México
Agregar Infobae enGoogle

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

Arturo Ávila, diputado de Morena, rechaza acusaciones de censura y defiende los lineamientos sobre derechos de las audiencias

fotografía del legislador morenista
El legislador de Morena sostiene que las nuevas reglas solo obligan a separar información, opinión y anuncios, además de incluir accesibilidad, y que el mecanismo inicia con quejas ante un ombudsman designado por cada medio. Crédito: Cuartoscuro
Guardar

En medio de la ola de críticas del PRI y otros sectores de oposición, el diputado de Morena, Arturo Ávila, salió a defender los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias y aseguró que las acusaciones de censura forman parte de una “narrativa” construida en contra del movimiento.

“¿Quién podría estar en contra de la información falsa?”

Ávila cuestionó de forma directa a quienes se oponen a los lineamientos, al preguntar quién podría estar en desacuerdo con no difundir información falsa. Señaló que entre los críticos están el PRI, el PAN y algunos medios de comunicación, a quienes acusó de intentar “construir una narrativa” contraria al gobierno.

PUBLICIDAD

Distinguir noticia, opinión y publicidad

El legislador defendió punto por punto el contenido de los lineamientos:

  • La obligación de distinguir entre noticia y opinión mediante plecas o menciones en pantalla, práctica que —dijo— ya realizan los periódicos en sus secciones editoriales.
  • La separación entre publicidad y contenido, para evitar que la publicidad pagada se presente como información editorial.
  • Medidas de accesibilidad para personas con discapacidad visual o auditiva, mediante representaciones visuales y otros recursos.

Para Ávila, ninguno de estos puntos representa una restricción a la libertad de expresión, sino una ampliación de los derechos de las audiencias.

(Presidencia)

“No hay censura”: la defensa de la autorregulación

El diputado insistió en que “no hay censura” y explicó que el mecanismo previsto es de autorregulación: cada medio de comunicación deberá designar a su propio defensor de la audiencia, quien será el primer punto de contacto para recibir quejas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Ávila, este defensor —elegido por el propio medio— será quien determine si existió una noticia falsa, si una opinión se presentó como tal, o si corresponde un derecho de réplica. En ese caso, el defensor emitirá una recomendación al medio, que deberá corregir conforme a lo que marca la ley.

Ávila explicó que únicamente si el medio no corrige después de la recomendación, el caso avanzaría a un proceso administrativo.

El contraste con las críticas de oposición

La postura de Ávila contrasta con la de dirigentes del PRI, como Alejandro Moreno y Rubén Moreira, quienes calificaron los lineamientos como una amenaza a la libertad de expresión y advirtieron sobre una posible concentración de facultades en manos de una autoridad administrativa.

Mientras la oposición insiste en que el proyecto abre la puerta a que el gobierno determine qué contenidos son falsos o incorrectos, la bancada de Morena sostiene que el mecanismo respeta la autorregulación de los medios y que la intervención estatal solo ocurriría ante un incumplimiento comprobado.

La discusión sobre los lineamientos continúa, con posiciones marcadamente opuestas entre el oficialismo y los partidos de oposición sobre sus alcances reales.

Temas Relacionados

MorenaPRIPANArturo AvilaAlito MorenoRuben MoreiraCensuraMediosPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Rubén Moreira acusa a Morena de intentar censurar a los medios de comunicación con nuevos lineamientos de audiencias

La presidenta Claudia Sheinbaum niega censura y afirma que su iniciativa busca proteger a las audiencias

Rubén Moreira acusa a Morena de intentar censurar a los medios de comunicación con nuevos lineamientos de audiencias

Laura Ballesteros pide a FGR atraer casos de feminicidios de CDMX ligados a trata de personas

La diputada de MC indicó que en la capital del país hay al menos 66 casos denunciados

Laura Ballesteros pide a FGR atraer casos de feminicidios de CDMX ligados a trata de personas

“Narcopolíticos de Morena acabaron con la libertad de expresión”, advierte Alito Moreno sobre censura

El Partido Revolucionario Institucional rechaza los lineamientos sobre derechos de audiencias y acusa a Morena de buscar controlar la información en México

“Narcopolíticos de Morena acabaron con la libertad de expresión”, advierte Alito Moreno sobre censura

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

El primer arresto fue en la carretera federal 57, a la altura de la comunidad El Paraíso, en El Marqués: mientras el segundo fue en la comunidad Loma Linda, en San Juan del Río, donde fueron detenidas otras dos personas

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

El litigio inició en octubre de 2025, cuando la intérprete presentó una denuncia penal contra Rivera, derivando en una contrademanda por parte del “Toro del Corrido”

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

Trabajador dispara y mata a presunto ladrón durante robo en empresa de Coyoacán

ENTRETENIMIENTO

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

Fiscalía de Nuevo León aclara el caso Karely Ruiz: esto se reveló en conferencia

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

Vasos y palomeras de ‘Spider-Man, Brand New Day’: modelos disponibles; precios en Cinépolis y Cinemex

DEPORTES

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?

WWE SummerSlam 2026 EN VIVO: fecha, horario en México y todas las luchas confirmadas por día

Liga MX Femenil: calendario y dónde ver toda la jornada 1 del Apertura 2026