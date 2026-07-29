“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

El legislador de Morena sostiene que las nuevas reglas solo obligan a separar información, opinión y anuncios, además de incluir accesibilidad, y que el mecanismo inicia con quejas ante un ombudsman designado por cada medio. Crédito: Cuartoscuro

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En medio de la ola de críticas del PRI y otros sectores de oposición, el diputado de Morena, Arturo Ávila, salió a defender los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y aseguró que las acusaciones de censura forman parte de una “narrativa” construida en contra del movimiento.

“¿Quién podría estar en contra de la información falsa?”

Ávila cuestionó de forma directa a quienes se oponen a los lineamientos, al preguntar quién podría estar en desacuerdo con no difundir información falsa. Señaló que entre los críticos están el PRI, el PAN y algunos medios de comunicación, a quienes acusó de intentar “construir una narrativa” contraria al gobierno.

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Distinguir noticia, opinión y publicidad

El legislador defendió punto por punto el contenido de los lineamientos:

La obligación de distinguir entre noticia y opinión mediante plecas o menciones en pantalla, práctica que —dijo— ya realizan los periódicos en sus secciones editoriales.

La separación entre publicidad y contenido , para evitar que la publicidad pagada se presente como información editorial.

Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva, mediante representaciones visuales y otros recursos.

Para Ávila, ninguno de estos puntos representa una restricción a la libertad de expresión, sino una ampliación de los derechos de las audiencias.

(Presidencia)

“No hay censura”: la defensa de la autorregulación

El diputado insistió en que “no hay censura” y explicó que el mecanismo previsto es de autorregulación: cada medio de comunicación deberá designar a su propio defensor de la audiencia, quien será el primer punto de contacto para recibir quejas.

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De acuerdo con Ávila, este defensor —elegido por el propio medio— será quien determine si existió una noticia falsa, si una opinión se presentó como tal, o si corresponde un derecho de réplica. En ese caso, el defensor emitirá una recomendación al medio, que deberá corregir conforme a lo que marca la ley.

Ávila explicó que únicamente si el medio no corrige después de la recomendación, el caso avanzaría a un proceso administrativo.

El contraste con las críticas de oposición

La postura de Ávila contrasta con la de dirigentes del PRI, como Alejandro Moreno y Rubén Moreira, quienes calificaron los lineamientos como una amenaza a la libertad de expresión y advirtieron sobre una posible concentración de facultades en manos de una autoridad administrativa.

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Mientras la oposición insiste en que el proyecto abre la puerta a que el gobierno determine qué contenidos son falsos o incorrectos, la bancada de Morena sostiene que el mecanismo respeta la autorregulación de los medios y que la intervención estatal solo ocurriría ante un incumplimiento comprobado.

La discusión sobre los lineamientos continúa, con posiciones marcadamente opuestas entre el oficialismo y los partidos de oposición sobre sus alcances reales.