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Guerra del Cártel de Sinaloa dejó a la Policía Municipal de Culiacán con 144 bajas: la mayoría optó por el retiro anticipado

Las salidas fueron aprobadas entre septiembre de 2024 y julio de 2026, periodo en el que la corporación enfrentó asesinatos de agentes, protestas por mejores condiciones de seguridad y un reclutamiento insuficiente para cubrir las vacantes

De las 144 bajas aprobadas por el Cabildo de Culiacán, 105 correspondieron a retiros anticipados y 39 a jubilaciones. La primera autorización ocurrió un día después del inicio de la crisis de violencia en septiembre de 2024 y las salidas continuaron hasta julio de 2026. (Crédito: X | @SSPyTM_Culiacan)
De las 144 bajas aprobadas por el Cabildo de Culiacán, 105 correspondieron a retiros anticipados y 39 a jubilaciones. La primera autorización ocurrió un día después del inicio de la crisis de violencia en septiembre de 2024 y las salidas continuaron hasta julio de 2026. (Crédito: X | @SSPyTM_Culiacan)
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La Policía Municipal de Culiacán perdió 144 elementos por jubilación o retiro anticipado desde el inicio de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, una disminución de su estado de fuerza que coincidió con el recrudecimiento de la violencia contra sus agentes, demandas por mayores medidas de protección y un déficit de personal que el Ayuntamiento aún no logra revertir.

De acuerdo con los acuerdos aprobados por el Cabildo de Culiacán, entre el 10 de septiembre de 2024 y el 17 de julio de 2026 fueron autorizadas 144 solicitudes de policías adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para acceder a una jubilación o a una pensión por retiro anticipado.

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La mayoría de las bajas correspondieron a retiros anticipados. En total, 105 policías optaron por esa modalidad, mientras que los 39 casos restantes fueron jubilaciones.

Las primeras autorizaciones ocurrieron apenas un día después del estallido de la violencia registrado el 9 de septiembre de 2024. En la sesión del 10 de septiembre, el Cabildo aprobó ocho retiros anticipados y cinco jubilaciones.

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Posteriormente, el 23 de diciembre de ese mismo año fueron autorizadas otras 42 solicitudes: 34 correspondieron a retiros anticipados y ocho a jubilaciones.

Durante 2025 continuó el flujo de bajas. En enero fueron avalados 37 retiros anticipados; en febrero se aprobaron 28 jubilaciones y en marzo otros cinco retiros. Ya en 2026, el Cabildo autorizó un retiro anticipado en abril, una jubilación en mayo y, el pasado 17 de julio, otras 30 solicitudes, integradas por 20 retiros anticipados y 10 jubilaciones.

Hombres armados atacan a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa
Hombres armados atacaron a policías en inmediaciones del Hospital General de Culiacán, Sinaloa, el 12 de agosto de 2025. (Crédito: X|@adn40)

La violencia también golpeó a la corporación

Las salidas ocurrieron en un contexto en el que la Policía Municipal de Culiacán se convirtió en uno de los blancos de la violencia derivada de la disputa entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Tan sólo este año fueron asesinados el director de Tránsito Municipal, Francisco Javier Zazueta Lizárraga; el agente César Eduardo Ramírez Félix, quien había sido privado de la libertad un día antes; los policías Raúl Ernesto y Carlos Manuel de Jesús, atacados cuando regresaban de su jornada laboral; José Luis “N”, asesinado tras concluir su turno mientras viajaba en motocicleta, y el agente de Tránsito Saúl, ejecutado dentro de su vehículo sobre el libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita.

El caso que mayor impacto generó dentro de la corporación ocurrió el 28 de febrero de 2025, cuando tres policías municipales, entre ellos la agente Petra Emilia, fueron privados de la libertad en la sindicatura de Costa Rica mientras atendían un reporte.

Sus cuerpos fueron localizados dos días después sobre la carretera La 12, en el entronque con la autopista Culiacán-Mazatlán.

El asesinato de los tres agentes provocó una manifestación de policías municipales frente al Ayuntamiento de Culiacán para exigir justicia y mejores condiciones de seguridad.

Dos policías asesinados en Culiacán
Los policías fueron atacados después de concluir su jornada laboral, el sábado 28 de marzo. (Crédito: redes sociales)

Posteriormente, el colectivo Guerreros Azules solicitó a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la implementación de medidas para proteger a los elementos, entre ellas reforzar los patrullajes en zonas de riesgo con más de una unidad, brindar acompañamiento al personal al concluir su jornada laboral y permitir que los policías portaran su arma de cargo fuera del horario de servicio. Hasta ahora, esas propuestas permanecen sin concretarse.

El déficit persiste pese a los esfuerzos de reclutamiento y capacitación

La disminución del estado de fuerza ya había sido reconocida por las autoridades municipales. En septiembre de 2025, el entonces alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil afirmó que la corporación arrastraba un déficit importante incluso antes del inicio de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa.

Según explicó, al asumir la administración encontró poco más de 800 policías municipales, una cifra considerablemente inferior a los alrededor de mil 500 elementos con los que había contado el Ayuntamiento años atrás.

Ante ese panorama, en enero de 2026 el gobierno municipal anunció un programa para incorporar 400 nuevos policías durante el año con el objetivo de reducir el rezago operativo de la corporación.

Sin embargo, el avance ha sido menor al previsto. Hasta mediados de 2026, la administración municipal informó que alrededor de 30 nuevos elementos habían concluido su formación y se incorporaron a labores de vigilancia, mientras otros 30 cadetes continuaban su preparación en la Universidad de la Policía (Unipol), con la previsión de egresar en octubre.

A esos esfuerzos se sumó el inicio, el pasado 27 de julio, de un Curso de Formación Inicial en la Unipol para 30 policías en activo de la Policía Preventiva de Culiacán y de la Policía de Proximidad Estatal. La capacitación está dirigida a fortalecer conocimientos en derechos humanos, prevención del delito, proximidad social, radiocomunicación, uso legítimo de la fuerza, defensa y perspectiva de género, como parte del proceso de profesionalización de las corporaciones de seguridad.

Pese a ello, tanto la incorporación gradual de nuevos elementos como la capacitación del personal en funciones aún resultan insuficientes para compensar las 144 bajas acumuladas por jubilación y retiro anticipado desde septiembre de 2024, en una corporación que continúa operando bajo la presión de la violencia generada por la disputa entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

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