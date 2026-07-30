Dalilah Polanco se va contra el público de La Casa de los Famosos México y defiende a Cynthia Klitbo (Redes Sociales)

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Cynthia Klitbo estalló por la suciedad y el desorden en La Casa de los Famosos México 2026 y aseguró que dejará de resolver los temas de limpieza en las áreas comunes, una decisión que perfila uno de los primeros focos de tensión en el reality por el incumplimiento de reglas de convivencia.

Esto desató división de opiniones de los fans en redes sociales, ya que algunos defienden el enojo por estas situaciones, mientras otros aseguran que está exagerando y la comparan con actitudes de otras participantes de temporadas pasadas, como Dalilah Polanco.

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La propia actriz dio su opinión en redes sociales al respecto, y se fue contra el público del reality de Televisa que se molesta por las actitudes de Cynthia Klitbo y su obsesión por la limpieza, además criticó a los que mandan carritos para intentar dar información del exterior a los participantes,

La queja de Cynthia Klitbo por la limpieza en LCDLFMX 2026

Cynthia Klitbo protagoniza el primer pleito por la comida en contra de Masad Altamimi (Captura de pantalla )

La actriz detalló que con frecuencia encuentra basura fuera de su lugar, botellas abandonadas y zonas comunes sin atender. En uno de los señalamientos más directos, dijo que “ahorita estaba la basura sin el basurero”, para ilustrar el tipo de desorden que, según su versión, se repite en la convivencia diaria.

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También describió problemas en los baños y afirmó que en una ocasión el sanitario quedó con rastros de sangre menstrual. Añadió que las toallas faciales para desmaquillarse estaban siendo usadas para otros fines, algo que consideró una falta de consideración hacia el resto de los habitantes.

Uno de los episodios que más la molestó ocurrió en la regadera. “A mí me ha tocado sacar papeles de baño usados de la regadera. Pregúntale a Aranza, Aranza estaba conmigo”, afirmó.

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Cynthia Klitbo agregó que incluso encontró recipientes del baño en malas condiciones y residuos de papel sanitario en distintas áreas del espacio compartido. Para ella, esos episodios muestran que parte del grupo no está asumiendo su responsabilidad en las labores del hogar.

Cynthia Klitbo molesta por los baños sucios en La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

La actriz sostuvo que ella sí cumplió con sus tareas de la semana. “Yo ya participé en todos mis quehaceres de toda la semana. Limpié baños ayer y hoy cociné”, dijo al explicar por qué decidió dejar de intervenir cuando vea suciedad o basura fuera de lugar.

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Dalilah Polanco defiende a Klitbo y se va contra el público

Ante las comparaciones de los fans con Dalilah Polanco, quien sufrió de señalamientos en la temporada pasada por su obsesión con la limpieza, la propia actriz reaccionó a esto en sus redes sociales, criticando a los que quieren ‘funar’ a Klitbo por querer un espacio limpio.

“Yo no entiendo por qué funan a la gente por ser limpia. No, sí entiendo. Seguramente tú eres una persona marrana, igual que esos que están ahí adentro. Y pues te espejeas, te espejeas, no quieres que te digan marrana y ¿Qué haces? Funas a la limpia", dijo en una historia de Instagram.

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El video presenta a Dalilah Polanco, quien realiza una declaración personal. El contenido aborda la defensa de Cynthia Klitbo y una crítica a la respuesta del público sobre su comportamiento en La Casa de los Famosos México.

Cabe recordar que Dalilah sufrió de señalamientos parecidos durante la temporada 3 del reality, ya que muchas de las críticas que recibió fue por su obsesión por la limpieza, sin embargo, la actriz llegó hasta la final de La Casa de los Famosos.

El conflicto por las tareas domésticas perfila la primera gran fricción de la temporada

La queja de Cynthia Klitbo no se limita a un mal momento de convivencia. Su decisión de no seguir recogiendo ni limpiando lo que otros dejan plantea una prueba directa para la dinámica interna del programa: si el resto de los habitantes mantiene la misma conducta, el desorden podría crecer y detonar una confrontación mayor.

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La distribución de tareas domésticas suele convertirse en uno de los principales motivos de choque cuando el encierro empieza a desgastar la paciencia de los participantes. En ese contexto, el reclamo de la actriz abre una discusión sobre el compromiso de cada habitante con las obligaciones compartidas.

La Casa de los Famosos México - (Captura de pantalla)

Las primeras semanas de La Casa de los Famosos México 2026 suelen marcar el tono de la competencia y exhibir diferencias de personalidad entre los famosos. Más allá de las estrategias para permanecer en el juego, la rutina diaria dentro de la casa pone a prueba la capacidad de trabajar en equipo.

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