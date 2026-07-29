Cultivos caseros que aman el sol y crecen rápido en temporada de calor

Los huertos caseros en maceta funcionan en azoteas y balcones con suficiente luz solar directa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Calabaza, jitomate, pepino y chile son las hortalizas que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) recomienda para huertos caseros en temporada de calor.

Estos cultivos toleran exposición solar directa de cinco o más horas al día, tienen ciclos de cosecha cortos y pueden producirse en macetas, patios o azoteas, según la publicación Huertos sostenibles para la seguridad alimentaria en la agricultura rural familiar, elaborado por investigadores del INIFAP.

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La temporada de calor en México va de marzo a octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional. (VisualesIA Scribnews)

El rábano es el cultivo de ciclo más corto: está listo para cosechar entre 30 y 35 días después de la siembra, de acuerdo con el mismo documento.

Lechuga, espinaca y acelga también aceleran su crecimiento con el calor, siempre que tengan agua suficiente.

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) confirma a través de su portal oficial que estos cultivos funcionan en azoteas y balcones sin necesidad de grandes extensiones de terreno.

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El abono orgánico en el sustrato es determinante para el crecimiento acelerado de los cultivos caseros, señala el INIFAP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Chile y jitomate producen toda la temporada con luz, agua y abono orgánico

El chile y el jitomate tardan más que el rábano, pero producen de forma continua durante toda la temporada si cuentan con condiciones óptimas de luz, riego y nutrientes, señala el INIFAP.

El jitomate requiere la maceta más grande disponible: dos semillas a 2 centímetros de profundidad, dejando solo una planta, y entre 7 y 8 horas de sol directo al día, según la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

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La infografía detalla las condiciones esenciales, cuidados de siembra y beneficios nutricionales para el cultivo continuo de chile y jitomate en hogares, según el INIFAP y la SADER. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este fruto es fuente de antioxidantes, potasio y minerales.

El chile necesita siembra superficial: la semilla no debe cubrirse con más de 3 milímetros de tierra.

Si se entierra más, la energía de la semilla se agota antes de que el brote llegue a la superficie, advierte la SADER. Aporta potasio, hierro, magnesio y vitamina C y A. Necesita clima cálido y exposición directa; una terraza o balcón soleado es suficiente.

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La semilla de chile no debe cubrirse con más de 3 milímetros de tierra, advierte la SADER. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cultivar hortalizas con albahaca, orégano o hierbabuena: para qué sirve y por qué es recomendable

Antes de sembrar, el INIFAP recomienda preparar el sustrato con abono orgánico: composta o lombricomposta. Ese paso proporciona a las plantas los nutrientes para un crecimiento acelerado.

La siembra puede ser directa —colocando la semilla en la cama de cultivo— o por trasplante, según la especie. Un primer riego abundante y riegos frecuentes en los primeros días garantizan la germinación.

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La Universidad Autónoma Chapingo documenta que la temperatura óptima para plantas de clima cálido oscila entre 25 y 40°C. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para reducir el riesgo de plagas, la publicación del INIFAP recomienda intercalar las hortalizas con plantas aromáticas como albahaca, orégano o hierbabuena.

Estas especies repelen insectos dañinos de forma natural y pueden cultivarse en los mismos contenedores o en macetas contiguas.

Intercalar plantas aromáticas con hortalizas reduce el riesgo de plagas de forma natural, de acuerdo con el INIFAP. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pepino y calabacita: plantas que requieren sol directo por varias horas al día

El pepino es una planta trepadora: antes de sembrar hay que colocar una guía o malla.

La SADER indica sembrar entre 5 y 8 semillas a 1 o 2 centímetros de profundidad y ubicar la maceta en un lugar con mínimo 8 horas de sol directo al día.

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La calabacita, con solo 2.5 centímetros de profundidad de siembra, es de clima cálido, no tolera heladas y aporta potasio, hierro y vitaminas C y A.

La SADER recomienda aprovechar las macetas disponibles en casa para producir vegetales de ciclo corto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el calor de verano acelera el ciclo de los cultivos caseros

La temporada de calor en México va de los meses de marzo a octubre, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El organismo registra temperaturas de entre 35 y 40°C en estados como Jalisco, Morelos, Veracruz y Yucatán durante julio.

El jitomate en maceta requiere entre 7 y 8 horas de sol directo al día para producir frutos, de acuerdo con la SADER. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Universidad Autónoma Chapingo documenta en la Revista Chapingo Serie Ciencias Forestales y del Ambiente que la temperatura óptima para plantas de clima cálido oscila entre 25 y 40°C, rango en el que estos cultivos aceleran su ciclo vegetativo y alcanzan su mayor productividad.

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