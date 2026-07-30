Cuándo se estrenan las primeras películas de One Piece en cines de México

(Imagen Ilustrativa Infobae)

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Por primera vez, los seguidores de One Piece en México podrán asistir al cine para ver las películas clásicas de la serie, ahora dobladas al español latino.

Esta novedad permitirá que tanto nuevos espectadores como quienes han seguido la historia desde sus inicios vivan la experiencia en la pantalla grande.

Se preveé que el estreno llegue a partir de septiembre en las distintas cadenas de cine mexicanas.

Llegada de One Piece a los cines de México

Anime BF Distribución, la empresa responsable de llevar películas de anime a Latinoamérica, confirmó el estreno en salas mexicanas.

The One Piece (Captura de tráiler oficial)

Las principales cadenas de cine ya han empezado a difundir la noticia, sumando expectativa entre los aficionados.

Las funciones incluirán tres de las primeras películas producidas en Japón y un cortometraje.

Todas se centran en los inicios de Monkey D. Luffy y la tripulación de los Sombrero de Paja, abriendo la posibilidad de revivir los primeros grandes momentos de la saga.

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Sin embargo, los organizadores adelantaron que la llegada será próximamente y que se proyectará en varias salas a lo largo del país.

Se espera que en las semanas siguientes se publiquen detalles sobre fechas, complejos participantes y venta de boletos.

¿Qué significa este estreno para los fans de One Piece?

La expectativa es alta. Se prevé que la demanda de boletos sea considerable, considerando la fuerte presencia de la franquicia tanto entre jóvenes como entre seguidores más veteranos.

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Mantenerse atentos a los anuncios oficiales para no perder la oportunidad.

Anticipar la compra de boletos ante una posible alta demanda.

Cuáles son las primeras películas de One Piece

One Piece: La Película (2000) La tripulación de Luffy busca el legendario tesoro del pirata Woonan. Esta cinta se estrenó originalmente en 2000 y suele presentarse junto al cortometraje “El Carnaval de Baile de Jango” (2001). One Piece: Aventura en la Isla Espiral (2001) En esta película, los Sombrero de Paja deben recuperar el Going Merry tras su robo y rescatar a Nami de una banda de piratas. Se acompaña del corto “Soñando con Ser el Rey del Futbol” (2002). One Piece: El Reino de Chopper en la Isla de los Animales Raros (2002) Chopper es proclamado rey en una isla habitada por animales extraordinarios, mientras la tripulación enfrenta a cazadores de tesoros. Antes del largometraje se exhibe “¡Adelante! El Rey Pirata del Béisbol” (2004).

(Netflix)

Qué se sabe del One Piece en Netflix

La nueva serie animada de One Piece llegará a Netflix en febrero de 2027, con una primera temporada de siete episodios que cubrirán los primeros 50 capítulos del manga original y la saga de East Blue.

La producción, a cargo de WIT Studio, fue presentada oficialmente con su primer tráiler durante el Festival Internacional de Animación de Annecy, en Francia.

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Según la información difundida por los organizadores, el adelanto ofreció el primer vistazo al renovado diseño de Monkey D. Luffy, manteniendo la esencia visual del manga, pero incorporando técnicas de animación más actuales.

La historia vuelve a centrarse en Luffy, el joven pirata que, tras comer una Fruta del Diablo, obtiene habilidades elásticas y se embarca en la búsqueda del legendario tesoro conocido como One Piece.

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Su objetivo es convertirse en el Rey de los Piratas, enfrentando desafíos y reuniendo una tripulación a lo largo del camino.

En palabras de Mayumi Tanaka, quien da voz a Luffy desde 1999 y repetirá el papel:

“Estoy muy feliz de unirme a la nueva serie ‘The One Piece’ como Luffy una vez más.

Estaba un poco nerviosa por empezar algo nuevo a mi edad, pero una vez que lo intenté, hice nuevos descubrimientos y pude interpretar a Luffy con una sensación renovada. Disfruté mucho el proceso de grabación, así que espero que muchas personas lo vean”.

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