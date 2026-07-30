Infusión de cúrcuma: opción natural para la inflamación, según investigaciones recientes

Cúrcuma: efectos antiinflamatorios y límites. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, la infusión de cúrcuma ha ganado popularidad como remedio natural para la inflamación, impulsada por el interés global en alternativas a los fármacos convencionales.

Este auge se debe, en parte, a la publicación de numerosos estudios sobre la curcumina, el principal polifenol de la cúrcuma, y al respaldo de instituciones como el National Center for Complementary and Integrative Health de Estados Unidos, la Mayo Clinic y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.

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Sin embargo, la investigación advierte que los beneficios comprobados corresponden sobre todo a suplementos estandarizados y no a infusiones caseras de cúrcuma.

Evidencia y cautela

El NCCIH, dependiente de los National Institutes of Health, reconoce que la cúrcuma y la curcumina poseen un potencial antiinflamatorio interesante.

Según su ficha informativa, existen investigaciones iniciales que sugieren beneficios en la reducción de biomarcadores inflamatorios y síntomas de enfermedades como la artritis.

Sin embargo, el centro advierte que la evidencia disponible todavía es insuficiente para recomendar la cúrcuma o la curcumina como tratamiento seguro o efectivo para problemas de salud específicos.

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Este organismo subraya que la mayoría de los ensayos clínicos se han realizado con extractos estandarizados de curcumina, formulados para mejorar su absorción y biodisponibilidad, y no con la tradicional infusión elaborada a partir de cúrcuma en polvo o raíz fresca.

El NCCIH recalca que, aunque la cúrcuma en la dieta es generalmente segura, el uso de suplementos de alta concentración puede causar molestias digestivas e incluso daño hepático en casos aislados.

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Además, recomienda evitar el consumo de suplementos durante el embarazo y la lactancia.

La cúrcuma y la curcumina poseen un potencial antiinflamatorio interesante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Potencial y limitaciones en infusiones

La Mayo Clinic, referente en medicina clínica y divulgación científica, describe la curcumina como un compuesto con propiedades antiinflamatorias documentadas, que podría ser útil para aliviar el dolor y la inflamación en enfermedades como la osteoartritis.

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No obstante, la institución insiste en que la mayor parte de la evidencia se refiere a suplementos y no a la cúrcuma en su forma culinaria o en infusión.

Según publicaciones de la Mayo Clinic, aunque algunos ensayos han mostrado que la curcumina puede ser tan eficaz como el ibuprofeno para reducir la inflamación y el dolor, estos beneficios se observan con dosis elevadas y formulaciones específicas.

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Las infusiones caseras, por el contrario, contienen una cantidad mucho menor de curcuminoides y su absorción en el organismo es baja.

La recomendación es considerar la cúrcuma como un complemento dentro de una dieta equilibrada, sin esperar efectos terapéuticos comparables a los de los suplementos estandarizados.

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Seguridad y dosis reguladas

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria ha evaluado la seguridad de derivados de la cúrcuma, como los tetrahidrocurcuminoides, y ha establecido que son seguros para la población objetivo a dosis de hasta 140 mg diarios.

Asimismo, la EFSA ha fijado una ingesta diaria aceptable de curcumina de hasta 3 mg por kilogramo de peso corporal, aunque aclara que estas cifras se refieren a productos estandarizados y no a preparados caseros.

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Este organismo europeo señala que las infusiones de cúrcuma no han sido objeto de evaluación clínica ni regulatoria específica, por lo que resulta difícil extrapolar los datos de seguridad y eficacia de los suplementos a la práctica doméstica.

Por tanto, recomienda precaución en el uso de cualquier producto que prometa beneficios antiinflamatorios sin respaldo científico suficiente.

Eficacia y seguridad de la cúrcuma, tanto en infusión como en suplementos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Efectos cardiovasculares y advertencias

La British Heart Foundation ha revisado el papel de los suplementos de cúrcuma en la salud cardiovascular.

Aunque reconoce que la curcumina tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes en estudios preclínicos, la organización sostiene que no existe evidencia sólida que respalde el uso de suplementos o infusiones de cúrcuma para prevenir enfermedades del corazón.

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Los expertos de la fundación advierten sobre la baja absorción oral de la curcumina y la variabilidad en la composición de las infusiones caseras.

Además, señalan posibles interacciones con medicamentos anticoagulantes y desaconsejan el uso de suplementos en personas con enfermedad hepática o biliar.

Recomendaciones al consumidor

La Johns Hopkins Medicine coincide en que la cúrcuma puede formar parte de una dieta saludable y que la curcumina muestra potencial en el alivio de la inflamación.

Sin embargo, enfatiza que la evidencia clínica sigue en desarrollo y que no debe considerarse la infusión de cúrcuma como sustituto de tratamientos médicos probados.

Esta perspectiva es reforzada por MedlinePlus, plataforma de los National Institutes of Health, que recomienda consultar siempre a un profesional de salud antes de iniciar cualquier suplemento o remedio casero, especialmente en caso de enfermedades crónicas o uso de otros medicamentos.

Qué se sabe y qué no sobre la infusión de cúrcuma

La investigación internacional coincide en que la curcumina actúa sobre vías inflamatorias clave y reduce biomarcadores en estudios controlados, pero la biodisponibilidad de la curcumina en infusiones es muy baja.

Las instituciones mencionadas concluyen que no existen ensayos clínicos que demuestren que la infusión de cúrcuma, tal como se prepara en casa, logre efectos antiinflamatorios comparables a los suplementos estandarizados.

La infusión de cúrcuma se populariza en dietas saludables, en medio de expectativas y respuestas aún en desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión de cúrcuma puede considerarse una opción natural segura dentro de una alimentación variada para personas sanas, pero su eficacia como remedio antiinflamatorio no está demostrada en estudios clínicos.

Tanto la NCCIH como la Mayo Clinic y la EFSA insisten en la necesidad de más investigación y en la importancia de no sustituir tratamientos médicos por infusiones o suplementos no regulados.

El mensaje de las instituciones reconocidas es claro: la cúrcuma puede formar parte de un estilo de vida saludable, pero la infusión casera no debe reemplazar medicación o indicaciones profesionales, y su uso como antiinflamatorio debe estar guiado por la prudencia y la información científica actualizada.