México
Agregar Infobae enGoogle

Lluvia histórica en Mazatlán: la ciudad amaneció bajo el agua y el pronóstico advierte lo peor para los próximos días

Se registró una acumulación de 159.5 milímetros, lo que representó una inundación que, de acuerdo a reportes de los ciudadanos, llegó a la altura del pecho

Equipos de rescate asisten a personas afectadas por lluvia histórica en Mazatlán. (Facebook: Proteccion Civil Mazatlan Informa)

Guardar

La madrugada de este 29 de julio se registró una torrencial lluvia en Mazatlán, Sinaloa, lo que provocó fuertes inundaciones y un acumulado de 159.5 milímetros, afectando a varias colonias y avenidas. De acuerdo a las autoridades locales, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron a las zonas afectadas para evaluar la situación.

Ante la intensidad de las lluvias, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal activó protocolos de prevención y atención para emergencias en caso de que se presente alguna incidencia en las zonas afectadas.

PUBLICIDAD

Luis Alberto Torres Alarcón, encargado del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional, informó que las precipitaciones registradas iniciaron desde los primeros minutos de este miércoles y terminaron poco después de que amaneciera, alrededor de las 7:00 horas de la mañana. Por su parte, Óscar Tirado Osuna, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que los recorridos de auxilio para la población afectada continuarán el resto del día.

Proteccion Civil Mazatlan Informa
(Facebook: Proteccion Civil Mazatlan Informa)

Lluvias continuarán los siguientes días

De acuerdo a Protección Civil de Mazatlán, el pronóstico meteorológico para este miércoles 29 de julio señala que las lluvias continuarán en diversos municipios de Sinaloa. Durante el día, el cielo permanecerá medio nublado, con temperaturas máximas entre 35°C y 40°C, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la zona costera.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte de las 6:00 a. m., la presencia del Monzón Mexicano incrementará la probabilidad de lluvias a partir de las 15 horas. Se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en los municipios de Choix, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Para Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá y San Ignacio, se esperan lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros.

Se alerta a la población debido a que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

Las precipitaciones registradas elevaron los niveles en once canales pluviales y ocasionaron la caída de árboles en distintos sectores del municipio. Personal realizó recorridos para verificar el estado de estas áreas y responder a situaciones que pudieran representar un peligro.

En el marco de las medidas preventivas, la Unidad de Vialidad dispuso el cierre de siete cruces viales para impedir que los automovilistas transitaran por zonas afectadas por acumulación de agua.

Pronóstico de fuertes lluvias en Mazatlán
(Facebook: Proteccion Civil Mazatlan Informa)

Mazatlán se caracteriza por un clima tropical semihúmedo, con una temporada de lluvias que se extiende de julio a octubre. Durante estos meses, es habitual la presencia de humedad y bochorno, sumado a la posibilidad de que los termómetros alcancen hasta 35°C en los días más cálidos. Aunque la región presenta una temperatura anual promedio de 26°C, los efectos del cambio climático han generado variaciones bruscas, como la alternancia de periodos secos y lluviosos en cortos lapsos de tiempo.

La ciudad también puede verse impactada por la temporada de tormentas y huracanes, que suele comprender los meses de junio a noviembre. Aunque estos fenómenos afectan con mayor frecuencia el oeste de la península de Baja California, Mazatlán ha registrado importantes episodios en 1943, 1957 y 1975. El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas se ha vuelto una necesidad para la población, ante la creciente incertidumbre que generan los cambios en el clima.

Temas Relacionados

MazatlánSinaloalluviasinundaciónProtección CivilConaguaclimamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

La venta general de boletos inició el miércoles 29 de julio a partir de las 10:00 horas

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

Arturo Ávila, diputado de Morena, rechaza acusaciones de censura y defiende los lineamientos sobre derechos de las audiencias

“Están armando una narrativa”: Morena responde a acusaciones de censura del PRI

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Este medio de transporte cuenta con más de 22 millones de usuarios al año, a los que mueve a través de sus siete líneas

Retrasos, cierres y afectaciones en el Metrobús en tiempo real

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

El caso resurge luego de que se informara que se iba a presentar una denuncia relacionada con hechos ocurridos hace más de tres décadas

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

En la historia, el hostigamiento digital crece desde burlas y mensajes de odio hasta ataques directos, mientras la protagonista intenta exponer el fenómeno con un documental escolar y su entorno se vuelve más peligroso

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Exdirector de la Policía de Mexicali estaría vinculado a la desaparición de jóvenes y fosas clandestinas, afirma FGE

Capturaron a tres con droga, les aseguraron 13 máquinas tragamonedas y cámaras de videovigilancia en Querétaro

Quiénes son Los Delta, la célula táctica del CJNG y cómo operan en Jalisco

Ernesto Ruffo y presuntos nexos con el narco: Sheinbaum recuerda acusación que Felipe Calderón lanzó en 2017

Sheinbaum asegura avances en migración y narcotráfico con EEUU ante posible extradición de Cabeza de Vaca

ENTRETENIMIENTO

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Karla Zapién denuncia ante la Fiscalía de CDMX al actor Hugo Stiglitz por presunto abuso sexual cometido hace 33 años

Llega Proyecto Final: la serie mexicana que explora las consecuencias del Cyberbullying en la adolescencia

Lupillo Rivera le manda mensaje a Belinda a través de su abogado: “Ahí murió”

Fiscalía de Nuevo León aclara el caso Karely Ruiz: esto se reveló en conferencia

La Casa de los Famosos hoy 29 de julio sigue en vivo la primera nominación, alianzas y traiciones

DEPORTES

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

América anuncia promoción en la venta de boletos para su partido contra Santos en el Estadio Banorte

Hechicero revela su gran objetivo antes del Grand Prix: evitar que el título Mundial Pesado del CMLL acabe en el equipo extranjero

Reportan que Álvaro Fidalgo podría regresar con el Real Betis para el partido contra el Arsenal

Puebla vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 3 en la Liga MX

¿Cuándo y dónde vuelve a correr Checo Pérez tras el parón de verano 2026 de la Fórmula 1?