¿Cuándo compite Matías Grande? Horarios y dónde ver al arquero mexicano en Santo Domingo 2026

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Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 comienzan este 24 de julio y uno de los atletas mexicanos con mayores expectativas es Matías Grande, quien llega como una de las principales figuras del tiro con arco recurvo.

El arquero, medallista de bronce en el Campeonato Panamericano de Tlaxcala 2026 y actual tercer lugar del ranking de World Archery, intentará revalidar los títulos por equipos y equipo mixto conquistados en San Salvador 2023, además de buscar su primer oro individual en la justa regional.

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México afrontará la edición número 25 de los Juegos con una delegación cercana a 700 atletas, con el objetivo de defender el primer lugar del medallero y superar las 353 medallas obtenidas hace tres años.

¿Cuándo compite Matías Grande en Santo Domingo 2026?

Matías Grande, arquero mexicano de Celaya, Guanajuato, es destacado en esta infografía por su tercer lugar en el ranking mundial de World Archery y sus logros internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el calendario oficial, Matías Grande tendrá actividad en las siguientes fechas:

24 de julio: Clasificación

25 de julio: Competencia por equipos varonil

26 de julio: Eliminatorias individuales

27 de julio: Eliminatorias por equipo mixto

29 de julio: Finales individual y por equipo mixto

¿Dónde ver EN VIVO a Matías Grande?

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Las competencias del arquero mexicano podrán seguirse a través de las siguientes plataformas y canales:

Imagen Televisión (canal 3.1 de TV abierta)

AYM Sports (televisión de paga)

Fox Sports México (televisión de paga)

Centro Caribe Sports (YouTube)

Claro Sports (YouTube)

México llega a Santo Domingo 2026 como uno de los principales protagonistas del certamen. Además de ser el único país que ha participado en todas las ediciones de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, buscará mantenerse en la cima del medallero y convertirse en la primera nación en superar las 4,500 medallas en la historia de la competencia.

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