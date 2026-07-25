Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026: dónde ver EN VIVO, calendario y todo lo que debes saber

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 ya comenzaron y reúnen a más de 6 mil atletas de 37 países y territorios en la principal competencia multideportiva de la región.
Del 24 de julio al 8 de agosto, los mejores exponentes de Centroamérica y el Caribe buscarán subir al podio en un certamen que también marca el inicio del ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.
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Durante poco más de dos semanas se disputarán 400 pruebas en 40 deportes, con la participación de figuras olímpicas y campeones mundiales, además de una numerosa delegación mexicana que buscará mantenerse como protagonista del medallero histórico.
¿Dónde ver EN VIVO los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026?
Los aficionados podrán seguir la actividad de la justa regional a través de distintas plataformas de televisión abierta, televisión de paga y servicios digitales.
En México:
- Imagen Televisión (canal 3.1)
- Fox Sports México
- AYM Sports
- Centro Caribe Sports (YouTube)
- Claro Sports (YouTube)
- TV Azteca Deportes (app)
- Azteca Network (gratis)
En República Dominicana:
- RTVD (canal 4)
- CDN Deportes
- Grupo Panorama (VTV canal 32)
En Puerto Rico:
- Telemundo Puerto Rico
- Punto 2
Los organizadores informaron que próximamente se anunciarán más señales oficiales para otros países de la región.
Santo Domingo recibe a las máximas figuras del deporte regional
República Dominicana alberga una edición histórica de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, cuyas competencias se desarrollan en escenarios como el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el Parque del Este, la Zona Metropolitana, la Zona Norte y la Zona Este.
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Entre los atletas más esperados aparecen la dominicana Marileidy Paulino, campeona olímpica de los 400 metros; el mexicano Osmar Olvera, doble medallista olímpico y campeón mundial de clavados; la arquera Alejandra Valencia; la cubana Leyanis Pérez, campeona mundial de salto triple; además del histórico boxeador Julio César La Cruz.
México también contará con representantes como Alegna González, Uziel Muñoz y Erick Portillo, quienes buscarán incrementar la histórica cosecha nacional.
Calendario, países participantes y deportes
La edición 2026 contará con la participación de 37 delegaciones, entre ellas México, República Dominicana, Cuba, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, Jamaica, Costa Rica, Panamá, Guatemala y Trinidad y Tobago.
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El programa deportivo incluye disciplinas como:
- Atletismo
- Natación y clavados
- Béisbol
- Boxeo
- Ciclismo
- Fútbol
- Gimnasia
- Halterofilia
- Judo
- Karate
- Lucha
- Remo
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro con arco
- Tiro deportivo
- Triatlón
- Voleibol
- Surf
- Deportes electrónicos, entre otros.
Las competencias comenzaron antes de la ceremonia inaugural con el polo acuático y se extenderán hasta el 8 de agosto, cuando se celebrará la ceremonia de clausura que pondrá fin a una nueva edición de la máxima fiesta deportiva de Centroamérica y el Caribe.
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Calendario completo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Lunes 20 de julio
- Polo acuático
Martes 21 de julio
- Polo acuático
Miércoles 22 de julio
- Polo acuático
Jueves 23 de julio
- Bádminton
- Polo acuático
Viernes 24 de julio
- Ceremonia de inauguración
- Bádminton
- Polo acuático
- Tenis
- Tiro con arco
Sábado 25 de julio
- Aguas abiertas
- Ajedrez
- Baloncesto femenil
- Bádminton
- Ciclismo en ruta
- Ecuestre (hípica)
- Esquí acuático
- Golf
- Judo
- Patinaje artístico (danza)
- Patinaje artístico (libre)
- Polo acuático
- Ráquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro (escopeta)
- Tiro con arco
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala masculino
Domingo 26 de julio
- Aguas abiertas
- Ajedrez
- Baloncesto masculino
- Bádminton
- Ecuestre (hípica)
- Esquí acuático
- Gimnasia rítmica
- Golf
- Hockey femenil
- Judo
- Patinaje artístico (danza)
- Patinaje artístico (libre)
- Polo acuático
- Ráquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Softbol femenil
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro (escopeta)
- Tiro con arco
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala masculino
Lunes 27 de julio
- Ajedrez
- Baloncesto femenil
- Boliche
- Bádminton
- Ciclismo en pista
- Ecuestre
- Esquí acuático
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia de trampolín
- Golf
- Hockey masculino
- Judo
- Ráquetbol
- Remo
- Rugby 7
- Softbol femenil
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro con arco
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala masculino
Martes 28 de julio
- Ajedrez
- Baloncesto masculino
- Boliche
- Bádminton
- Ciclismo en pista
- Clavados
- Esquí acuático
- Gimnasia rítmica
- Gimnasia de trampolín
- Golf
- Hockey femenil
- Judo
- Natación
- Patinaje de velocidad (ruta)
- Ráquetbol
- Remo
- Softbol femenil
- Surf
- Taekwondo
- Tenis
- Tiro (escopeta)
- Tiro con arco
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala masculino
Miércoles 29 de julio
- Baloncesto femenil
- Balonmano femenil
- Boliche
- Ciclismo en pista
- Clavados
- Ecuestre (adiestramiento)
- Fútbol femenil
- Hockey masculino
- Natación
- Patinaje de velocidad (ruta)
- Ráquetbol
- Remo
- Softbol femenil
- Surf
- Tenis
- Tiro (escopeta)
- Tiro con arco
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala masculino
Jueves 30 de julio
- Baloncesto masculino
- Balonmano masculino
- Boliche
- Ciclismo BMX Racing
- Ciclismo en pista
- Clavados
- Ecuestre (adiestramiento)
- Fútbol masculino
- Hockey femenil
- Natación
- Patinaje de velocidad (pista)
- Ráquetbol
- Softbol femenil
- Tenis
- Tiro (escopeta)
- Voleibol de playa
- Voleibol de sala masculino
Viernes 31 de julio
- Baloncesto femenil
- Balonmano femenil
- Boliche
- Béisbol
- Clavados
- Ecuestre (adiestramiento)
- Fútbol femenil
- Hockey masculino
- Luchas
- Natación
- Patinaje de velocidad (pista)
- Ráquetbol
- Softbol femenil
- Tenis
- Voleibol de playa
Sábado 1 de agosto
- Baloncesto 3x3
- Baloncesto masculino
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Ciclismo de montaña
- Ciclismo en ruta
- Clavados
- Ecuestre (adiestramiento)
- Fútbol masculino
- Hockey femenil
- Luchas
- Natación
- Patinaje de velocidad (pista)
- Ráquetbol
- Tenis de mesa
- Triatlón
- Vela
Domingo 2 de agosto
- Baloncesto 3x3
- Baloncesto femenil
- Balonmano femenil
- Boxeo
- Béisbol
- Ciclismo en ruta
- Clavados
- Fútbol femenil
- Gimnasia artística
- Hockey masculino
- Luchas
- Maratón
- Marcha atlética
- Squash
- Tenis de mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol de sala femenil
Lunes 3 de agosto
- Atletismo (pista)
- Baloncesto 3x3
- Baloncesto masculino
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Ecuestre (salto)
- Esgrima
- Fútbol masculino
- Gimnasia artística
- Hockey femenil
- Netball
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de mesa
- Tiro
- Triatlón
- Vela
- Voleibol de sala femenil
Martes 4 de agosto
- Atletismo (pista)
- Balonmano femenil
- Boxeo
- Béisbol
- Ecuestre (salto)
- Esgrima
- Fútbol femenil
- Gimnasia artística
- Hockey masculino
- Netball
- Pentatlón moderno
- Skateboarding Street
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol de sala femenil
Miércoles 5 de agosto
- Atletismo (pista)
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Canotaje de velocidad
- Esgrima
- Fútbol masculino
- Gimnasia artística
- Halterofilia
- Karate
- Natación artística
- Netball
- Pentatlón moderno
- Skateboarding Street
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol de sala femenil
Jueves 6 de agosto
- Atletismo (pista)
- Balonmano femenil
- Boxeo
- Béisbol
- Canotaje de velocidad
- Deportes electrónicos (eSports)
- Ecuestre (salto)
- Esgrima
- Fútbol femenil
- Gimnasia artística
- Halterofilia
- Karate
- Natación artística
- Netball
- Pentatlón moderno
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de mesa
- Tiro
- Vela
- Voleibol de sala femenil
Viernes 7 de agosto
- Atletismo (pista)
- Balonmano masculino
- Boxeo
- Béisbol
- Canotaje de velocidad
- Deportes electrónicos (eSports)
- Esgrima
- Fútbol masculino
- Halterofilia
- Karate
- Natación artística
- Netball
- Pentatlón moderno
- Softbol masculino
- Squash
- Tenis de mesa
- Vela
- Voleibol de sala femenil
Sábado 8 de agosto
- Ceremonia de clausura
- Esgrima
- Halterofilia
- Marcha atlética
- Natación artística
- Pentatlón moderno
- Softbol masculino
El programa deportivo está sujeto a modificaciones por parte del comité organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
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