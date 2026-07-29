Lluvia histórica en Mazatlán: la ciudad amaneció bajo el agua y el pronóstico advierte lo peor para los próximos días

Equipos de rescate asisten a personas afectadas por lluvia histórica en Mazatlán. (Facebook: Proteccion Civil Mazatlan Informa)

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La madrugada de este 29 de julio se registró una torrencial lluvia en Mazatlán, Sinaloa, lo que provocó fuertes inundaciones y un acumulado de 159.5 milímetros, afectando a varias colonias y avenidas. De acuerdo a las autoridades locales, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil acudieron a las zonas afectadas para evaluar la situación.

Ante la intensidad de las lluvias, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal activó protocolos de prevención y atención para emergencias en caso de que se presente alguna incidencia en las zonas afectadas.

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Luis Alberto Torres Alarcón, encargado del Observatorio del Servicio Meteorológico Nacional, informó que las precipitaciones registradas iniciaron desde los primeros minutos de este miércoles y terminaron poco después de que amaneciera, alrededor de las 7:00 horas de la mañana. Por su parte, Óscar Tirado Osuna, coordinador de Protección Civil Municipal, dio a conocer que los recorridos de auxilio para la población afectada continuarán el resto del día.

(Facebook: Proteccion Civil Mazatlan Informa)

Lluvias continuarán los siguientes días

De acuerdo a Protección Civil de Mazatlán, el pronóstico meteorológico para este miércoles 29 de julio señala que las lluvias continuarán en diversos municipios de Sinaloa. Durante el día, el cielo permanecerá medio nublado, con temperaturas máximas entre 35°C y 40°C, y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la zona costera.

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De acuerdo con el reporte de las 6:00 a. m., la presencia del Monzón Mexicano incrementará la probabilidad de lluvias a partir de las 15 horas. Se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en los municipios de Choix, Sinaloa, Mocorito, Badiraguato, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa. Para Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Eldorado, Elota, Cosalá y San Ignacio, se esperan lluvias moderadas de 5 a 25 milímetros.

Se alerta a la población debido a que las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Autoridades recomiendan a la población mantenerse informada y tomar precauciones ante las condiciones meteorológicas previstas.

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Las precipitaciones registradas elevaron los niveles en once canales pluviales y ocasionaron la caída de árboles en distintos sectores del municipio. Personal realizó recorridos para verificar el estado de estas áreas y responder a situaciones que pudieran representar un peligro.

En el marco de las medidas preventivas, la Unidad de Vialidad dispuso el cierre de siete cruces viales para impedir que los automovilistas transitaran por zonas afectadas por acumulación de agua.

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(Facebook: Proteccion Civil Mazatlan Informa)

Mazatlán se caracteriza por un clima tropical semihúmedo, con una temporada de lluvias que se extiende de julio a octubre. Durante estos meses, es habitual la presencia de humedad y bochorno, sumado a la posibilidad de que los termómetros alcancen hasta 35°C en los días más cálidos. Aunque la región presenta una temperatura anual promedio de 26°C, los efectos del cambio climático han generado variaciones bruscas, como la alternancia de periodos secos y lluviosos en cortos lapsos de tiempo.

La ciudad también puede verse impactada por la temporada de tormentas y huracanes, que suele comprender los meses de junio a noviembre. Aunque estos fenómenos afectan con mayor frecuencia el oeste de la península de Baja California, Mazatlán ha registrado importantes episodios en 1943, 1957 y 1975. El monitoreo constante de las condiciones meteorológicas se ha vuelto una necesidad para la población, ante la creciente incertidumbre que generan los cambios en el clima.

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