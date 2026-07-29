“Narcopolíticos de Morena acabaron con la libertad de expresión”, advierte Alito Moreno sobre censura

Guardar

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció en contra de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que la propuesta otorga facultades excesivas a una autoridad administrativa y representa, según el partido, un riesgo para la libertad de expresión en el país.

“No se pide ni se negocia”: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (@alitomorenoc), calificó la libertad de expresión como un derecho que “no se pide y no se negocia”. A través de sus redes sociales, el líder priista llamó a no permitir que se censure a los medios de comunicación y acusó al gobierno de Morena de buscar controlar la conversación pública.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder priista llama a no permitir la censura contra los medios de comunicación y acusa a Morena de intentar controlar la conversación pública

Moreira: “Morena va por la dictadura”

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, difundió un pronunciamiento en el que advirtió que la discusión sobre los lineamientos “no puede reducirse a un asunto administrativo”, pues modifica el equilibrio entre el Estado, los medios y la ciudadanía.

Entre los puntos que el legislador señaló como preocupantes:

La posibilidad de que una autoridad administrativa determine qué contenidos son “falsos” o “descontextualizados” .

La transformación de los códigos de ética de los medios, actualmente de autorregulación, en instrumentos sujetos a sanción estatal.

El debilitamiento de la independencia de las defensorías de las audiencias .

La creación de mecanismos para que una autoridad revise las decisiones de dichas defensorías.

Sanciones que, a su juicio, resultarían desproporcionadas.

Moreira sostuvo que estas medidas abren la pregunta de quién decidirá finalmente qué información puede difundirse, y advirtió que los procedimientos de queja podrían usarse como mecanismo de presión contra periodistas.

PUBLICIDAD

Rubén Moreira difunde un pronunciamiento en el que afirma que los lineamientos en discusión alteran la relación entre el Estado, los medios y la ciudadanía, y advierte riesgos para el trabajo periodístico

Un mensaje también en video

El PRI acompañó su postura con un video en el que se advierte que el país se encuentra “al borde de la dictadura” y se afirma que el gobierno busca regular lo que se difunde en radio, televisión y redes sociales, bajo el argumento de proteger a las audiencias. El material también señala presuntas presiones contra concesionarios y periodistas mediante multas o cancelación de concesiones.

Un hombre con gafas, camisa a cuadros y chaqueta marrón, habla a cámara. El video, con textos superpuestos como 'ALERTA MÉXICO' y 'LA TELEVISIÓN', presenta una advertencia sobre la situación política del país. Se aborda la supuesta intención del partido Morena de censurar y regular los medios de comunicación, la radio y las redes, vigilando el contenido difundido. Se mencionan posibles multas, cancelación de concesiones a periodistas y la comparación con regímenes dictatoriales. El presentador denuncia una amenaza a la libertad de expresión y la crítica en México.

Contexto de la disputa

El pronunciamiento se suma a una serie de críticas de la oposición hacia las políticas del gobierno federal en materia de comunicación y medios. El PRI ha calificado en repetidas ocasiones al gobierno de Morena de autoritario, mientras que el oficialismo ha defendido sus propuestas regulatorias como mecanismos para proteger los derechos de las audiencias frente a la desinformación.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido públicamente a las declaraciones más recientes del PRI sobre este tema. La discusión sobre los lineamientos continúa en el debate público, con posiciones encontradas entre el oficialismo y los partidos de oposición.