Cultivos caseros que aman el sol y crecen rápido en temporada de calor

Calabaza, jitomate, pepino y chile son las hortalizas que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) recomienda para huertos caseros en temporada de calor.
Estos cultivos toleran exposición solar directa de cinco o más horas al día, tienen ciclos de cosecha cortos y pueden producirse en macetas, patios o azoteas, según la publicación Huertos sostenibles para la seguridad alimentaria en la agricultura rural familiar, elaborado por investigadores del INIFAP.
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El rábano es el cultivo de ciclo más corto: está listo para cosechar entre 30 y 35 días después de la siembra, de acuerdo con el mismo documento.
Lechuga, espinaca y acelga también aceleran su crecimiento con el calor, siempre que tengan agua suficiente.
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) confirma a través de su portal oficial que estos cultivos funcionan en azoteas y balcones sin necesidad de grandes extensiones de terreno.
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Chile y jitomate producen toda la temporada con luz, agua y abono orgánico
El chile y el jitomate tardan más que el rábano, pero producen de forma continua durante toda la temporada si cuentan con condiciones óptimas de luz, riego y nutrientes, señala el INIFAP.
El jitomate requiere la maceta más grande disponible: dos semillas a 2 centímetros de profundidad, dejando solo una planta, y entre 7 y 8 horas de sol directo al día, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).
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Este fruto es fuente de antioxidantes, potasio y minerales.
El chile necesita siembra superficial: la semilla no debe cubrirse con más de 3 milímetros de tierra.
Si se entierra más, la energía de la semilla se agota antes de que el brote llegue a la superficie, advierte la SADER. Aporta potasio, hierro, magnesio y vitamina C y A. Necesita clima cálido y exposición directa; una terraza o balcón soleado es suficiente.
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Cultivar hortalizas con albahaca, orégano o hierbabuena: para qué sirve y por qué es recomendable
Antes de sembrar, el INIFAP recomienda preparar el sustrato con abono orgánico: composta o lombricomposta. Ese paso proporciona a las plantas los nutrientes para un crecimiento acelerado.
La siembra puede ser directa —colocando la semilla en la cama de cultivo— o por trasplante, según la especie. Un primer riego abundante y riegos frecuentes en los primeros días garantizan la germinación.
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Para reducir el riesgo de plagas, la publicación del INIFAP recomienda intercalar las hortalizas con plantas aromáticas como albahaca, orégano o hierbabuena.
Estas especies repelen insectos dañinos de forma natural y pueden cultivarse en los mismos contenedores o en macetas contiguas.
Pepino y calabacita: plantas que requieren sol directo por varias horas al día
El pepino es una planta trepadora: antes de sembrar hay que colocar una guía o malla.
La SADER indica sembrar entre 5 y 8 semillas a 1 o 2 centímetros de profundidad y ubicar la maceta en un lugar con mínimo 8 horas de sol directo al día.
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La calabacita, con solo 2.5 centímetros de profundidad de siembra, es de clima cálido, no tolera heladas y aporta potasio, hierro y vitaminas C y A.
Por qué el calor de verano acelera el ciclo de los cultivos caseros
La temporada de calor en México va de los meses de marzo a octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.
El organismo registra temperaturas de entre 35 y 40°C en estados como Jalisco, Morelos, Veracruz y Yucatán durante julio.
La Universidad Autónoma Chapingo documenta en la Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente que la temperatura óptima para plantas de clima cálido oscila entre 25 y 40°C, rango en el que estos cultivos aceleran su ciclo vegetativo y alcanzan su mayor productividad.
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