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Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: dónde ver EN VIVO, calendario y todo lo que debes saber

Conoce dónde ver EN VIVO a los atletas mexicanos y no te pierdas ninguna competencia de la delegación tricolor en Santo Domingo 2026

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(Conade)
(Conade)

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya comenzaron y reúnen a más de 6 mil atletas de 37 países y territorios en la principal competencia multideportiva de la región.

Del 24 de julio al 8 de agosto, los mejores exponentes de Centroamérica y el Caribe buscarán subir al podio en un certamen que también marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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Durante poco más de dos semanas se disputarán 400 pruebas en 40 deportes, con la participación de figuras olímpicas y campeones mundiales, además de una numerosa delegación mexicana que buscará mantenerse como protagonista del medallero histórico.

¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?

(Conade)
(Conade)

Los aficionados podrán seguir la actividad de la justa regional a través de distintas plataformas de televisión abierta, televisión de paga y servicios digitales.

En México:

  • Imagen Televisión (canal 3.1)
  • Fox Sports México
  • AYM Sports
  • Centro Caribe Sports (YouTube)
  • Claro Sports (YouTube)
  • TV Azteca Deportes (app)
  • Azteca Network (gratis)

En República Dominicana:

  • RTVD (canal 4)
  • CDN Deportes
  • Grupo Panorama (VTV canal 32)

En Puerto Rico:

  • Telemundo Puerto Rico
  • Punto 2

Los organizadores informaron que próximamente se anunciarán más señales oficiales para otros países de la región.

Santo Domingo recibe a las máximas figuras del deporte regional

(EFE/ Orlando Barría)
(EFE/ Orlando Barría)

República Dominicana alberga una edición histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyas competencias se desarrollan en escenarios como el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, la Zona Metropolitana, la Zona Norte y la Zona Este.

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Entre los atletas más esperados aparecen la dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica de los 400 metros; el mexicano Osmar Olvera, doble medallista olímpico y campeón mundial de clavados; la arquera Alejandra Valencia; la cubana Leyanis Pérez, campeona mundial de salto triple; además del histórico boxeador Julio César La Cruz.

México también contará con representantes como Alegna González, Uziel Muñoz y Erick Portillo, quienes buscarán incrementar la histórica cosecha nacional.

Calendario, países participantes y deportes

(@_matiasgrande_ / Instagram)
(@_matiasgrande_ / Instagram)

La edición 2026 contará con la participación de 37 delegaciones, entre ellas México, República Dominicana, Cuba, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago.

El programa deportivo incluye disciplinas como:

  • Atletismo
  • Natación y clavados
  • Béisbol
  • Boxeo
  • Ciclismo
  • Fútbol
  • Gimnasia
  • Halterofilia
  • Judo
  • Karate
  • Lucha
  • Remo
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tiro con arco
  • Tiro deportivo
  • Triatlón
  • Voleibol
  • Surf
  • Deportes electrónicos, entre otros.

Las competencias comenzaron antes de la ceremonia inaugural con el polo acuático y se extenderán hasta el 8 de agosto, cuando se celebrará la ceremonia de clausura que pondrá fin a una nueva edición de la máxima fiesta deportiva de Centroamérica y el Caribe.

Calendario completo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

(REUTERS/Tingshu Wang)
(REUTERS/Tingshu Wang)

Lunes 20 de julio

  • Polo acuático

Martes 21 de julio

  • Polo acuático

Miércoles 22 de julio

  • Polo acuático

Jueves 23 de julio

  • Bádminton
  • Polo acuático

Viernes 24 de julio

  • Ceremonia de inauguración
  • Bádminton
  • Polo acuático
  • Tenis
  • Tiro con arco

Sábado 25 de julio

  • Aguas abiertas
  • Ajedrez
  • Baloncesto femenil
  • Bádminton
  • Ciclismo en ruta
  • Ecuestre (hípica)
  • Esquí acuático
  • Golf
  • Judo
  • Patinaje artístico (danza)
  • Patinaje artístico (libre)
  • Polo acuático
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
  • Surf
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tiro (escopeta)
  • Tiro con arco
  • Voleibol de playa
  • Voleibol de sala masculino

Domingo 26 de julio

  • Aguas abiertas
  • Ajedrez
  • Baloncesto masculino
  • Bádminton
  • Ecuestre (hípica)
  • Esquí acuático
  • Gimnasia rítmica
  • Golf
  • Hockey femenil
  • Judo
  • Patinaje artístico (danza)
  • Patinaje artístico (libre)
  • Polo acuático
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
  • Softbol femenil
  • Surf
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tiro (escopeta)
  • Tiro con arco
  • Voleibol de playa
  • Voleibol de sala masculino

Lunes 27 de julio

  • Ajedrez
  • Baloncesto femenil
  • Boliche
  • Bádminton
  • Ciclismo en pista
  • Ecuestre
  • Esquí acuático
  • Gimnasia rítmica
  • Gimnasia de trampolín
  • Golf
  • Hockey masculino
  • Judo
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Rugby 7
  • Softbol femenil
  • Surf
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tiro con arco
  • Voleibol de playa
  • Voleibol de sala masculino

Martes 28 de julio

  • Ajedrez
  • Baloncesto masculino
  • Boliche
  • Bádminton
  • Ciclismo en pista
  • Clavados
  • Esquí acuático
  • Gimnasia rítmica
  • Gimnasia de trampolín
  • Golf
  • Hockey femenil
  • Judo
  • Natación
  • Patinaje de velocidad (ruta)
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Softbol femenil
  • Surf
  • Taekwondo
  • Tenis
  • Tiro (escopeta)
  • Tiro con arco
  • Voleibol de playa
  • Voleibol de sala masculino

Miércoles 29 de julio

  • Baloncesto femenil
  • Balonmano femenil
  • Boliche
  • Ciclismo en pista
  • Clavados
  • Ecuestre (adiestramiento)
  • Fútbol femenil
  • Hockey masculino
  • Natación
  • Patinaje de velocidad (ruta)
  • Ráquetbol
  • Remo
  • Softbol femenil
  • Surf
  • Tenis
  • Tiro (escopeta)
  • Tiro con arco
  • Voleibol de playa
  • Voleibol de sala masculino

Jueves 30 de julio

  • Baloncesto masculino
  • Balonmano masculino
  • Boliche
  • Ciclismo BMX Racing
  • Ciclismo en pista
  • Clavados
  • Ecuestre (adiestramiento)
  • Fútbol masculino
  • Hockey femenil
  • Natación
  • Patinaje de velocidad (pista)
  • Ráquetbol
  • Softbol femenil
  • Tenis
  • Tiro (escopeta)
  • Voleibol de playa
  • Voleibol de sala masculino

Viernes 31 de julio

  • Baloncesto femenil
  • Balonmano femenil
  • Boliche
  • Béisbol
  • Clavados
  • Ecuestre (adiestramiento)
  • Fútbol femenil
  • Hockey masculino
  • Luchas
  • Natación
  • Patinaje de velocidad (pista)
  • Ráquetbol
  • Softbol femenil
  • Tenis
  • Voleibol de playa

Sábado 1 de agosto

  • Baloncesto 3x3
  • Baloncesto masculino
  • Balonmano masculino
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Ciclismo de montaña
  • Ciclismo en ruta
  • Clavados
  • Ecuestre (adiestramiento)
  • Fútbol masculino
  • Hockey femenil
  • Luchas
  • Natación
  • Patinaje de velocidad (pista)
  • Ráquetbol
  • Tenis de mesa
  • Triatlón
  • Vela

Domingo 2 de agosto

  • Baloncesto 3x3
  • Baloncesto femenil
  • Balonmano femenil
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Ciclismo en ruta
  • Clavados
  • Fútbol femenil
  • Gimnasia artística
  • Hockey masculino
  • Luchas
  • Maratón
  • Marcha atlética
  • Squash
  • Tenis de mesa
  • Tiro
  • Vela
  • Voleibol de sala femenil

Lunes 3 de agosto

  • Atletismo (pista)
  • Baloncesto 3x3
  • Baloncesto masculino
  • Balonmano masculino
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Ecuestre (salto)
  • Esgrima
  • Fútbol masculino
  • Gimnasia artística
  • Hockey femenil
  • Netball
  • Softbol masculino
  • Squash
  • Tenis de mesa
  • Tiro
  • Triatlón
  • Vela
  • Voleibol de sala femenil

Martes 4 de agosto

  • Atletismo (pista)
  • Balonmano femenil
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Ecuestre (salto)
  • Esgrima
  • Fútbol femenil
  • Gimnasia artística
  • Hockey masculino
  • Netball
  • Pentatlón moderno
  • Skateboarding Street
  • Softbol masculino
  • Squash
  • Tenis de mesa
  • Tiro
  • Vela
  • Voleibol de sala femenil

Miércoles 5 de agosto

  • Atletismo (pista)
  • Balonmano masculino
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Canotaje de velocidad
  • Esgrima
  • Fútbol masculino
  • Gimnasia artística
  • Halterofilia
  • Karate
  • Natación artística
  • Netball
  • Pentatlón moderno
  • Skateboarding Street
  • Softbol masculino
  • Squash
  • Tenis de mesa
  • Tiro
  • Vela
  • Voleibol de sala femenil

Jueves 6 de agosto

  • Atletismo (pista)
  • Balonmano femenil
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Canotaje de velocidad
  • Deportes electrónicos (eSports)
  • Ecuestre (salto)
  • Esgrima
  • Fútbol femenil
  • Gimnasia artística
  • Halterofilia
  • Karate
  • Natación artística
  • Netball
  • Pentatlón moderno
  • Softbol masculino
  • Squash
  • Tenis de mesa
  • Tiro
  • Vela
  • Voleibol de sala femenil

Viernes 7 de agosto

  • Atletismo (pista)
  • Balonmano masculino
  • Boxeo
  • Béisbol
  • Canotaje de velocidad
  • Deportes electrónicos (eSports)
  • Esgrima
  • Fútbol masculino
  • Halterofilia
  • Karate
  • Natación artística
  • Netball
  • Pentatlón moderno
  • Softbol masculino
  • Squash
  • Tenis de mesa
  • Vela
  • Voleibol de sala femenil

Sábado 8 de agosto

  • Ceremonia de clausura
  • Esgrima
  • Halterofilia
  • Marcha atlética
  • Natación artística
  • Pentatlón moderno
  • Softbol masculino

El programa deportivo está sujeto a modificaciones por parte del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

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