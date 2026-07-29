México
Agregar Infobae enGoogle

“Narcopolíticos de Morena acabaron con la libertad de expresión”, advierte Alito Moreno sobre censura

El Partido Revolucionario Institucional rechaza los lineamientos sobre derechos de audiencias y acusa a Morena de buscar controlar la información en México

Imagen I2HBLCSQ4BCRJNZBRVVCNGFHNA
Guardar

Ciudad de México, 29 de julio de 2026.- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) se pronunció en contra de los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, al considerar que la propuesta otorga facultades excesivas a una autoridad administrativa y representa, según el partido, un riesgo para la libertad de expresión en el país.

“No se pide ni se negocia”: Alejandro Moreno

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno (@alitomorenoc), calificó la libertad de expresión como un derecho que “no se pide y no se negocia”. A través de sus redes sociales, el líder priista llamó a no permitir que se censure a los medios de comunicación y acusó al gobierno de Morena de buscar controlar la conversación pública.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder priista llama a no permitir la censura contra los medios de comunicación y acusa a Morena de intentar controlar la conversación pública
En un mensaje difundido en sus redes sociales, el líder priista llama a no permitir la censura contra los medios de comunicación y acusa a Morena de intentar controlar la conversación pública

Moreira: “Morena va por la dictadura”

Por su parte, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, difundió un pronunciamiento en el que advirtió que la discusión sobre los lineamientos “no puede reducirse a un asunto administrativo”, pues modifica el equilibrio entre el Estado, los medios y la ciudadanía.

Entre los puntos que el legislador señaló como preocupantes:

  • La posibilidad de que una autoridad administrativa determine qué contenidos son “falsos” o “descontextualizados”.
  • La transformación de los códigos de ética de los medios, actualmente de autorregulación, en instrumentos sujetos a sanción estatal.
  • El debilitamiento de la independencia de las defensorías de las audiencias.
  • La creación de mecanismos para que una autoridad revise las decisiones de dichas defensorías.
  • Sanciones que, a su juicio, resultarían desproporcionadas.

Moreira sostuvo que estas medidas abren la pregunta de quién decidirá finalmente qué información puede difundirse, y advirtió que los procedimientos de queja podrían usarse como mecanismo de presión contra periodistas.

PUBLICIDAD

Rubén Moreira difunde un pronunciamiento en el que afirma que los lineamientos en discusión alteran la relación entre el Estado, los medios y la ciudadanía, y advierte riesgos para el trabajo periodístico
Rubén Moreira difunde un pronunciamiento en el que afirma que los lineamientos en discusión alteran la relación entre el Estado, los medios y la ciudadanía, y advierte riesgos para el trabajo periodístico

Un mensaje también en video

El PRI acompañó su postura con un video en el que se advierte que el país se encuentra “al borde de la dictadura” y se afirma que el gobierno busca regular lo que se difunde en radio, televisión y redes sociales, bajo el argumento de proteger a las audiencias. El material también señala presuntas presiones contra concesionarios y periodistas mediante multas o cancelación de concesiones.

Un hombre con gafas, camisa a cuadros y chaqueta marrón, habla a cámara. El video, con textos superpuestos como 'ALERTA MÉXICO' y 'LA TELEVISIÓN', presenta una advertencia sobre la situación política del país. Se aborda la supuesta intención del partido Morena de censurar y regular los medios de comunicación, la radio y las redes, vigilando el contenido difundido. Se mencionan posibles multas, cancelación de concesiones a periodistas y la comparación con regímenes dictatoriales. El presentador denuncia una amenaza a la libertad de expresión y la crítica en México.

Contexto de la disputa

El pronunciamiento se suma a una serie de críticas de la oposición hacia las políticas del gobierno federal en materia de comunicación y medios. El PRI ha calificado en repetidas ocasiones al gobierno de Morena de autoritario, mientras que el oficialismo ha defendido sus propuestas regulatorias como mecanismos para proteger los derechos de las audiencias frente a la desinformación.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido públicamente a las declaraciones más recientes del PRI sobre este tema. La discusión sobre los lineamientos continúa en el debate público, con posiciones encontradas entre el oficialismo y los partidos de oposición.

Temas Relacionados

PRIAlito MorenoRuben MoreiraCensuraMediosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

La venta general de boletos inició el miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 horas

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

Arturo Ávila, diputado de Morena, rechaza acusaciones de censura y defiende los lineamientos sobre derechos de las audiencias

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

El caso resurge luego de que se informara que se iba a presentar una denuncia relacionada con hechos ocurridos hace más de tres décadas

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

En la historia, el hostigamiento digital crece desde burlas y mensajes de odio hasta ataques directos, mientras la protagonista intenta exponer el fenómeno con un documental escolar y su entorno se vuelve más peligroso

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

ENTRETENIMIENTO

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

Fiscalía de Nuevo León aclara el caso Karely Ruiz: esto se reveló en conferencia

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

DEPORTES

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

Hechicero revela su gran objetivo antes del Grand Prix: evitar que el título Mundial Pesado del CMLL acabe en el equipo extranjero

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?