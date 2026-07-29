Colectivo localiza cráneo y fragmentos óseos durante rastreo en La Conquista, al norte de Culiacán. Crédito: Especial

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El colectivo de búsqueda ‘¿Dónde Están?’ encontró ayer un cráneo y fragmentos óseos de al menos una persona en el sector La Conquista, mientras realizaba un rastreo cerca de la privada Colinas del Rey. El hallazgo se produjo en un terreno junto al dren Bacurimí, al sur de La Conquista y cerca del fraccionamiento Acueducto, dentro de una zona despoblada y con vegetación densa.

Yodeli Benítez, integrante del colectivo, informó a Revista Espejo que el cráneo se encontraba expuesto a ras de tierra. El resto de los fragmentos óseos estaban enterrados en las cercanías del punto donde apareció el cráneo.

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Asimismo, advirtió que los restos podrían pertenecer a más de una persona, ya que hallaron fragmentos óseos y prendas de vestir quemadas sugieren la posible presencia de varias víctimas, según las primeras indagatorias del caso.

Tras el descubrimiento, las integrantes del colectivo notificaron de inmediato a las autoridades correspondientes para garantizar la actuación oficial en el sitio, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa acudieron al sitio para resguardar el área e iniciar las diligencias.

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A partir de los primeros reportes, los especialistas forenses serán los encargados de procesar la escena y trasladar los restos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicarán estudios antropológicos y genéticos para determinar si corresponden a una o más personas y, en su caso, identificar a las víctimas.

Una cinta amarilla con la inscripción 'ESCENA DEL CRIMEN NO PASE' restringe el acceso a una calle borrosa, indicando un área bajo investigación por las autoridades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades no confirman identidad ni número exacto de víctimas

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han precisado la cantidad total de restos localizados en el sector La Conquista. Tampoco se han detallado el estado exacto en que fueron encontrados los fragmentos óseos, ni si éstos correspondían a una sola persona o a varias.

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La identidad de las posibles víctimas sigue sin esclarecerse oficialmente por parte de las instituciones a cargo, ni confirmado si alguno de los restos pertenece a personas desaparecidas con reporte vigente en el estado de Sinaloa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado no emitió ningún pronunciamiento público sobre el número de víctimas halladas en la zona. Tampoco ofreció detalles sobre las circunstancias específicas que rodearon el descubrimiento realizado por el colectivo ‘¿Dónde Están?’.

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Las investigaciones continúan abiertas para tratar de establecer el origen de los fragmentos óseos recuperados en el lugar. El objetivo de las autoridades es determinar si existe algún vínculo entre estos restos y los casos activos de desapariciones en la región.

El colectivo ‘¿Dónde Están?’ es uno de los grupos de búsqueda que operan activamente en Sinaloa. Sus integrantes llevan a cabo rastreos autónomos en áreas donde presumen la existencia de restos humanos y, tras algún hallazgo, coordinan con instituciones oficiales las acciones siguientes.

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Una cinta policial amarilla con la inscripción "Escena del crimen" demarca una zona investigada en el asfalto de una vía pública. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada del 28 de julio se suma a una cadena de hallazgos recientes reportados en el municipio de Culiacán. En días anteriores, el colectivo Sabuesos Guerreras localizó una osamenta en La Noria, sindicatura de Imala, lo que refuerza la preocupación por la magnitud del problema en la zona.

Además, el contexto de búsqueda en Sinaloa mantiene una discusión activa entre colectivos y autoridades estatales. Sabuesos Guerreras solicitó públicamente detener temporalmente las exhumaciones hasta que se logre identificar los 57 cuerpos recuperados en operativos anteriores, evidenciando la presión sobre la capacidad del sistema forense local.

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En medio de esta situación, la labor del personal pericial también está bajo la lupa pública. El mismo 28 de julio, una perito de la Fiscalía presentó su renuncia tras ser denunciada por revictimización a una familia durante una búsqueda; el colectivo afectado adelantó que impulsará que la investigación continúe, incluso por vías legales.