Fiscalía de Chiapas abre investigación por novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá: hay cinco denuncias

El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó a la Fiscalía Metropolitana para investigar los actos de violencia. Crédito: Facebook: Jorge Luis Llaven / Escuela Normal Rural Mactumactzá FECSM

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El fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca, instruyó este 29 de julio a la Fiscalía Metropolitana el abrir investigaciones por las novatadas reportadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Tuxtla Gutiérrez, luego de confirmar la existencia de cinco denuncias formales por hechos de violencia.

El anuncio lo hizo a las 10:50 horas desde Panteló, al término de una mesa de seguridad encabezada por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas.

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En el mensaje, difundido en sus redes sociales, Llaven Abarca precisó: “Vamos a desahogar todas las diligencias necesarias para integrar las carpetas de investigación y deslindar responsabilidades”.

Llaven Abarca vinculó la apertura del caso a la cobertura periodística de los últimos días sobre las prácticas de iniciación en el plantel y prometió información periódica a la ciudadanía: “No habrá impunidad ante estos lamentables hechos de violencia cometidos en agravio de jóvenes estudiantes”, dijo.

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Hasta el momento no se conocen los nombres de las víctimas, ni los hechos específicos que derivaron en su solicitud de investigación ante la Fiscalía General del Estado de Chiapas.

Padres denunciaron privación de agua, café hirviendo y riesgo de ahogamiento

La existencia de 5 denuncias se confirmó después de que representantes de 50 familias se manifestaran a las afueras del plantel para acusar que sus hijos fueron sometidos a maltratos por los Comités Estudiantiles, alumnos de grados superiores que controlan la dinámica interna de la institución.

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El vocero José Núñez Díaz describió un esquema de sometimiento que arrancaba desde el primer día de ingreso.

Entre las prácticas denunciadas figuraron la prohibición de ir al baño, la privación de alimentos, la ingesta forzada de café hirviendo durante dos o tres minutos y trabajos en el campo que dejaron a varios estudiantes con convulsiones y fracturas. A grupos de alumnos solo se les daba un vaso de agua al día y las mujeres en periodo menstrual no podían cambiarse de ropa, según los reportes.

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Núñez Díaz alertó sobre una prueba que, según los propios estudiantes, estaba por realizarse: sumergirlos en albercas con riesgo de ahogamiento.

Consignas presentadas por los padres de las víctimas. Foto:@GabyCoutino

El mismo vocero de la causa relató que su hija de 18 años fue sometida a maltratos físicos y psicológicos hasta que los propios normalistas la dejaron en el parque central de Tuxtla Gutiérrez, donde civiles la auxiliaron. Según los testimonios, varios de los afectados son jóvenes de comunidades indígenas que no hablan español y no conocen la ciudad, lo que los hizo más vulnerables a soportar los maltratos sin escapar.

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Los padres pidieron una inspección al plantel, justicia para los estudiantes agredidos y que la Secretaría de Educación del Estado les permitiera transferirse a otras normales.

La escuela reaccionó en Facebook con un mensaje que ignoró las denuncias

A las 15:44 horas de este mismo 29 de julio, horas después de que el fiscal Llaven Abarca anunciara la apertura de la investigación, la Escuela Normal Rural Mactumactzá publicó un mensaje en Facebook. El texto no mencionó las cinco denuncias formales, no aludió a la instrucción ministerial y no se pronunció sobre el papel de los Comités Estudiantiles en los hechos denunciados.

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Mensaje publicado en la cuenta de Facebook de la escuela luego de los señalamientos. Crédito: Facebook - Escuela Normal Rural Mactumactzá

El plantel optó por reivindicar su trayectoria. Describió a la institución como una escuela que “deja una huella imborrable” a través de sus egresados, y enumeró los valores que, según el mensaje, definen a sus estudiantes: trabajo colectivo, disciplina, preservación de la cultura, trabajo en el campo y conciencia social.

La única referencia indirecta al escándalo fue: “Ante la desinformación y los señalamientos, la mejor respuesta siempre serán los hechos”. El mensaje cerró con una defensa del legado de Mactumactzá: “No solo forma maestros... forma seres humanos comprometidos con la educación, la comunidad y el futuro de nuestro pueblo”.

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