geofísica de la universidad.

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Estos módulos están equipados con instrumentos que registran la actividad sísmica en tiempo real, permitiendo detectar, localizar y analizar los sismos que ocurren en el territorio nacional. Los datos generados por estos módulos se utilizan para emitir alertas tempranas, estudiar la dinámica de los terremotos y comprender mejor la sismicidad de México.

Los módulos suelen incluir:

Sismógrafos de alta sensibilidad para registrar movimientos del suelo.

Equipos de transmisión de datos que envían información al centro de monitoreo del SSN.

Sistemas de energía (como paneles solares) para asegurar su funcionamiento continuo, incluso en zonas remotas.

(UNAM)

Uno de los productos centrales del proyecto es un sistema de mapas de intensidad que puede consultarse minutos después de cada evento en la plataforma de la red. Ahí cualquier persona puede revisar sin costo la magnitud del movimiento y las zonas donde el suelo se movió con mayor fuerza.

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En esos mapas, el color rojo señala las áreas con mayor aceleración y con posibilidad de daños. Ramírez Guzmán indicó que esta herramienta ya mostró utilidad tras el sismo de magnitud 6.5 registrado el 2 de enero de este año en Guerrero, porque las observaciones de campo coincidieron con los daños informados y con las zonas marcadas por el sistema.

La Coordinación Nacional de Protección Civil consulta los datos de la red para definir acciones después de un sismo. Una vez que el SSN publica la primera estimación de magnitud, comienza la elaboración del mapa de intensidad, que por lo general se libera 40 minutos después del evento.

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Esa información sirve para activar protocolos de emergencia y valorar afectaciones en viviendas, infraestructura y presas, en coordinación con la Comisión Nacional del Agua. El el proyecto cuenta con financiamiento de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y acompañamiento del CENAPRED.

Gracias a estos módulos, la UNAM puede informar oportunamente a la población, autoridades y medios de comunicación sobre la ocurrencia y características de los sismos en México. Además, la información recopilada es fundamental para la investigación científica sobre terremotos y para el diseño de políticas de prevención y protección civil.

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Estos modulos cuentan con todo el equipamiento necesario para recopilar información valiosa sobre los sismos. (UNAM)

¿Estos módulos forman parte de la Alerta Sísmica?

A pesar de la importancia de estos módulos es importante recalcara la población que el despliegue de estaciones no amplía la Alerta Sísmica debido a que el Servicio Sismológico Nacional no es quien opera ese servicio. El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX) lo maneja el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (CIRES).

La nota precisa que estas incorporaciones fortalecen también la Red de Observación de Sismos Fuertes, una plataforma que permite consultar efectos de temblores de gran magnitud y posibles daños según la aceleración registrada por zonas.

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Hasta ahora, el Instituto de Ingeniería concluyó ocho de las 20 nuevas estaciones que le corresponden en esta etapa. La universidad prevé terminar la instalación de todas las estaciones dentro de este año.